GPS глушат, навигатор сходит с ума: скрытая настройка, которая спасает водителей в городских ловушках

Городская навигация точнее работает при сочетании GPS и Wi-Fi

В мегаполисе даже привычный маршрут иногда превращается в квест. Навигатор внезапно "прыгает" по карте, советует странные повороты и теряет реальное положение автомобиля. Особенно часто с этим сталкиваются водители в центре крупных городов.

Почему навигация дает сбои в городе

В последние годы проблемы с навигацией стали для Москвы почти нормой. В плотной застройке, на МКАДе и сложных развязках спутниковый сигнал может пропадать или искажаться. Водитель видит, как курсор на экране "уезжает" в сторону, а маршрут перестает соответствовать реальности, несмотря на обновлённые голосовые подсказки.

Основная причина — работа антидронных систем, которые создают помехи для GPS. Даже современные смартфоны и свежие версии навигационных сервисов не всегда справляются, если полагаться исключительно на спутники. В результате автомобиль может быть показан на соседней улице или вовсе "выпасть" с маршрута.

Неочевидная настройка, которая помогает навигатору

Существует настройка, о которой знают не все. В параметрах смартфона можно найти функцию, связанную с ограничением активности Wi-Fi. Она может называться Wi-Fi Throttling или LBS и по умолчанию предназначена для экономии заряда батареи.

Если отключить это ограничение, телефон начинает активнее сканировать точки доступа Wi-Fi и данные базовых станций. Навигатор использует эту информацию как дополнительный источник геолокации. В результате координаты определяются точнее даже там, где спутниковый сигнал нестабилен или полностью пропадает.

После изменения настройки Яндекс Навигатор, по отзывам водителей, работает заметно стабильнее. Пропадают резкие "скачки" по карте, маршрут выглядит логичнее, а подсказки становятся более предсказуемыми, особенно на участках вроде выездов из тоннелей.

Цена вопроса: что придется учесть

У такого решения есть и минусы. Постоянное сканирование сетей заметно увеличивает расход энергии. Смартфон разряжается быстрее, и даже автомобильная зарядка не всегда компенсирует потери.

Тем не менее многие водители считают это приемлемой платой за уверенную навигацию. Потерять заряд — неприятно, но потерять время на развязке или заехать не туда в плотном трафике зачастую обходится дороже. Об этом сообщает 110KM.

Сравнение GPS и Wi-Fi-геолокации в реальных условиях

На открытых трассах и за городом классический GPS по-прежнему остается самым точным вариантом. Там нет плотной застройки, отражений сигнала и активных помех. Но в городе ситуация меняется.

В условиях мегаполиса сочетание спутниковой навигации и Wi-Fi-геолокации дает более стабильный результат. Смартфон использует максимум доступных источников данных, а навигационное приложение продолжает корректно вести автомобиль даже при проблемах с GPS.

Советы по использованию навигатора в городе

Перед поездкой проверьте настройки Wi-Fi и геолокации на смартфоне.

Используйте автомобильную зарядку, особенно в длительных поездках.

Сочетайте подсказки навигатора с дорожными знаками и разметкой.

Обновляйте навигационные приложения и карты перед поездкой.

Популярные вопросы о работе навигаторов при глушении GPS

Можно ли полностью отказаться от GPS в городе?

Нет, спутниковая навигация остается важной частью системы, но в городе лучше использовать ее в сочетании с другими источниками данных.

Работает ли этот способ в других городах?

Эффект может отличаться. В крупных городах с плотной сетью Wi-Fi результат обычно заметнее.

Сколько стоит такой способ улучшения навигации?

Финансовых затрат нет, но возрастает расход заряда аккумулятора смартфона.