Рынок вздрогнул, а цены поползли вверх: какие машины всё ещё можно купить без кредита до пенсии

Lada Iskra заняла ценовую нишу между Granta и Vesta
Авто

Рынок новых автомобилей в России в 2026 году заметно изменился: бюджетных моделей стало меньше, а цены выросли почти у всех производителей. Тем не менее полностью "дешёвый сегмент" не исчез — несколько машин всё ещё остаются относительно доступными. Причём список таких авто может удивить даже опытных водителей. Об этом сообщает 110KM.

baic u5 plus
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
baic u5 plus

Что происходит с ценами на новые авто

В начале 2026 года покупатели столкнулись с сокращением ассортимента и ростом стартовых цен. Большинство моделей, которые раньше считались массовыми, перешли в более высокий ценовой диапазон. Причины — удорожание производства, логистики и ограниченное число брендов, работающих в стране.

Несмотря на это, у официальных дилеров всё ещё можно найти несколько автомобилей, которые остаются самыми доступными в своих классах.

LADA Granta — самый дешёвый новый автомобиль

Лидером по цене в 2026 году остаётся LADA Granta. Базовая версия оценивается примерно в 850 тысяч рублей. За эти деньги предлагается простой, но проверенный набор: бензиновый двигатель 1,6 литра мощностью 90 л. с., пятиступенчатая механика и передний привод.

Дорожный просвет около 180 мм делает автомобиль практичным для российских дорог. Комплектация минимальная, но именно за счёт этого Granta остаётся самым бюджетным вариантом на рынке.

LADA Niva Legend — минимальный порог для полного привода

Тем, кому важна проходимость, подойдёт LADA Niva Legend. Её цена начинается примерно с 1,099 млн рублей. Модель оснащена 1,7-литровым мотором на 83 л. с., механической коробкой и постоянным полным приводом с понижающей передачей.

Клиренс около 200 мм и простая конструкция делают Niva Legend выбором для бездорожья и сложных условий эксплуатации.

SAIPA Saina S — один из немногих импортных вариантов

Среди иностранных автомобилей в бюджетном сегменте выделяется SAIPA Saina S. Его можно найти примерно за 1,22 млн рублей. Это переднеприводный седан с турбированным мотором 1,5 литра мощностью около 110 л. с. и механической коробкой передач.

Дорожный просвет в районе 160 мм и более современный дизайн делают модель альтернативой отечественным седанам для тех, кто принципиально не рассматривает российские бренды.

LADA Iskra — новая модель между Granta и Vesta

В 2026 году в линейке LADA появилась Iskra. Стартовая цена — около 1,277 млн рублей. Покупателям предлагаются два варианта двигателя 1,6 литра (90 или 106 л. с.), механические коробки на 5 или 6 передач, а также вариатор.

Все версии имеют передний привод. Производитель делает ставку на увеличенный салон и более современный силуэт, что выделяет Iskra среди других бюджетных моделей.

BAIC U5 Plus — ставка на оснащение

Среди китайских автомобилей в доступном сегменте заметен BAIC U5 Plus. Его цена — около 1,4 млн рублей. Автомобиль оснащается мотором 1,5 литра мощностью 105 л. с., чаще всего с вариатором CVT и передним приводом.

Клиренс составляет примерно 155 мм, а комплектация обычно богаче, чем у российских конкурентов, что может быть решающим фактором для части покупателей.

LADA Niva Travel — доступный пятидверный внедорожник

Тем, кто ищет практичный внедорожник, подойдёт LADA Niva Travel. Начальная цена — около 1,42 млн рублей. Под капотом — 1,8-литровый двигатель на 90 л. с., пятиступенчатая механика и постоянный полный привод.

Дорожный просвет достигает 220 мм, что делает модель одной из самых проходимых в своём ценовом сегменте.

Сравнение самых дешёвых автомобилей 2026 года

LADA Granta остаётся самым доступным вариантом для города. Niva Legend и Niva Travel выигрывают за счёт полного привода и клиренса. SAIPA Saina S и BAIC U5 Plus предлагают альтернативу отечественным маркам, делая ставку на дизайн и оснащение. LADA Iskra занимает промежуточную нишу между минимализмом и комфортом.

Популярные вопросы о дешёвых авто в России

Какой самый дешёвый новый автомобиль в 2026 году?
LADA Granta в базовой комплектации.

Есть ли доступные иномарки?
Да, но выбор ограничен, например SAIPA Saina S или BAIC U5 Plus.

Стоит ли ждать снижения цен?
Пока предпосылок к заметному удешевлению нет.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы lada рынок автомобили
