Зимой не спасает даже идеальное вождение: пять нарушений, за которые штрафуют без разговоров

Зимние дороги требуют от водителей повышенного внимания, и именно в этот период многие автомобилисты сталкиваются с нарушениями, которые легко допустить по невнимательности. Снег, плохая видимость и особенности городских условий становятся причиной штрафов, о которых водители часто вспоминают слишком поздно.
Основная проблема cold season — ухудшение обзора и дорожной ситуации. Из-за осадков таблички, номера и разметка могут быть скрыты, а привычные маршруты усложняются дополнительными ограничениями. В таких условиях мелкое нарушение быстро превращается в административное. Поэтому важно знать, какие ошибки встречаются чаще всего и как их избежать.
Одним из самых частых случаев становятся нечитаемые номера. Снег и лед на поверхности знаков препятствуют распознаванию, что согласно действующему законодательству приводит к предупреждению или штрафу. Сложности создаёт и неразличимая разметка: если линия на дороге покрыта снегом, ориентироваться нужно по установленным знакам, иначе нарушение может быть зафиксировано как выезд на встречную полосу.
В холодное время года увеличивается число нарушений, связанных с неправильной парковкой. В Москве и Санкт-Петербурге штрафы за стоянку на газонах остаются одними из самых высоких. Часто это происходит из-за того, что границы газона под снегом сложно определить.
Отдельной темой остаётся буксировка на тюбингах. Несмотря на распространённость такой зимней "развлечённой езды", это нарушение правил, которое может привести не только к штрафу, но и к серьёзной опасности для пассажиров.
Украшение автомобиля дополнительной подсветкой также часто встречается зимой, особенно в праздничный сезон. При этом использование внешних световых элементов, не предусмотренных конструкцией, считается нарушением и влечёт предупреждение или административный штраф, сообщает "За рулем".
Предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей.
Да, ориентиром становится дорожный знак.
Это опасно и нарушает правила перевозки, штраф — 3000 рублей.
