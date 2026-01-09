В России появился Toyota, который ломает рынок: дешевле конкурентов и с крузаковским характером

В России начали продавать Toyota Urban Cruiser Hyryder из ОАЭ

Российские автолюбители получили новый вариант компактного кроссовера: на рынок поступил Toyota Urban Cruiser Hyryder, который оказался доступнее многих популярных моделей из Китая. Машины привозят из ОАЭ, где на местных площадках объявлений цена стартует ниже привычного сегмента. Интерес к новинке растёт благодаря удачному сочетанию оснащения и стоимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Tannerdhi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Urban Cruiser Hyryder

Что представляет собой новый Urban Cruiser Hyryder

Toyota разработала эту модель совместно с Suzuki, ориентируясь на требования индийского рынка, но автомобиль быстро нашёл свою нишу и в других странах. На российский рынок кроссовер попадает по параллельному импорту из ОАЭ, где базовая цена на популярных онлайн-площадках держится в районе 2,87 млн рублей.

Особое внимание привлекает комплектация GLX, которую поставщики предлагают в первую очередь. Она включает круиз-контроль, датчики давления в шинах, современную мультимедийную систему с сенсорным экраном, беспроводную зарядку, кожаную отделку и 17-дюймовые литые диски. Такой набор делает модель заметным игроком среди зарубежных кроссоверов доступного сегмента.

В разных регионах стоимость варьируется: во Владивостоке цену оценивают в 2,87 млн рублей, в Краснодаре она приближается к 3,07 млн, а в Тюмени достигает 3,18 млн рублей. В Томске продают версии подороже — с цифровой приборной панелью, камерой кругового обзора и шторками на задних стеклах.

Также встречаются автомобили с аналоговой приборной панелью, но их цена выше среднего диапазона. Это связано с логистикой и комплектациями, которые поступают из разных партий.

Чем Hyryder отличается от конкурентов

При сравнении с моделями китайских брендов заметно, что Urban Cruiser Hyryder позиционируется как более доступная альтернатива. Например, Chery Tiggo 7 Pro Max в максимальном оснащении стоит около 3,18 млн рублей, а Geely Cityray в аналогичной конфигурации превышает отметку 3,25 млн. Именно из-за активного роста китайского сегмента и его влияния на рынок всё чаще обсуждают, как китайские автомобили формируют новые тенденции.

Разница в цене позволяет Toyota конкурировать даже без локального дилерского присутствия — за счёт проверенной репутации марки и сбалансированного уровня оснащения. Внешний дизайн ориентирован на универсальность: лаконичный силуэт, выразительная оптика и компактные пропорции подходят для городской эксплуатации и загородных поездок.

По уровню оснащения Urban Cruiser Hyryder не уступает одноклассникам: он предлагает современный набор опций, которые сегодня считают необходимыми в кроссоверах среднего класса. Минимальный расход топлива также становится одной из сильных сторон модели, особенно в условиях роста расходов на эксплуатацию.

Техническая часть: что под капотом

Гибридная установка Neo Drive сочетает 1,5-литровый атмосферный двигатель на 102 л. с. и 48-вольтовый стартер-генератор. Такой Mild Hybrid снижает расход топлива, улучшает отклик на низких оборотах и делает городской режим движения экономичным.

Трансмиссия представлена классическим шестиступенчатым автоматом, который работает в паре с передним приводом. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет около 6 литров на 100 км, что выгодно выделяет модель среди конкурентов.

Подвеска настроена на плавность хода, что делает кроссовер подходящим вариантом для повседневных маршрутов, а также для тех, кто ценит мягкость и шумоизоляцию.

Советы по выбору импортного кроссовера

При покупке автомобиля по параллельному импорту важно уточнить год выпуска, спецификацию и условия доставки. Рекомендуется проверять комплектацию по VIN-номеру и обращать внимание на наличие сервисной документации из страны-поставщика. Для гибридных моделей важно учитывать условия гарантии и адаптацию под российский климат, сообщает "За рулем".

Популярные вопросы

Какой расход топлива у Hyryder

В среднем около 6 литров на 100 км в смешанном цикле.

Есть ли полный привод

В поставляемых версиях доступен только передний привод.

Чем Hyryder отличается от конкурентов из Китая

Тем, что предлагает гибридную технологию и выгодную цену при хорошем наборе опций.