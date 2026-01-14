Новый механизм избавил от риска и боли: как электрический стартер вытеснил кривой пуск

Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века

Сегодня уже сложно представить водителя, запускающего двигатель с помощью "кривого стартера" — специальной изогнутой рукоятки. Хотя, кое-где, на старых грузовиках такой способ пуска мотора остался и вполне себе используется.

Фото: Own work by Y Sekiai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стартёр

Когда запуск двигателя был делом силы и риска

Даже на легковых авто до недавних пор в комплекте с инструментами и "запаской" шла заводная ручка. Автору этих строк, владевшему ВАЗ-2103 1977 года, в экстренных ситуациях приходилось таким способом запускать мотор. И ничего — машина заводилась!

Между тем электрический стартер был придуман и стал использоваться давно — более 100 лет тому назад. Видимо, в целях удешевления конструкции авто, повышения надежности, он еще долго не устанавливался повсеместно. А если и был, то к нему обязательно прилагалась пусковая рукоятка. Существует даже любопытное мнение, что изобретение стартера подорвало надвигающееся господство электрокаров. И действительно: тогда сложно было представить женщину, девушку (а они частенько управляли авто), вращающую пусковую рукоятку. К тому же, это было опасно: железяка могла отскочить в обратную сторону и ударить. В электромобилях ничего крутить не нужно: нажал на кнопку и поехал. Поэтому изначально они и получили большее распространение.

Чарльз Кеттеринг

Именно этому американцу автомир обязан изобретением электрического стартера. А между тем этот человек изначально имел самое туманное представление об автомобиле и его устройстве. Да и вообще он трудился в компании, изготавливавшей кассовые аппараты. Здесь Чарльз тоже неплохо "отметился": он придумал, как заменить вращающуюся механическую рукоятку электромотором.

Изобретателя заметили: в 1908-м к нему обратился разработчик самодельных авто с просьбой создать электрическую систему зажигания. Кеттеринг, даже не умевший водить машину, собрал команду единомышленников и с успехом выполнил заказ. Его изделие состояло из катушек и реле. Теперь на конструкцию обратил внимание сам Г. Лиланд, возглавлявший Cadillac. Руководитель фирмы заказал сразу 8 тыс. комплектов зажигания. А компания единомышленников под началом Кеттеринга трансформировалась в фирму "Делко".

Создание первого электростартера

В 1910-м стало известно о друге Лиланда, погибшего от соскочившей пусковой рукоятки, которая пробила ему череп. Это было своеобразным толчком для Кеттеринга к созданию системы старта двигателя без опасного "дополнения". К этому времени множество техников и конструкторов пытались создать электрическую "заводилку". Однако, чтобы раскрутить солидный по массе и габаритам двигатель, требовался большой электромотор, для которого просто не было места под капотом.

Кеттеринг быстро догадался, что пусковой агрегат будет крутиться непродолжительное время: пока не заведется машина. А после этого освободившийся электромотор (который может быть и маленьким) можно использовать для подзарядки аккумулятора и выработки энергии для фар, системы зажигания. Свои идеи изобретатель опубликовал в журнале Popular Mechanics, чем только вызвал насмешки коллег. Они упорно твердили, что для пуска ДВС нужен мощный, габаритный, в 5 л. с. электромотор.

За образец Кеттеринг взял собственноручно изобретенный двигатель для кассового аппарата. К февралю 1911-го главе Cadillac была представлена система с электростартером и генератором на его основе. Первой серийной легковушкой стала модель Model Thirty. В 1912-м уже все машины марки "Кадиллак" оснащалисьстартером-генератором.

Но будем справедливы! Первым все же "электрический пускатель" широкой публике представил Клайд Коуман еще в 1899 году. Однако его изобретение настолько оказалось "сырым", да еще со множеством недостатков, что о нем быстро забыли. Не исключено, что Кеттеринг что-то почерпнул из идей своего предшественника.

Как распространялся стартер

Совсем не так быстро, как можно подумать. Например, "Форд" не спешил использовать изобретение Кеттеринга до 1919 года. Но уже в 1916-м инженер из США В. Бендикс предложил особую конструкцию с обгонной муфтой (впоследствии она стала носить его фамилию). Она отсоединяла стартер от вала двигателя, когда тот заводился и начинал крутиться быстрее. В результате генератор стал отдельным устройством. Сам Винсент Гуго основал компанию Bendix, просуществовавшую до 1983 года.

Очередное усовершенствование стартера произошло в 1949 году, когда автопроизводитель "Крайслер" стал комплектовать свои машины ключом и замком зажигания. Ранее мотор пускали с помощью короткой педали в виде большой гильзы, на которую нужно было нажимать, чтобы привести стартер в действие. Подобная система просуществовала довольно долго: в СССР она устанавливалась на ГАЗ-51 (и не только). Только представьте, как нужно было приноровиться шоферу, чтобы завести мотор. Водитель левой ногой выжимал сцепление, носком правой жал на газ, а пяткой — на "гильзу" стартера. При этом, чтобы надавить сильнее, нужно было откинуться с упором на спинку сиденья. Возможно, кому-то из читателей довелось выполнять эти "акробатические трюки".

Сегодня стартер — неотъемлемый компонент любого легкового автомобиля. И, если машину с механической коробкой еще можно завести без этого устройства, с "толкача", то с "легковушкой", оснащенной автоматической трансмиссией, такой "номер" не пройдет.