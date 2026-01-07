Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Сколько ждать запчасть на китайца: мастера говорят одно, а склады показывают совсем другое

Редкие детали для китайских авто везут из КНР до 3 месяцев
Авто

Запчасти для китайских автомобилей давно окружены мифами о "бесконечных сроках поставки". Однако реальная ситуация куда разнообразнее: многое зависит от бренда, популярности модели и типа детали. Эксперты сервисного рынка раскрыли, сколько на самом деле приходится ждать нужные компоненты.

Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Почему сроки зависят от популярности бренда

Чем дольше марка работает в России и чем шире её дилерская сеть, тем лучше налажена логистика. По словам представителей сервисных центров, крупные бренды успели создать собственные склады комплектующих внутри страны. Оттуда популярные позиции доставляют всего за несколько дней — от одного до трёх.

Если автопроизводитель локализовал сборку в России, это дополнительно ускоряет снабжение станций техобслуживания. В таких случаях часть деталей поставляется партиями заранее, поэтому сервис получает нужные элементы значительно быстрее.

Когда без заказа из Китая не обойтись

"Редкую деталь приходится заказывать в Китае, и тут начинаются трудности", — отмечает директор по сервису Юлия Трушкова.

Эксперты называют разные сроки поставки: у одних брендов заказ идёт 2-4 недели, у других — до 2-3 месяцев. Особенно сложно с уникальными деталями, которые не входят в список часто востребованных. На сроки также влияет то, насколько марка распространена на российском рынке.

При этом расходники и элементы для регулярного технического обслуживания обычно есть в наличии на складах дилеров и на самих СТО.

Доступность кузовных деталей и интерьера

Крупные кузовные элементы — двери, крылья, бамперы, решётки радиатора — чаще всего уже находятся в России. Исключением становятся окрашенные детали и крыши: последние идут 3-4 недели, а окраска увеличивает срок ещё на несколько недель.

"Силовые элементы кузова тоже приходится везти из Китая", — поясняет директор по развитию сети "Китаяна" Артемий Тушков.

Мелкие кузовные элементы и интерьерные детали поставляются дольше всего. Проблемы возникают особенно часто, если автомобиль выпущен в редкой комплектации.

Электрооборудование: один из самых сложных разделов

Сложные электронные компоненты нередко задерживаются дольше остальных. К таким позициям относятся блоки управления, электроприводы стеклоподъёмников и сидений. В автомобилях с богатой начинкой подбор деталей усложняется из-за большого количества вариантов исполнения, сообщает Techinsider.

Как ускорить получение запчастей

  • Уточняйте наличие деталей на российских складах перед оформлением заказа.
  • Проверяйте VIN-код и номер детали несколько раз, чтобы исключить ошибки.
  • Делайте заказ заранее, если запланировано крупное обслуживание.
  • Обращайтесь в сервисы, работающие напрямую с производителем.

Популярные вопросы

Какие детали приходят быстрее всего

Расходники и компоненты для регулярного ТО, которые уже есть на складах в России.

Почему разные бренды доставляют запчасти по-разному

Скорость зависит от развитости дилерской сети, наличия местных складов и объёмов продаж марки.

Сколько ждать крупный узел вроде двигателя или коробки передач

Сроки часто превышают три месяца, поскольку такие детали заказывают индивидуально.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто китай дорога сервис ремонт машина водитель автомобиль
Новости Все >
Россия заняла седьмую строчку в мире по игристому вину — ООН Comtrade
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Сейчас читают
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Африканская и Аравийская плиты продолжают расходиться — GRL
Редкие детали для китайских авто везут из КНР до 3 месяцев
Россия заняла седьмую строчку в мире по игристому вину — ООН Comtrade
Работа косметолога без лицензии считается незаконной
Кардиганы slim fit признаны базой сезона весна–лето 2026 — Harper's Bazaar
Атлантическая треска сформировала стаю в 2,5 млн особей — Sciencepost
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
Саудовская Аравия замахнулась на самый большой аэропорт в мире — The Sun
Олимпийки и анораки в 2026 встраивают в городские образы
Влажные кухонные полотенца на кране повышают риск распространения бактерий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.