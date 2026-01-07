Сколько ждать запчасть на китайца: мастера говорят одно, а склады показывают совсем другое

Запчасти для китайских автомобилей давно окружены мифами о "бесконечных сроках поставки". Однако реальная ситуация куда разнообразнее: многое зависит от бренда, популярности модели и типа детали. Эксперты сервисного рынка раскрыли, сколько на самом деле приходится ждать нужные компоненты.
Чем дольше марка работает в России и чем шире её дилерская сеть, тем лучше налажена логистика. По словам представителей сервисных центров, крупные бренды успели создать собственные склады комплектующих внутри страны. Оттуда популярные позиции доставляют всего за несколько дней — от одного до трёх.
Если автопроизводитель локализовал сборку в России, это дополнительно ускоряет снабжение станций техобслуживания. В таких случаях часть деталей поставляется партиями заранее, поэтому сервис получает нужные элементы значительно быстрее.
"Редкую деталь приходится заказывать в Китае, и тут начинаются трудности", — отмечает директор по сервису Юлия Трушкова.
Эксперты называют разные сроки поставки: у одних брендов заказ идёт 2-4 недели, у других — до 2-3 месяцев. Особенно сложно с уникальными деталями, которые не входят в список часто востребованных. На сроки также влияет то, насколько марка распространена на российском рынке.
При этом расходники и элементы для регулярного технического обслуживания обычно есть в наличии на складах дилеров и на самих СТО.
Крупные кузовные элементы — двери, крылья, бамперы, решётки радиатора — чаще всего уже находятся в России. Исключением становятся окрашенные детали и крыши: последние идут 3-4 недели, а окраска увеличивает срок ещё на несколько недель.
"Силовые элементы кузова тоже приходится везти из Китая", — поясняет директор по развитию сети "Китаяна" Артемий Тушков.
Мелкие кузовные элементы и интерьерные детали поставляются дольше всего. Проблемы возникают особенно часто, если автомобиль выпущен в редкой комплектации.
Сложные электронные компоненты нередко задерживаются дольше остальных. К таким позициям относятся блоки управления, электроприводы стеклоподъёмников и сидений. В автомобилях с богатой начинкой подбор деталей усложняется из-за большого количества вариантов исполнения, сообщает Techinsider.
Расходники и компоненты для регулярного ТО, которые уже есть на складах в России.
Скорость зависит от развитости дилерской сети, наличия местных складов и объёмов продаж марки.
Сроки часто превышают три месяца, поскольку такие детали заказывают индивидуально.
Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.