Ольга Сакиулова

Железные легенды дороги: машины, которые доходят до миллиона километров без капитального ремонта

BMW 325i проходит миллион км на стендовых испытаниях
Авто

В эпоху турбомоторов малого объёма и сложной электроники всё чаще кажется, что автомобили перестали быть "долгоиграющими". Тем удивительнее истории машин, которые не просто дожили до солидного возраста, а преодолели рубеж в миллион километров. Эти автомобили стали живым доказательством того, что надёжность всё ещё возможна.

Chevrolet Silverado
Фото: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chevrolet Silverado

Почему миллион километров сегодня — редкость

Современные автомобили проектируются с прицелом на экономичность, экологические нормы и динамику. Это привело к уменьшению объёма двигателей, росту нагрузки на узлы и усложнению конструкции. В таких условиях ресурс мотора нередко сокращается.

Однако в прошлом инженеры делали ставку на запас прочности. Простые атмосферные двигатели, классические "автоматы" и минимум электроники позволяли машинам десятилетиями оставаться в строю — при условии грамотного обслуживания.

Lexus LS 400 — эталон японской надёжности

Одним из самых известных "миллионников" стал Lexus LS 400 1996 года с бензиновым V8 Toyota 1UZ-FE объёмом 4,0 литра. На пробеге 1 443 000 км автомобиль сменил четвёртого владельца и оказался у автожурналиста Мэтта Фараха, который довёл показания одометра до 1,6 млн километров.

Эта модель давно считается символом надёжности благодаря продуманной конструкции и высокому качеству сборки.

Saab, Mercedes и сила дисциплины

Шведский Saab 900 SPG 1989 года проехал более 1,5 млн км до того, как оказался в автомобильном музее Висконсина. Его долгожительство объясняется регулярным обслуживанием и спокойным стилем езды.

Ещё более впечатляющий результат показал дизельный Mercedes-Benz 240D 1981 года. Его владелец Пол Харман менял масло каждые 5 тыс. км и без серьёзных поломок приблизился к отметке в 2 млн километров. Этот случай часто приводят как пример того, насколько важны регламент и дисциплина.

Японцы снова в списке

Honda Accord IV 1990 года с мотором F22A объёмом 2,2 литра также преодолела более 1,5 млн км. По словам владельца, секрет оказался прост: своевременная замена жидкостей, отсутствие перегрузок и внимательное отношение к автомобилю.

Американский пикап и рабочая лошадка

Chevrolet Silverado 1991 года с бензиновым V8 Small Block использовался в тяжёлых условиях, регулярно таская прицепы. Несмотря на это, ежегодный пробег около 129 тыс. км позволил ему к 2008 году достичь отметки в 1,5 млн километров. Об этом сообщает Autocar.

Исключение из XXI века

Единственным автомобилем нового века в списке стала Hyundai Elantra 2013 года. Курьер из Техаса ежедневно проезжала на ней сотни километров, и суммарный пробег превысил 1,5 млн км. Производитель провёл собственную проверку и официально подтвердил подлинность показаний.

Даже BMW способен удивить

BMW 325i 1990 года вошёл в список благодаря стендовым испытаниям: мотор выдержал миллион километров даже при замене масла реже рекомендованных интервалов. Это наглядно показало запас прочности классических атмосферных двигателей.

Популярные вопросы о пробегах за миллион

Реален ли миллион километров сегодня?

Да, но при строгом обслуживании и умеренной эксплуатации.

Какие моторы живут дольше?

Атмосферные бензиновые и дизельные двигатели старых поколений.

Что важнее — марка или уход?

Практика показывает, что регулярный сервис играет решающую роль.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
