Ольга Сакиулова

Золотой век, которого не вернуть: серийные дизели, чья мощь ставит бензиновые V8 на колени

Audi SQ7 оснащают дизелем V8 мощностью 435 сил — everyeye.it
Авто

Дизель когда-то был символом не только экономичности, но и абсолютной силы. В 1990-е и 2000-е годы инженеры довели серийные дизельные моторы до уровня, который сегодня кажется почти невозможным. Эти агрегаты сочетали огромный крутящий момент, внушительную мощность и удивительную для своего времени эффективность. Об этом сообщает everyeye.it.

Audi A8 L Horch
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi A8 L Horch

Золотой век дизеля: время, когда мощность была нормой

До 2015 года и последствий дизельного кризиса дизельные двигатели уверенно доминировали в сегментах SUV, бизнес-седанов и люксовых моделей. Производители соревновались не только в снижении расхода, но и в том, кто создаст самый мощный серийный дизель, доступный обычному покупателю.

Результатом стали моторы, которые и сегодня вызывают уважение — сложные, тяжёлые, но невероятно тяговитые.

Абсолютная вершина: Audi V12 TDI

Легендой без оговорок остаётся 6,0-литровый V12 TDI, установленный на Audi Q7. Этот двигатель до сих пор считается самым мощным серийным дизелем в истории SUV.

Он развивал 500 л. с. и 1000 Нм крутящего момента, разгонял тяжёлый внедорожник до 100 км/ч за 5,5 секунды и ограничивался на 250 км/ч. Для автомобиля массой почти 2,7 тонны это был инженерный подвиг.

Эволюция мощности: Audi V8 и BMW Biturbo

После V12 Audi сделала ставку на эффективность. 4.0 V8 TDI в Audi SQ7 выдавал 435 л. с. и 900 Нм, разгоняясь до сотни менее чем за 5 секунд. Он стал логичным преемником V12 — компактнее, легче и технологичнее.

В сегменте седанов блистал Audi A8 D3 с 4.2 V8 TDI, который сочетал премиальную динамику и средний расход около 9 л на 100 км — выдающийся показатель для своего времени.

BMW ответила серией мощных шестицилиндровых дизелей. 3.0 Biturbo на BMW 5 Series (G30/G31) развивал до 388 л. с. и 800 Нм, а версия M550d xDrive доходила до 400 л. с., разгоняясь до 100 км/ч за 4,4 секунды при расходе около 6 л на 100 км.

Mercedes: ставка на комфорт и тягу

Mercedes традиционно делал акцент на плавности и ресурсе. V6 3.0 CDI на ML 350 обеспечивал 231 л. с. и 540 Нм, а флагманский 4.0 V8 CDI на S-Class W221 выдавал 320 л. с., приближая дизельный седан по ощущениям к бензиновым версиям AMG.

Volkswagen и культовый V10 TDI

Особое место занимает 5.0 V10 TDI на Volkswagen Touareg R50. Этот мотор с десятью цилиндрами развивал 350 л. с. и 850 Нм. Он стал символом эпохи, когда VW не боялся ставить в серийный SUV двигатель, больше похожий на авиационный.

Range Rover и Volvo: сила и баланс

Range Rover 4.4 SDV8 (L405) развивал 339 л. с. и 700 Нм, сочетая внедорожный характер и роскошь.
Volvo же пошла другим путём: 2.0-литровый четырёхцилиндровый дизель мощностью 235 л. с. стал эталоном эффективности и дальних поездок, показывая, что мощь бывает разной.

Сравнение: V12, V10 и современные дизели

Многолитровые дизели выигрывали за счёт ресурса и тяги "с холостых". Современные моторы компактнее и экологичнее, но редко достигают той харизмы и запаса прочности, которыми славились двигатели золотого века.

Советы для поклонников дизельной классики

  1. Проверяйте историю обслуживания — это ключевой фактор.

  2. Учитывайте стоимость ремонта турбин и ТНВД.

  3. Выбирайте версии с проверенными коробками передач.

  4. Не ждите городской экономичности — эти моторы созданы для трассы.

Популярные вопросы о мощных дизельных двигателях

Какой дизель считается самым мощным серийным?
Audi V12 TDI мощностью 500 л. с.

Почему такие моторы больше не выпускают?
Из-за экологических норм и стоимости сертификации.

Стоит ли покупать такие авто сегодня?
Да, если важны тяга, комфорт и вы готовы к обслуживанию.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы bmw audi двигатель автомобиль
