Новый модельный ряд мог изменить дальнейшую судьбу ГАЗа: что помешало запустить его в серию

ГАЗ-3105 показали в Европе, но серийно не выпускали

К середине 1980-х, когда страну возглавил Михаил Горбачев, на ГАЗе сложилась довольно сложная ситуация. То время буквально дышало требованием перемен, а на предприятии — явный застой. ГАЗ-24 давно уже устарел, ГАЗ-3102 (серийный выпуск наладили в 1982-м) выглядел чуть свежей, но был "сыроватым" и по нему тоже уже скучала "пенсия".

Фото: Own work by Maksim Sidorov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ «Волга» ГАЗ-3105

Закладывание новой линейки легковых авто

А между тем мировой автопром, перешедший на передний привод и уже частично применяющий компьютерные технологии, ушел далеко вперед.

И не только он — на внутреннем рынке тоже было "шевеление": ВАЗ производил "Спутник" ("восьмерку"), на АЗЛК появился 2141 "Алеко", ЗАЗ занимался "Таврией", Ижевский завод "Иж-Орбитой", даже "Ока" с передним приводом тогда выглядела современной.

Ситуация на предприятии понемногу стала меняться в лучшую сторону, когда кресло руководителя автопрома СССР в 1986-м занял Н. Пугин. Он уже был техническим директором ГАЗа в 1981 и возглавлял завод в 1983-м. В 1994-м вновь стал руководить теперь уже ОАО ГАЗ.

К 1986 году на предприятии наконец сформировался будущий модельный ряд новых легковых авто. Линейку открывала базовая модель — переднеприводная "Волга" ГАЗ-3103 с 4-цилиндровым силовым агрегатом. Далее шел ГАЗ-3104 с колесной формулой 4х4 и лучшей отделкой салона. Роль флагмана отводилась ГАЗ-3105 — по сути, это был удлиненный, с измененным передком и более комфортабельный вариант ГАЗ-3103. "Пятерка" комплектовалась шестицилиндровым мотором (позже появился вариант V8). Но — обо всем по порядку.

ГАЗ-3103 и 3104

Из трех машин семейства "тройка", пожалуй, была наиболее удачной и перспективной. Конструкторы хотели сделать машину, которая будет выглядеть современно, и, вместе с тем, сохранит в себе некоторые характерные черты классической "Волги". И это им удалось! Автомобиль получил новый кузов с передком, напоминающим, что техника выпущена на ГАЗе.

Но не только экстерьер отличал новинку от предшественников. Привод — на передние колеса, сзади поставили многорычажную подвеску, тормоза — дисковые по кругу (передние вентилируются). Приплюсуйте систему ABS, пару передних подушек безопасности, гидроусилитель, оптику Hella. А салон?

Внутри — кондиционер, электрические стеклоподъемники, приборная панель VDO, велюровая обивка на креслах конструкции Lear и отодвинутый к корме задний ряд, обеспечивающий пространство пассажирам. Для россиян 1998-го года это просто космос! ГАЗ-3103 был явно в выигрышном положении по всем данным, если сравнивать с любыми тогдашними ВАЗами.

Машина не пошла в серию по простым причинам. Главные — нехватка средства и отсутствие свободных производственных площадей. Завод, находящийся в бедственном положении, сосредоточился на выпуске "палочке-выручалочке" — полуторки "ГАЗели".

Также не исключено, что постановка проекта на паузу вызвана обилием в конструкции импортных комплектующих. А еще горьковчане в первую очередь хотели наладить выпуск более представительского и дорогого ГАЗ-3105, ошибочно рассчитывая, что чиновники начнут покупать эту машину. Но те предпочитали иномарки: "Волга" уже перестала быть престижной, а на заводе как-то это "не заметили".

Вообще, насчет ГАЗ-3103, жаль — автомобиль получился удачным и вполне мог бы даже пойти на экспорт.

О полноприводной версии 3103 меньше всего информации. ГАЗ-3104 "Волга" была "младшей сестрой" чиновничьего ГАЗ-3105 и на ней, скорей всего, обкатывалась технология полного привода, которым оснастили более длинную "пятерку". И 3103, и 3104 предназначались "простым смертным" и представляли собой упрощенный вариант флагманской модели, о которой речь пойдет далее.

ГАЗ-3105

Автомобиль изначально задумывался как дорогой и престижный, технически совершенный, полноприводной, который будут покупать разные госведомства. Чтобы применить колесную формулу 4х4 к этой модели, пришлось пойти на некоторые ухищрения.

Сразу была отброшена классическая для советских полноприводных авто схема с парой мостов и "раздаткой". Мотор вынесли подальше вперед. Пятиступенчатую МКПП объединили в одну систему с межосевым дифференциалом сзади и главной передачей на колеса спереди.

При этом полный привод был постоянно во включенном состоянии (в салоне отсутствовали отдельные рычаги управления), крутящий момент обе оси получали поровну. Передние колеса вращались через ШРУСы, задние — посредством кулачкового блока. Из-за сложности системы немногие владельцы ГАЗ-3105 называли машину "ГАЗ-66 в седане".

Конечно, на заре проектирования этой легковушки предполагалась ее комплектация "автоматом" — как на выпускаемой тем же ГАЗом "Чайке". Но, увы, тут 3105 не повезло. В стране развернулась борьба с привилегиями: Горбачев посчитал, что негоже чиновникам ездить на роскошных авто типа "Чайки".

Итогом "борьбы" стала полная ликвидация заводской линии, где выпускали агрегаты для лимузина.

Что получилось в итоге

Мелкосерийное производство стартовала в 1992-м. Всего к 1996-му из заводских ворот выехало 55 единиц техники. Что было интересного у этого авто? Под капотом стоял "родной" ДВС — "восьмерка" в 3,4 литра.

Причем расположение мотора было продольным. Поршни — взаимозаменяемые с ВАЗ-21083. Была пара версий мотора: с российским карбюратором К-114 (мощность двигателя 156 "лошадей") или импортным "Пирбург" (170 л. с.).

Попытались было сделать оригинальным экстерьер: поставили "двухэтажные" боковые окна: в них открывалась только узкая нижняя часть — нечто подобное создавали на АЗЛК.

Но подобная "революционная" идея не понравилась чиновникам. По слухам, первой среди недовольных была Раиса Горбачева, утверждавшая, что через низкие боковые стекла будет видна юбка (и не только) пассажирки. В конце концов, от "двухэтажной" идеи отказались и поставили обычные стекла.

Зато в первых моделях ГАЗ-3105 применяли некоторые детали интерьера от Saab 9000. Другие "навороты" (электростеклоподъемники, кондиционер, и т. п.) — такие же, как и у ГАЗ-3103. Были добавлены регулировки руля по всем направлениям, климат-контроль, настройка кресел посредством электропривода.

Экстерьер у новой модели, которую с помпой уже расхвалили в прессе, был спорным: особенно неэффектно смотрелся передок. Но коэффициент сопротивления получился довольно низким — 0,35. Сбоку авто напоминало "Ауди" тех лет.

Машину показывали на автосалонах в Брюсселе, Лейпциге, где она вызывала интерес у публики. Но — не более того. Цена варьировалась от 50 тыс. до 60 тыс. долларов. Это вполне сопоставимо с новыми иномарками аналогичного класса.

Понятно, что последним и отдавали предпочтение чиновники всевозможных ведомств. В результате дорогущий ГАЗ-3105 на конвейер так и не встал, а завод, помимо "ГАЗелей", сосредоточился на выпуске "Волги" 3110.