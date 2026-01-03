Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Сюрпризы после автосалона: сколько на самом деле съедает Haval Jolion за первые 12 месяцев

Страховка и ТО Jolion обходятся более чем в 100 тыс. ₽
Авто

Покупка Haval Jolion на первый взгляд выглядит выгодной: современный кроссовер, хорошее оснащение и конкурентная цена. Однако после выезда из автосалона владельца ждёт целый перечень обязательных расходов, о которых редко задумываются заранее. Именно они формируют реальную стоимость владения автомобилем в первый год.

Haval Jolion
Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Haval Jolion

С чего начинается владение Haval Jolion

Базовая версия Haval Jolion 2025 года на российском рынке стартует примерно с 1 999 000 рублей. Но уже на этапе оформления покупки появляются дополнительные траты. Обязательное ОСАГО обойдётся минимум в 9 000 рублей, а оформление КАСКО — ещё в 70 000-90 000 рублей в зависимости от региона и стажа водителя.
Таким образом, только стартовые расходы на страховки и оформление прибавляют около 100 000 рублей к цене автомобиля.

Расходы на топливо в реальной эксплуатации

По официальным данным кроссовер заявлен как экономичный, но в городском режиме с пробками и кондиционером расход увеличивается до 9-10 литров на 100 км. При среднем пробеге около 1 250 км в месяц и цене бензина АИ-95 в районе 60 рублей за литр, годовые затраты на топливо составят примерно 80 000 рублей.
Это заметно больше, чем можно ожидать, ориентируясь исключительно на паспортные показатели.

Обслуживание и технические обязательства

Первое плановое ТО проводится через 15 000 км или спустя год эксплуатации. Его стоимость колеблется в пределах 15 000-18 000 рублей и включает замену масла, фильтров и базовую диагностику.
Экономить на официальном обслуживании не рекомендуется, поскольку от этого напрямую зависит сохранение заводской гарантии.

Сезонные и сопутствующие траты

Для российских условий оптимальным считается использование двух комплектов шин — летних и зимних. Покупка резины и шиномонтаж обойдутся примерно в 55 000 рублей. При отсутствии гаража добавляется хранение шин — ещё 4 000-6 000 рублей в год.

К регулярным расходам также относятся мойка автомобиля — около 26 000 рублей в год при еженедельном посещении, платная парковка — 20 000-30 000 рублей, а также возможные штрафы, на которые разумно заложить порядка 5 000 рублей. Транспортный налог для версии с двигателем 150 л. с. составит от 4 500 до 7 500 рублей в зависимости от региона. Об этом сообщает 110KM.

Сравнение: Haval Jolion и конкуренты в классе

По суммарным расходам Jolion находится на среднем уровне среди компактных кроссоверов. Японские и корейские модели нередко обходятся дороже по страховке и обслуживанию, тогда как китайские аналоги сопоставимы по затратам, но могут отличаться ценой запчастей и сервисной сетью. В целом Haval Jolion не выбивается из класса, но и не является самым бюджетным в эксплуатации.

Советы для снижения затрат

  1. Сравнить предложения по КАСКО у разных страховых компаний.

  2. Следить за стилем вождения для снижения расхода топлива.

  3. Планировать ТО заранее и избегать внеплановых работ.

  4. Рассмотреть хранение шин в собственном гараже или на даче.

  5. Пользоваться автомойками самообслуживания при возможности.

Популярные вопросы о владении Haval Jolion

Сколько в среднем стоит первый год эксплуатации?
Около 270 000 рублей без учёта стоимости автомобиля.

Можно ли сократить расходы?
Да, при отказе от КАСКО или платной парковки сумма будет ниже.

Типичны ли такие траты для класса?
Да, для компактного кроссовера это стандартный уровень расходов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы haval кроссовер страховка автомобиль
