Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Печка на максимум — и прощай двигатель: зимняя ошибка, о которой водители узнают слишком поздно

Раннее включение печки замедляет прогрев двигателя
Авто

Холодный январь заставляет автомобилистов искать быстрые способы согреться в салоне, однако привычка включать печку сразу после запуска двигателя оказывается не такой безобидной. Мастера автосервисов напоминают: поспешное использование отопителя снижает эффективность прогрева и увеличивает нагрузку на мотор. Разбираемся, почему лучше проявить терпение.

Проверка подкапотного пространства
Фото: Desiggned by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Проверка подкапотного пространства

Почему не стоит включать печку сразу

Принцип работы отопителя основан на циркуляции горячего антифриза через маленький радиатор внутри салона. После запуска холодного двигателя жидкость тоже остаётся холодной. Если включить печку слишком рано, система охлаждения вынуждена распределять тепло одновременно на прогрев мотора и обогрев салона. В итоге двигатель выходит на рабочую температуру дольше, а расход топлива возрастает.

Такая потеря тепла особенно заметна в сильные морозы, когда мотору требуется больше энергии, чтобы стабилизировать температуру. Если же дать системе поработать несколько минут без нагрузки, антифриз быстрее нагревается, и отопление становится эффективнее.

Инженеры подчеркивают, что раннее включение печки не ускоряет прогрев салона: пока температура двигателя не стабилизируется, поток воздуха всё равно будет оставаться слабым и холодным. Грамотный подход позволяет и сохранить ресурс двигателя, и получить комфорт быстрее.

Как холостой ход влияет на мотор

Длительный прогрев на месте создаёт скрытые риски. Холодное масло остаётся густым и не обеспечивает полноценную смазку, из-за чего нагрузка на трущиеся детали увеличивается. Этот период масляного голодания негативно влияет на ресурс мотора, особенно при регулярных зимних запусках. Многие проблемы проявляются именно тогда, когда двигатель прогревается дольше обычного.

При низких температурах топливовоздушная смесь сгорает неполностью, что приводит к образованию нагара и ускоряет загрязнение масла. Чем дольше автомобиль работает без движения, тем сильнее эти процессы. Поэтому плавное начало движения после короткого первоначального прогрева считается более щадящим вариантом.

Нагрузки при низких оборотах без движения также увеличивают общий износ. Двигатель эффективнее прогревается под легкой нагрузкой, чем при длительном холостом ходе. Это особенно важно для современных силовых агрегатов с точной настройкой рабочих параметров.

Оптимальный алгоритм зимнего прогрева

Эксперты советуют придерживаться простой последовательности, которая экономит топливо и продлевает срок службы двигателя. Первые минуты мотор должен поработать без включённой печки — это позволит маслу начать циркулировать. Затем можно тронуться, используя минимальную скорость вентилятора для устранения запотевания.

Электрические опции, такие как подогрев сидений, руля или зеркал, дают быстрый комфорт без нагрузки на систему охлаждения. Это позволяет сохранить тепло в моторе и быстрее вывести его на рабочую температуру. Полную мощность печки рекомендуется включать только после стабилизации показаний температурного датчика.

Такой подход помогает уменьшить расход топлива и избежать излишнего износа движущихся элементов. Правильная стратегия прогрева становится особенно актуальной при перепадах температуры и ежедневных зимних поездках.

Советы для зимнего запуска автомобиля

Перед поездкой проверьте уровень масла и антифриза — исправная система охлаждения обеспечивает быстрый прогрев. Не включайте печку на максимум сразу после запуска. Используйте подогрев сидений и руля для быстрого комфорта. Следите за показаниями датчика температуры и увеличивайте мощность отопителя только после стабилизации стрелки. В сильные морозы проблемой может стать и аккумулятор, ведь его заряд падает заметно быстрее, чем летом, сообщает портал Pro Город.

Популярные вопросы

Сколько нужно греть двигатель в мороз

Обычно достаточно 2-3 минут перед началом движения.

Когда можно включать печку на полную

После достижения рабочей температуры двигателя.

Вредно ли долго стоять на месте зимой

Да, длительный холостой ход увеличивает износ и расход топлива.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто зима дорога советы водитель двигатель
Новости Все >
Профсоюзы обвиняют McDonald's в домогательствах к подросткам-работникам
Сбербанк заявил о снижении мошеннических хищений у клиентов — Кузнецов
Минпромторг продвигает "российскую полку" в рознице
Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулём — данные Actualno
Две семьи в Подмосковье могли отравиться кониной
Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Выживание тихоходок связано с окислением аминокислоты цистеина — Popular Science
Сейчас читают
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Недвижимость
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Глубина Голубой дыры в Красном море достигает 130 м
Наука и техника
Глубина Голубой дыры в Красном море достигает 130 м
Популярное
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда

Забытая магистраль за Полярным кругом скрывает причины, по которым грандиозный проект СССР мог изменить карту страны — но не успел.

Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Молодые шимпанзе чаще взрослых придумывают новые игры — антрополог Бадеску
Рак и Скорпион вошли в топ самых бережливых знаков
Раннее включение печки замедляет прогрев двигателя
Тонкие брови после 40 лет усиливают эффект возрастных изменений — ND+
Кухонная губка в стиральной машине собирает волосы и ворс — Iefimerida
Гималайский чай варят на воде и молоке с имбирём и чёрным перцем — Allrecipes
Профсоюзы обвиняют McDonald's в домогательствах к подросткам-работникам
Эпигенетические часы показывают ускоренное старение собак в молодости
Правильная стрижка подчеркивает скулы и линию челюсти — Tialoto
Игра на снегу ускоряет потерю энергии у собак зимой — Maison et jardin
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.