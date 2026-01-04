Та самая машина из 2000-х неожиданно стала золотой жилой: что на вторичке уже дорожает быстрее всех

Многие водители всерьёз задумываются о покупке машин 2000-х годов, ведь их стоимость на вторичном рынке неожиданно пошла вверх. Бывшие "будни на колёсах" сегодня становятся объектом интереса коллекционеров и тех, кто устал от безликости современных моделей. На рост цен влияют ностальгия, исчезновение старых версий из продажи и коллекционной ценности прошлых лет.
Среди самых заметных фаворитов — BMW 3-й серии E46. Купе 330Ci всего несколько лет назад стоили почти вдвое дешевле, однако ухоженные автомобили сейчас оцениваются значительно выше. Редкие цвета и механическая коробка лишь усиливают интерес. При покупке важен идеальный кузов — восстановление обходится дорого, а исправный атмосферный мотор служит долго.
Схожая ситуация с Volkswagen Golf IV GTI. Машина считалась массовой, но возраст и жесткая эксплуатация сократили число хороших экземпляров. Чистые трёхдверные версии заметно прибавили в цене, а коррозия стала главным фактором риска. Зато агрегаты остаются надежными, а запчасти доступны.
Растёт интерес и к универсалам. Audi A6 Avant C5 с мотором 2.7 битурбо из "недооценённых" превратились в востребованные автомобили. При аккуратном обслуживании двигатель способен пройти большие пробеги, а дизайн модели до сих пор выделяется на фоне новых авто.
Японские машины нулевых переживают стремительный рост популярности. Subaru Impreza WRX подорожала почти на две трети, а стоковые версии ценятся особенно высоко. Lancer Evolution VIII и IX давно стали объектом охоты, но найти автомобиль без тюнинга трудно. Именно оригинальное состояние обеспечивает дальнейший рост стоимости.
Модели вроде Renault Clio RS, Peugeot 206 GTI и Citroen Saxo VTS постепенно переходят в категорию коллекционных. В Европе они стоят дорого, а в России пока остаются относительно доступными. Проблема одна — хорошие экземпляры практически не встречаются.
На внутреннем рынке оживился спрос на ранние ВАЗ-2110 с мощными версиями моторов и редкими окрасками. Стали дорожать и "Волги" с американскими силовыми агрегатами. Это скорее история про ностальгию, но тенденция сохраняется.
Автомобили с потенциалом роста отличаются редкими комплектациями, живым кузовом и прозрачной историей. В отличие от обычных подержанных машин, они имеют ограниченный тираж, узнаваемый дизайн, драйверский характер и сохраняют ценность даже после десятилетий эксплуатации. Простые массовые модели дорожают лишь в рамках рыночной инфляции и не становятся объектом вложений, сообщает издание "АвтоВзгляд".
Редкие версии немецких и японских моделей 2000-х, особенно купе, спортверсии и универсалы.
Смотрят на ограниченность, сохранность, отсутствие аналогов на современном рынке и состояние кузова.
Расходы сильно зависят от модели, но хорошо сохранившийся экземпляр всегда выгоднее дешёвого варианта с проблемами.
