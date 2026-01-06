ИИ может подставить водителя: навороченные машины внезапно превращаются в неуправляемые ловушки

Снег и лёд нарушают работу камер и датчиков помощи водителю

Зимняя дорога остаётся испытанием даже для самых продвинутых автомобилей, оснащённых интеллектуальными системами и множеством датчиков. Техника, идеально работающая летом, в мороз теряет часть своих возможностей и порой внезапно подводит водителей. Причины кроются не только в погоде, но и в особенностях самих электронных ассистентов.

Фото: unsplash.com by Mert Kahveci is licensed under Free to use under the Unsplash License Навигатор

Как зима влияет на работу умных автомобилей

Современные модели с системами активной безопасности и алгоритмами распределения тяги способны контролировать сотни параметров в режиме реального времени. Однако на скользкой дороге сцепление шин снижается до минимальных значений. Электроника стремится удержать автомобиль, регулируя газ, передачу и распределение момента, но физику движения отменить невозможно.

По данным автоэкспертов, снег и наледь ухудшают работу датчиков. Камеры теряют контрастность изображения, лидары фиксируют несоответствующие сигналы, а радары — ложные отражения. В итоге система перестает корректно распознавать расстояние до объектов и способна временно отключиться.

Мнение специалиста и реальные риски

"Часто это приводит к тому, что автомобиль может оказаться практически неуправляемым в совершенно безобидных ситуациях, например при попытке выехать с заснеженной парковки", — пояснил автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, решения, которые отлично помогают в тёплый сезон, зимой способны стать источником сложностей. При резком скольжении на высокой скорости электроника ограничивает работу педали газа, блокируя возможность водителя самостоятельно корректировать движение. В таких условиях возрастает риск потери контроля над автомобилем.

"Современные системы активной безопасности, созданные для помощи водителям, иногда становятся причиной проблем. Особенно это заметно при скольжении автомобиля на высокой скорости", — отметил эксперт.

Почему умные ассистенты подводят в мороз

Интеллектуальные системы заложены на предсказуемые условия, тогда как зимняя дорога постоянно меняется. Тонкая корка льда, рыхлый снег, перемёты — всё это создаёт нестабильное сцепление. Автомобиль, который в обычной ситуации мягко корректирует движение, на снегу может неожиданно ограничить тягу, затрудняя манёвр.

При этом опытные водители, по словам эксперта, легче адаптируются к поведению электроники, в то время как новичкам бывает непросто совмещать советы ассистентов и собственные навыки, сообщает "За рулем".

Советы для безопасного зимнего управления

Регулярно очищайте камеры, радары и лидары от снега и льда.

Перед выездом прогревайте машину, чтобы электроника успела стабилизироваться.

Используйте качественные зимние шины — это главный фактор сцепления.

В сложных условиях ограничивайте вмешательство ассистентов, если это предусмотрено конструкцией.

Популярные вопросы

Почему автомобиль переходит в аварийный режим в мороз

Чаще всего датчики покрываются льдом и перестают корректно работать, что вызывает ограничение мощности.

Можно ли отключать ассистенты стабилизации

Некоторые модели позволяют частичное отключение, но делать это стоит только в безопасных условиях и при хорошем опыте вождения.

Что безопаснее в сильный снегопад — умная или простая машина

По словам экспертов, простые автомобили могут оказаться предсказуемее, поскольку не зависят от датчиков и полностью управляются водителем.