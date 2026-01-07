Этот зимний нюанс игнорируют даже опытные водители: давление в шинах нужно выставлять иначе

Зимой давление в шинах рекомендуют снижать на 0,2–0,3 бара

В зимний сезон правильное давление в шинах влияет не только на комфорт, но и на безопасность автомобиля. Сцепление, устойчивость и прогнозируемость поведения на дороге напрямую зависят от того, насколько правильно подкачаны колёса. Эксперты называют оптимальные значения и поясняют, как скорректировать давление под разные условия.

Колесо в зимней колее

Почему зимой требуется корректировка давления

На морозе воздух сжимается, и давление в шинах естественным образом снижается. Небольшое уменьшение параметра может быть полезным: увеличивается площадь контакта шины с поверхностью, улучшается сцепление на снегу и льду. Однако снижать давление слишком сильно нельзя — мягкая шина быстрее изнашивается и хуже держит траекторию.

Для автомобиля, где летом рекомендовано 2.3 бара, в зимний период обычно выбирают диапазон 2.0-2.1 бара. Это значение сохраняет баланс между безопасностью и комфортом.

Как подбирать давление под разные сценарии

При движении по очищенным городским дорогам допускается снижение давления всего на 0.1-0.2 бара. Это обеспечивает стабильность управляемости и не влияет на экономичность. Для смешанной эксплуатации — город плюс заснежённые загородные маршруты — давление нередко уменьшают ещё на 0.1 бара, ориентируясь на 1.9-2.0.

В условиях глубокого снега или лёгкого бездорожья некоторые водители временно снижают давление до 1.7-1.8 бара, чтобы повысить проходимость. Как только автомобиль возвращается на твёрдое покрытие, параметр необходимо вернуть к норме.

Важные нюансы, о которых нельзя забывать

Контроль давления всегда проводят на холодных шинах. Измерение в тёплом боксе или гараже даёт неверную картину — на улице давление неизбежно снизится. Во время длительной поездки оно, напротив, может временно увеличиться из-за нагрева.

Равномерность давления — важнейшее условие устойчивости. Разница даже в 0.2-0.3 бара на одной оси способна вызвать увод автомобиля, особенно на скользкой дороге. Зимой проверку выполняют чаще — минимум раз в две недели и обязательно перед поездкой на дальнее расстояние, сообщает NaAvtotrasse.ru.

Высокопрофильные зимние шины лучше воспринимают небольшое снижение давления, но ориентироваться всегда следует на рекомендации производителя, указанные в руководстве или на стойке двери. На поведение автомобиля также влияет характер самого покрытия, что подтверждается анализом изменений сцепления при зимнем движении, описанных в контексте скользкой дороги.

Как поддерживать правильное давление зимой

Измеряйте давление только на холодных шинах.

Уменьшайте значение на 0.1-0.3 бара в зависимости от условий эксплуатации.

Следите за равномерностью давления на колёсах одной оси.

Проверяйте состояние шин каждые две недели и перед дальними поездками.

Популярные вопросы

Можно ли держать летнее давление зимой

Технически да, но небольшое снижение улучшает сцепление на снегу и льду.

Опасно ли слишком сильно снижать давление

Да. Чрезмерное уменьшение приводит к перегреву шины, деформации и ухудшению управляемости.

Почему давление падает само по себе

На морозе воздух сжимается, поэтому показатели на улице всегда ниже, чем в тёплом помещении.