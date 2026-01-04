Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Без людей, без связи, без аккумулятора: солдатский трюк запускает мотор, будто волшебство механики

Одно из ведущих колёс авто используют как замену стартера
Авто

Зимняя поездка в глушь может обернуться неприятным сюрпризом, если аккумулятор внезапно откажет. Вокруг — ни машин, ни связи, а мотор молчит. В таких условиях на помощь приходит старый "солдатский" способ запуска двигателя, основанный не на электронике, а на механике. 

Автомобиль в снегу
Фото: unsplash.com by Julia Kadel is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автомобиль в снегу

Когда аккумулятор подвёл вдали от людей

Севший аккумулятор зимой — одна из самых частых причин, по которым автомобиль не заводится. На морозе ёмкость батареи падает, а старые АКБ могут разрядиться полностью всего за несколько часов простоя.
В ситуации, когда нет возможности "прикурить" от другой машины, воспользоваться бустером или вызвать помощь, остаются только подручные средства и базовое понимание устройства автомобиля.

Почему стандартные способы не работают

Первое, что обычно проверяют водители, — клеммы и проводку. Если с ними всё в порядке, но стартер не крутит, значит, аккумулятор действительно "мертв".
Попытки согреть батарею курткой или руками иногда помогают лишь при небольшом разряде. При глубокой разрядке такие методы почти бесполезны, особенно при сильном минусе.

Солдатский способ: запуск через колесо

Этот метод известен ещё со времён армейской и сельской техники. Он основан на принудительном вращении коленвала двигателя через трансмиссию.
Суть проста: одно из ведущих колёс вывешивается домкратом, на него наматывается прочная верёвка или ремень, а коробка передач включается на высшую передачу. Резкие рывки за верёвку раскручивают колесо, передавая вращение на двигатель. При наличии топлива и искры мотор может запуститься даже без участия аккумулятора.

Почему это вообще возможно

Для запуска двигателя нужен не сам аккумулятор, а минимальное вращение коленвала и питание системы зажигания. В некоторых автомобилях остаточного напряжения хватает, чтобы дать искру, если двигатель уже начал вращаться.
Именно поэтому метод чаще срабатывает на простых автомобилях с механической коробкой передач и минимальным количеством электроники, таких как классические внедорожники и старые модели.

Сравнение: солдатский способ и другие варианты

В отличие от "прикуривания", этот метод не требует второго автомобиля. По сравнению с пусковым бустером он не зависит от электроники и зарядки.
Однако запуск через колесо требует физической силы, времени и определённого опыта. Он также не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач и может быть опасен при неправильном выполнении. Об этом сообщает Дзен-канал "Авто-маньяк".

Что важно помнить на будущее

История подобных запусков почти всегда заканчивается одним выводом: к зимним поездкам нужно готовиться заранее. Исправный аккумулятор, базовый набор инструментов, трос, домкрат и понимание устройства автомобиля могут стать решающими.
Смекалка и знание старых приёмов иногда действительно оказываются единственным способом выбраться из ледяной пустоты.

Популярные вопросы о запуске без аккумулятора

Подходит ли метод для современных машин?
 Чаще всего — нет, из-за сложной электроники.

Можно ли повредить автомобиль?
 Да, при ошибках есть риск для трансмиссии и безопасности.

Лучше ли иметь бустер?
 Да, это более безопасный и простой вариант.

