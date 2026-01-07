Сколько ждать запчасть на китайца: мастера говорят одно, а склады показывают совсем другое

Редкие детали для китайских авто везут из КНР до 3 месяцев

Запчасти для китайских автомобилей давно окружены мифами о "бесконечных сроках поставки". Однако реальная ситуация куда разнообразнее: многое зависит от бренда, популярности модели и типа детали. Эксперты сервисного рынка раскрыли, сколько на самом деле приходится ждать нужные компоненты.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Почему сроки зависят от популярности бренда

Чем дольше марка работает в России и чем шире её дилерская сеть, тем лучше налажена логистика. По словам представителей сервисных центров, крупные бренды успели создать собственные склады комплектующих внутри страны. Оттуда популярные позиции доставляют всего за несколько дней — от одного до трёх.

Если автопроизводитель локализовал сборку в России, это дополнительно ускоряет снабжение станций техобслуживания. В таких случаях часть деталей поставляется партиями заранее, поэтому сервис получает нужные элементы значительно быстрее.

Когда без заказа из Китая не обойтись

"Редкую деталь приходится заказывать в Китае, и тут начинаются трудности", — отмечает директор по сервису Юлия Трушкова.

Эксперты называют разные сроки поставки: у одних брендов заказ идёт 2-4 недели, у других — до 2-3 месяцев. Особенно сложно с уникальными деталями, которые не входят в список часто востребованных. На сроки также влияет то, насколько марка распространена на российском рынке.

При этом расходники и элементы для регулярного технического обслуживания обычно есть в наличии на складах дилеров и на самих СТО.

Доступность кузовных деталей и интерьера

Крупные кузовные элементы — двери, крылья, бамперы, решётки радиатора — чаще всего уже находятся в России. Исключением становятся окрашенные детали и крыши: последние идут 3-4 недели, а окраска увеличивает срок ещё на несколько недель.

"Силовые элементы кузова тоже приходится везти из Китая", — поясняет директор по развитию сети "Китаяна" Артемий Тушков.

Мелкие кузовные элементы и интерьерные детали поставляются дольше всего. Проблемы возникают особенно часто, если автомобиль выпущен в редкой комплектации.

Электрооборудование: один из самых сложных разделов

Сложные электронные компоненты нередко задерживаются дольше остальных. К таким позициям относятся блоки управления, электроприводы стеклоподъёмников и сидений. В автомобилях с богатой начинкой подбор деталей усложняется из-за большого количества вариантов исполнения, сообщает Techinsider.

Как ускорить получение запчастей

Уточняйте наличие деталей на российских складах перед оформлением заказа.

Проверяйте VIN-код и номер детали несколько раз, чтобы исключить ошибки.

Делайте заказ заранее, если запланировано крупное обслуживание.

Обращайтесь в сервисы, работающие напрямую с производителем.

Популярные вопросы

Какие детали приходят быстрее всего

Расходники и компоненты для регулярного ТО, которые уже есть на складах в России.

Почему разные бренды доставляют запчасти по-разному

Скорость зависит от развитости дилерской сети, наличия местных складов и объёмов продаж марки.

Сколько ждать крупный узел вроде двигателя или коробки передач

Сроки часто превышают три месяца, поскольку такие детали заказывают индивидуально.