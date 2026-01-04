Audi бьёт тревогу: в моделях 2025 заметили дефект, который угрожает самым маленьким пассажирам

Audi отзывает 27 768 автомобилей 2025 года выпуска — Carscoops

Неожиданные дефекты в системах безопасности всегда вызывают повышенное внимание, особенно когда речь идёт о новых моделях автомобилей. В начале 2026 года Audi объявила о крупной сервисной кампании, затронувшей десятки тысяч машин последнего поколения. Об этом сообщает Carscoops.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q6 E-Tron

Какие модели попали под отзыв

Под действие программы попадают 27 768 автомобилей 2025 модельного года. В их числе седаны и универсалы семейства A5 и A6, спортивные версии S5 и S6, а также кроссоверы и электрические модели Q6 e-tron и SQ6 e-tron. География продаж этих автомобилей обширна, поэтому производитель начал массовое информирование владельцев.

Главная причина — некорректная работа механизма заднего ремня безопасности. В редких случаях при установке детского кресла фиксирующий узел может не обеспечивать надёжного крепления, что снижает уровень пассивной защиты во время резкого манёвра или столкновения. Производитель подчёркивает, что устранение проблемы является обязательным для всех затронутых машин.

Audi направляет официальные уведомления и рекомендует не откладывать обращение к дилеру. Все работы будут выполнены бесплатно, включая замену или модернизацию узла фиксации.

Почему дефект признан критически важным

Задние ремни безопасности остаются основной системой удержания детей в автомобиле. Даже при наличии современных креплений ISOFIX именно ремень компенсирует часть нагрузки при ударе. Если механизм работает неправильно, возрастает риск смещения кресла и травмирования ребёнка. Поэтому кампании, связанные с ремнями безопасности, считаются приоритетными.

Пока не уточняется, были ли зафиксированы реальные инциденты, однако производитель признал необходимость незамедлительного вмешательства. Владельцам также советуют проверять установку детского кресла перед каждой поездкой.

Дополнительные рекомендации владельцам

До визита в сервис важно внимательно следовать инструкции по монтажу детского удерживающего устройства, проверять натяжение ремня и убедиться, что защёлка закрывается исправно. Это позволит минимизировать риски и избежать непредвиденных ситуаций на дороге.

Советы владельцам автомобилей Audi 2025 года

Проверяйте VIN-номер на официальном сайте Audi, чтобы убедиться, попала ли машина под отзыв.

Как можно раньше записывайтесь к дилеру: количество мест ограничено.

До ремонта тщательно контролируйте установку детского кресла, особенно при дальних поездках.

Популярные вопросы

Как узнать, затронут ли мой автомобиль

Проверить информацию можно по VIN-номеру на сайте производителя или у официального дилера.

Оплачивается ли ремонт

Нет, все работы выполняются бесплатно в рамках кампании.

Можно ли продолжать пользоваться автомобилем до визита в сервис

Да, при условии правильного использования детского кресла и контроля фиксации ремней.