Старые Hyundai вдруг стали золотой жилой: россияне сметают уставших корейцев быстрее новых авто

Запчасти для Hyundai и Kia стоят дешевле, чем для LADA

Рост цен на новые автомобили заставляет покупателей искать альтернативу привычным "китайцам" и дорогим бюджетным моделям. Всё больше водителей обращают внимание на подержанные корейские машины, которые можно восстановить и получить достойный ресурс за разумные деньги.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Авторынок

Почему старые корейские автомобили снова в тренде

Сегмент новых машин в России переживает серьёзный ценовой дисбаланс: бюджетные модели стоят неоправданно дорого, а кредитные условия делают покупку ещё менее доступной. На этом фоне интерес к подержанным Hyundai Solaris и Kia Rio заметно вырос. Даже экземпляры с большим пробегом и уставшими моторами привлекают покупателей из-за доступности восстановительных работ, особенно с учётом тенденций, которые демонстрирует вторичный рынок.

К тому же такие машины обладают более высоким качеством сборки, чем многие современные бюджетные альтернативы. При грамотном ремонте они способны прослужить не один год, обеспечивая предсказуемую эксплуатацию и низкую стоимость владения.

Как выглядит выгодная схема восстановления

На рынке появились партии контрактных двигателей Hyundai, которые можно приобрести по доступной цене. Это делает ремонт выгодным даже для автомобилей с серьёзными неисправностями. Покупатели находят Solaris или Rio за 250-300 тысяч рублей, оценивают состояние кузова и салона, после чего проводят комплексное восстановление.

Расходы на замену двигателя, сцепления, подвески и мелкие детали оказываются ниже стоимости нового бюджетного автомобиля. В итоге за сумму порядка 500-600 тысяч рублей владелец получает обслуженный и пригодный к долгой эксплуатации автомобиль.

Что включает обновление автомобиля

Многие комплектующие для корейских моделей стоят заметно дешевле российских аналогов. Доступность амортизаторов, подушек двигателя, рычагов подвески и коробок передач делает процесс восстановления рациональным и экономически оправданным. Дополнительные вложения в лакокрасочные работы или замену элементов интерьера позволяют существенно улучшить внешний вид машины, сообщает портал "АвтоВзгляд".

Восстановленный кореец vs новый бюджетный автомобиль

Стоимость: восстановленный корейский седан обходится почти вдвое дешевле новых моделей сегмента B.

Качество: запас прочности элементов подвески и кузова выше, чем у многих актуальных бюджетных машин.

Экономия: запчасти стоят недорого, а обслуживание предсказуемо.

Перепродажа: ухоженный автомобиль сохраняет ликвидность и может быть продан дороже суммы вложений.

Советы по выбору подержанного корейского автомобиля

Оценивайте состояние кузова — он должен быть ровным и без критических повреждений.

Рассчитывайте бюджет ремонта заранее: двигатель, подвеска, сцепление и мелкие детали.

Покупайте контрактные агрегаты только у проверенных продавцов.

Обновляйте подвеску полностью — это повысит комфорт и безопасность.

Планируйте время на ремонт: качественные работы требуют нескольких недель.

Популярные вопросы

Можно ли покупать автомобиль после такси

Да, если кузов в порядке и планируется комплексное восстановление.

Оправдана ли замена двигателя на контрактный

В большинстве случаев это дешевле покупки нового автомобиля.

Сколько можно проехать после капитального обновления

При качественном ремонте ресурс сопоставим с новыми бюджетными моделями.