Старые Hyundai вдруг стали золотой жилой: россияне сметают уставших корейцев быстрее новых авто

Рост цен на новые автомобили заставляет покупателей искать альтернативу привычным "китайцам" и дорогим бюджетным моделям. Всё больше водителей обращают внимание на подержанные корейские машины, которые можно восстановить и получить достойный ресурс за разумные деньги.
Сегмент новых машин в России переживает серьёзный ценовой дисбаланс: бюджетные модели стоят неоправданно дорого, а кредитные условия делают покупку ещё менее доступной. На этом фоне интерес к подержанным Hyundai Solaris и Kia Rio заметно вырос. Даже экземпляры с большим пробегом и уставшими моторами привлекают покупателей из-за доступности восстановительных работ, особенно с учётом тенденций, которые демонстрирует вторичный рынок.
К тому же такие машины обладают более высоким качеством сборки, чем многие современные бюджетные альтернативы. При грамотном ремонте они способны прослужить не один год, обеспечивая предсказуемую эксплуатацию и низкую стоимость владения.
На рынке появились партии контрактных двигателей Hyundai, которые можно приобрести по доступной цене. Это делает ремонт выгодным даже для автомобилей с серьёзными неисправностями. Покупатели находят Solaris или Rio за 250-300 тысяч рублей, оценивают состояние кузова и салона, после чего проводят комплексное восстановление.
Расходы на замену двигателя, сцепления, подвески и мелкие детали оказываются ниже стоимости нового бюджетного автомобиля. В итоге за сумму порядка 500-600 тысяч рублей владелец получает обслуженный и пригодный к долгой эксплуатации автомобиль.
Многие комплектующие для корейских моделей стоят заметно дешевле российских аналогов. Доступность амортизаторов, подушек двигателя, рычагов подвески и коробок передач делает процесс восстановления рациональным и экономически оправданным. Дополнительные вложения в лакокрасочные работы или замену элементов интерьера позволяют существенно улучшить внешний вид машины, сообщает портал "АвтоВзгляд".
Да, если кузов в порядке и планируется комплексное восстановление.
В большинстве случаев это дешевле покупки нового автомобиля.
При качественном ремонте ресурс сопоставим с новыми бюджетными моделями.
