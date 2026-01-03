Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Авто

Автомобильный аккумулятор всё реже уезжает из магазина вместе с новым владельцем. Всё больше водителей предпочитают оставить старую батарею себе, даже если за неё предлагают скидку. За этой, на первый взгляд, мелочью скрываются новые привычки и вполне прагматичный расчёт. 

Аккумуляторы в мороз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аккумуляторы в мороз

Почему привычная схема перестала работать

Ещё недавно обмен старого аккумулятора на новый выглядел логично и удобно. Магазин забирал отслужившую батарею, а покупатель получал небольшую скидку и избавлялся от хлопот с утилизацией. Однако со временем автомобилисты начали замечать, что выгода в этой схеме распределяется неравномерно.
Размер скидки обычно не превышает 10%, тогда как сами продавцы сдают собранные аккумуляторы на переработку и получают за них дополнительный доход. Постепенно стало очевидно, что старый аккумулятор — это не мусор, а ценный ресурс.

Что ценного в отработанной батарее

Внутри автомобильного аккумулятора содержатся материалы, которые подлежат переработке и имеют рыночную стоимость. Свинец и другие компоненты нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, и именно поэтому приём батарей стал отдельным бизнесом.
Многие водители осознали, что, отдавая аккумулятор в магазине, они фактически теряют часть его реальной ценности, получая взамен символическую скидку.

Старый аккумулятор ещё может служить

Немаловажную роль сыграл и практический опыт. Всё чаще аккумуляторы меняют заранее, не дожидаясь полного отказа, чтобы избежать проблем зимой или в дороге. После подзарядки и минимального обслуживания такая батарея способна проработать ещё один-два сезона.
Для ежедневной эксплуатации она может быть уже не идеальной, но в качестве резервного варианта, для дачи или перед продажей автомобиля — вполне подходящей. Именно поэтому бывшие в употреблении аккумуляторы пользуются спросом на вторичном рынке.

Альтернатива магазину: пункты приёма

Ещё один вариант — специализированные пункты приёма аккумуляторов. Там за старую батарею нередко предлагают сумму, превышающую магазинную скидку на 15-20%. Особенно выгодно это для аккумуляторов с большой ёмкостью, которые ценятся выше.
Однако такой путь требует времени и дополнительных усилий, поэтому подходит не всем. Тем не менее информация о реальной стоимости батарей постепенно распространяется, меняя поведение автовладельцев. Об этом сообщает NGCAR.RU.

Почему водители всё чаще оставляют аккумулятор себе

В результате многие выбирают самый простой и гибкий сценарий — не отдавать батарею сразу. Старый аккумулятор можно продать, сдать позже, использовать как запасной или оставить "на всякий случай".
Так формируется более осознанный подход: водитель сам решает, когда и на каких условиях расстаться с отслужившим элементом, а не следует автоматической схеме, навязанной магазином.

Сравнение: обмен в магазине или самостоятельная утилизация

При обмене в магазине автовладелец экономит время, но теряет часть потенциальной выгоды. Самостоятельная продажа или сдача в пункт приёма требует усилий, зато позволяет получить больше денег или сохранить полезный резерв.
Выбор зависит от приоритетов: удобство здесь всё чаще уступает место расчёту и гибкости.

Популярные вопросы о старых автомобильных аккумуляторах

Почему магазины так охотно принимают старые батареи?
 Из-за их ценности при переработке.

Можно ли использовать старый аккумулятор дальше?
 Да, после обслуживания он часто служит ещё некоторое время.

Где выгоднее сдавать батарею?
В специализированных пунктах приёма, если есть возможность туда добраться.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы рынок экология автомобиль
Новости Все >
Эксперты советуют тестировать чистящие средства на краю ковра — Southern Living
Эфирное масло бессмертника используют в ароматерапии — Ciceksel
Панорамные обои с природными мотивами стали трендом декора стен в 2026 году
Слова в песнях программируют мозг
ИИ-фото запускают волну злоупотреблений в доставке еды — The Times
Ужесточается контроль за пассажирами с неподобающим поведением на борту
3 силы заставляют лунную пыль липнуть ко всему
Пенсия на два года раньше становится реальностью
Нашатырный спирт в саду обеспечивает азотное питание и отпугивает насекомых
Сравнение наконечников вскрыло скрытую логику оружия
Сейчас читают
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Недвижимость
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Домашние силовые тренировки укрепляют мышцы без спортзала — Bovary
Новости спорта
Домашние силовые тренировки укрепляют мышцы без спортзала — Bovary
Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Недвижимость
Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Популярное
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов

Этот многолетник не производит вау-эффекта в первый год, но со временем меняется до неузнаваемости. Почему опытные садоводы готовы ждать его расцвета годами.

Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими
Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех
Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех
Последние материалы
Эфирное масло бессмертника используют в ароматерапии — Ciceksel
Город Кеннекотт превратился в город-призрак к 1960-м годам — Anchorage Daily News
Шампунь для повреждённых волос не восстанавливает структуру
Приём пищи за два часа замедляет всасывание алкоголя — нарколог Тюрин
Панорамные обои с природными мотивами стали трендом декора стен в 2026 году
Ранняя посадка лука в холодную почву снижает урожай
Мужчинам требуется больше часов бега в неделю, чем женщинам — Bovary
Брускетту с помидорами и базиликом запекают в духовке за 5 минут
Страховка и ТО Jolion обходятся более чем в 100 тыс. ₽
Слова в песнях программируют мозг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.