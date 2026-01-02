Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Новый мотор живёт или умирает в первые 1500 км: одна ошибка в этот период стоит тысячи рублей

Притирка поршневых колец идет в первые километры пробега
Авто

Покупка нового автомобиля часто создаёт иллюзию полной свободы — сел и поехал без ограничений. Однако именно первые километры способны определить, сколько лет двигатель будет работать без проблем. Современные технологии упростили жизнь водителям, но не отменили законы физики.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Почему первые километры так важны для двигателя

Несмотря на высокоточную сборку и заводские испытания, новый мотор не выходит с конвейера в полностью "притертом" состоянии. В начале эксплуатации происходит адаптация ключевых узлов: поршневых колец, стенок цилиндров и других пар трения. В этот период микроскопический износ выше обычного, а его продукты почти сразу оказываются в моторном масле.

Автоэксперт Дмитрий Новиков подчёркивает, что заводские тесты направлены прежде всего на выявление брака, а не на полноценную подстройку двигателя под стиль конкретного владельца. Именно поэтому первые 1000-1500 км считаются критически важными для дальнейшего ресурса силового агрегата.

Почему возник миф об отмене обкатки

Распространённое мнение о том, что обкатка больше не нужна, связано с формулировками в инструкциях. Многие производители описывают этот этап вскользь или вовсе не выделяют его отдельным разделом. Это создаёт ощущение, что двигатель готов к любым нагрузкам с первых дней.

На практике производители всё же дают рекомендации, но в более мягкой форме. Они не запрещают эксплуатацию, а советуют избегать крайностей: резких разгонов, длительных высоких оборотов и максимальных скоростей.

Что советуют автопроизводители

Подходы брендов различаются, но суть рекомендаций схожа. BMW советует не поднимать обороты слишком высоко в первые 1800 км. Ford для Mustang ограничивает интенсивные разгоны и скорость до 1600 км. Subaru подробно описывает обкаточный режим для Outback, а у некоторых моделей Chevrolet даже заложены специальные алгоритмы работы систем в начале эксплуатации.

Эти примеры показывают, что обкатка — не миф, а часть нормальной эксплуатации современных автомобилей.

Гибриды и электромобили: есть ли разница

У гибридных автомобилей остаётся двигатель внутреннего сгорания, поэтому базовые принципы обкатки для них сохраняются. А вот у электромобилей ситуация иная: электромотор не требует притирки.

Однако даже в этом случае полностью игнорировать "период адаптации" не стоит. Тормозным колодкам нужно время для равномерного контакта с дисками, а шинам — несколько тепловых циклов, чтобы выйти на оптимальные характеристики сцепления. Об этом сообщает SPEEDME.RU.

Сравнение: жёсткая обкатка прошлого и современные правила

Раньше водителям приходилось строго ограничивать скорость и обороты, иногда на протяжении нескольких тысяч километров. Сегодня подход стал мягче. Современная обкатка — это не набор жёстких запретов, а аккуратный режим эксплуатации без экстремальных нагрузок.

Если раньше ошибку в первые дни эксплуатации было легко допустить из-за отсутствия информации, то сейчас рекомендации доступны и понятны, но их часто игнорируют.

Популярные вопросы об обкатке нового авто

Нужна ли обкатка в 2025 году?

Да, но в щадящем формате без строгих ограничений.

Можно ли ездить по трассе в период обкатки?

Можно, но желательно менять скорость и обороты, избегая длительной езды "в одном режиме".

Что будет, если игнорировать обкатку?

Ресурс двигателя может снизиться, а мелкие проблемы проявятся раньше срока.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
