Рынок вздрогнул, а цены поползли вверх: какие машины всё ещё можно купить без кредита до пенсии

Рынок новых автомобилей в России в 2026 году заметно изменился: бюджетных моделей стало меньше, а цены выросли почти у всех производителей. Тем не менее полностью "дешёвый сегмент" не исчез — несколько машин всё ещё остаются относительно доступными. Причём список таких авто может удивить даже опытных водителей. Об этом сообщает 110KM.
В начале 2026 года покупатели столкнулись с сокращением ассортимента и ростом стартовых цен. Большинство моделей, которые раньше считались массовыми, перешли в более высокий ценовой диапазон. Причины — удорожание производства, логистики и ограниченное число брендов, работающих в стране.
Несмотря на это, у официальных дилеров всё ещё можно найти несколько автомобилей, которые остаются самыми доступными в своих классах.
Лидером по цене в 2026 году остаётся LADA Granta. Базовая версия оценивается примерно в 850 тысяч рублей. За эти деньги предлагается простой, но проверенный набор: бензиновый двигатель 1,6 литра мощностью 90 л. с., пятиступенчатая механика и передний привод.
Дорожный просвет около 180 мм делает автомобиль практичным для российских дорог. Комплектация минимальная, но именно за счёт этого Granta остаётся самым бюджетным вариантом на рынке.
Тем, кому важна проходимость, подойдёт LADA Niva Legend. Её цена начинается примерно с 1,099 млн рублей. Модель оснащена 1,7-литровым мотором на 83 л. с., механической коробкой и постоянным полным приводом с понижающей передачей.
Клиренс около 200 мм и простая конструкция делают Niva Legend выбором для бездорожья и сложных условий эксплуатации.
Среди иностранных автомобилей в бюджетном сегменте выделяется SAIPA Saina S. Его можно найти примерно за 1,22 млн рублей. Это переднеприводный седан с турбированным мотором 1,5 литра мощностью около 110 л. с. и механической коробкой передач.
Дорожный просвет в районе 160 мм и более современный дизайн делают модель альтернативой отечественным седанам для тех, кто принципиально не рассматривает российские бренды.
В 2026 году в линейке LADA появилась Iskra. Стартовая цена — около 1,277 млн рублей. Покупателям предлагаются два варианта двигателя 1,6 литра (90 или 106 л. с.), механические коробки на 5 или 6 передач, а также вариатор.
Все версии имеют передний привод. Производитель делает ставку на увеличенный салон и более современный силуэт, что выделяет Iskra среди других бюджетных моделей.
Среди китайских автомобилей в доступном сегменте заметен BAIC U5 Plus. Его цена — около 1,4 млн рублей. Автомобиль оснащается мотором 1,5 литра мощностью 105 л. с., чаще всего с вариатором CVT и передним приводом.
Клиренс составляет примерно 155 мм, а комплектация обычно богаче, чем у российских конкурентов, что может быть решающим фактором для части покупателей.
Тем, кто ищет практичный внедорожник, подойдёт LADA Niva Travel. Начальная цена — около 1,42 млн рублей. Под капотом — 1,8-литровый двигатель на 90 л. с., пятиступенчатая механика и постоянный полный привод.
Дорожный просвет достигает 220 мм, что делает модель одной из самых проходимых в своём ценовом сегменте.
LADA Granta остаётся самым доступным вариантом для города. Niva Legend и Niva Travel выигрывают за счёт полного привода и клиренса. SAIPA Saina S и BAIC U5 Plus предлагают альтернативу отечественным маркам, делая ставку на дизайн и оснащение. LADA Iskra занимает промежуточную нишу между минимализмом и комфортом.
Какой самый дешёвый новый автомобиль в 2026 году?
LADA Granta в базовой комплектации.
Есть ли доступные иномарки?
Да, но выбор ограничен, например SAIPA Saina S или BAIC U5 Plus.
Стоит ли ждать снижения цен?
Пока предпосылок к заметному удешевлению нет.
