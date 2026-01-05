Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Новая кровь против проверенной классики: сравнение Iskra и Vesta превращается в маленькую революцию

Lada Iskra получила три типа кузова седан универсал и Cross
Авто

Весной 2025 года АвтоВАЗ представил модель, вокруг которой сразу возник ажиотаж. Lada Iskra обещает стать самой доступной современной машиной бренда и со временем занять место Granta. Но действительно ли новинка способна конкурировать с Vesta и чем она удивила покупателей? 

Lada Iskra SW
Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Lada Iskra SW

Роль Iskra в модельной линейке АвтоВАЗа

Lada Iskra изначально задумывалась как массовая модель нового поколения. Она должна закрыть нишу бюджетного автомобиля, но при этом предложить более современную платформу и оснащение, чем Granta.

Дата запуска производства выбрана неслучайно — 19 апреля, день рождения ВАЗ-2101. Таким образом АвтоВАЗ подчёркивает преемственность идеи "народного автомобиля", адаптированной к современным требованиям рынка.

Дизайн: простота вместо показной солидности

Внешне Iskra не пытается выглядеть премиально. Основная ставка сделана на лаконичность и практичность. При этом дизайнеры сохранили фирменные черты бренда, знакомые по Vesta.

Модель доступна сразу в трёх вариантах кузова:

  • седан;
  • универсал;
  • кросс-версия с увеличенным клиренсом.

Несмотря на более доступный статус, Iskra выглядит собранно и современно. Многие отмечают, что визуально она не производит впечатления "упрощённого" автомобиля.

Интерьер и оснащение: ориентир на молодую аудиторию

Салон Iskra выполнен в сдержанной цветовой гамме с контрастными элементами. Материалы простые, но посадка удобная, а сиденья имеют выраженный анатомический профиль.

В базовой версии предусмотрены две подушки безопасности, а в расширенных комплектациях — уже четыре. Также заявлены система стабилизации, помощь при старте в гору и ремни с преднатяжителями. Все стёкла — атермальные, с лёгкой заводской тонировкой. Об этом сообщает 110 KM.

Производитель отдельно подчёркивает улучшенную шумоизоляцию, включая багажный отсек, что должно приблизить уровень акустического комфорта к Vesta.

Габариты и практичность

По размерам Iskra компактнее Vesta, что делает её удобнее в городе, но отражается на просторе второго ряда. Колёсная база составляет 2603 мм — показатель, близкий к Dacia Sandero.

Объём багажника почти не уступает старшей модели и составляет около 480 литров. Клиренс — 170 мм у стандартных версий и до 200 мм у Cross, что делает автомобиль пригодным для российских дорог.

Техническая часть и платформа

Iskra построена на платформе CMF-B, разработанной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Это серьёзный шаг вперёд по сравнению с Granta и ключевое отличие от Vesta.

Под капотом — проверенные 1,6-литровые двигатели:

  •  90 л. с. с 5-ступенчатой механикой;
  •  106 л. с. с 6-ступенчатой механикой;
  •  106 л. с. с вариатором.

За счёт меньшей массы Iskra обещает быть чуть динамичнее Vesta с теми же моторами, хотя топового двигателя на 122 л. с. в линейке не предусмотрено.

Сравнение Lada Iskra и Lada Vesta

Iskra выигрывает за счёт более низкой цены и новой платформы. Она компактнее, легче и ориентирована на городскую эксплуатацию. Vesta, в свою очередь, предлагает больше пространства на втором ряду, более широкий выбор моторов и статус более универсального семейного автомобиля.

Если Iskra — это рациональный выбор для повседневных поездок, то Vesta остаётся вариантом для тех, кому важен комфорт и простор.

Советы по выбору между Iskra и Vesta

  1. Определите бюджет и приоритеты.

  2. Для города и экономии выбирайте Iskra.

  3. Для семьи и дальних поездок лучше подойдёт Vesta.

  4. Учитывайте тип кузова и клиренс.

  5. Обратите внимание на комплектацию, а не только на цену.

Популярные вопросы о Lada Iskra

Заменит ли Iskra Granta полностью?
Вероятнее всего, со временем именно Iskra станет основной бюджетной моделью АвтоВАЗа.

Насколько Iskra современнее Vesta?
По платформе — да, но по уровню комфорта и пространству Vesta пока выигрывает.

Подойдёт ли Iskra для регионов с плохими дорогами?
Кросс-версия с увеличенным клиренсом рассчитана именно на такие условия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
