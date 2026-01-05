Зимой не спасает даже идеальное вождение: пять нарушений, за которые штрафуют без разговоров

Зимой водителей чаще штрафуют за нечитаемые номерные знаки

Зимние дороги требуют от водителей повышенного внимания, и именно в этот период многие автомобилисты сталкиваются с нарушениями, которые легко допустить по невнимательности. Снег, плохая видимость и особенности городских условий становятся причиной штрафов, о которых водители часто вспоминают слишком поздно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Проверка документов на дороге

Почему зимой штрафы становятся чаще

Основная проблема cold season — ухудшение обзора и дорожной ситуации. Из-за осадков таблички, номера и разметка могут быть скрыты, а привычные маршруты усложняются дополнительными ограничениями. В таких условиях мелкое нарушение быстро превращается в административное. Поэтому важно знать, какие ошибки встречаются чаще всего и как их избежать.

Одним из самых частых случаев становятся нечитаемые номера. Снег и лед на поверхности знаков препятствуют распознаванию, что согласно действующему законодательству приводит к предупреждению или штрафу. Сложности создаёт и неразличимая разметка: если линия на дороге покрыта снегом, ориентироваться нужно по установленным знакам, иначе нарушение может быть зафиксировано как выезд на встречную полосу.

Парковка, буксировка и подсветка: сезонные ошибки водителей

В холодное время года увеличивается число нарушений, связанных с неправильной парковкой. В Москве и Санкт-Петербурге штрафы за стоянку на газонах остаются одними из самых высоких. Часто это происходит из-за того, что границы газона под снегом сложно определить.

Отдельной темой остаётся буксировка на тюбингах. Несмотря на распространённость такой зимней "развлечённой езды", это нарушение правил, которое может привести не только к штрафу, но и к серьёзной опасности для пассажиров.

Украшение автомобиля дополнительной подсветкой также часто встречается зимой, особенно в праздничный сезон. При этом использование внешних световых элементов, не предусмотренных конструкцией, считается нарушением и влечёт предупреждение или административный штраф, сообщает "За рулем".

Советы, как избежать штрафов зимой

Перед поездкой очищайте номера от снега и наледи.

На неразличимых участках ориентируйтесь на дорожные знаки.

Проверяйте место парковки, даже если оно кажется "свободным" под снегом.

Не перевозите детей и взрослых на тюбингах за автомобилем.

Следите за сезонностью резины, поскольку её нарушение регламентируется как штраф за летние шины.

Популярные вопросы

Какой штраф за нечитаемые номера

Предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей.

Если разметку не видно, считается ли нарушением выезд за лини

Да, ориентиром становится дорожный знак.

Почему запрещена перевозка людей на тюбинге за автомобилем

Это опасно и нарушает правила перевозки, штраф — 3000 рублей.