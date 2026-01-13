Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Новаторская линейка Москвичей развивалась несколько лет: почему их выпуск не стал серийным

АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами
В 1964 году дебютировавший "Москвич-408" выглядел очень современно, в т. ч. экстерьер. Увидев новый советский автомобиль, западные журналисты даже шутили: мол, кто-то из европейских автодизайнеров сбежал в СССР и "нарисовал" там новый "Москвич". Но время не остановить! 

Moskvitch-3-5-6 prototype circa 1973-75
Фото: Own work by DL24, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Moskvitch-3-5-6 prototype circa 1973-75

Модели 3-5-1 и другие

К началу 70-х стало очевидно, что модель устарела. Нужна принципиально новая машина. Еще одним катализатором послужил пуск сразу двух автозаводов: в Тольятти и Ижевске. "Внезапно" выяснилось, что теперь уже три предприятия производят модели одного класса. В АЗЛК (переименованном МЗМА) решили восполнить пробел и выпускать машину, которая займет нишу на рынке между "Волгой" и ВАЗами.

Две первые цифры указывали: авто встанет на конвейер в 1973–1975 годах. Последняя — порядковый номер разработки. В то время должность главного конструктора на АЗЛК занимал А. Андронов, которому очень импонировал экстерьер "Москвича-412". Поэтому он настоял, чтобы коренных изменений во внешнем облике не было. Идея заключалась в том, чтобы все кузовные недостатки "четыреста двенадцатого" исправить и не допустить их "проникновения" в новую машину. Роль некоего "образца" играл Opel Record 1966 модельного года. Техзадание на "Москвич" выдали в 1967-м, первая модель 3-5 появилась уже в следующем году.

Конфликты по дизайну

В конце 60-х на АЗЛК в среде дизайнеров сложился довольно крепкий, творческий и амбициозный коллектив молодых художников. Волей-неволей им пришлось участвовать в создании моделей 3-5. Однако было очевидно, что они уже устарели, а к моменту выхода в серию (если такое случится) и вовсе окажутся архаичными. Это и стало причиной конфликта между руководством завода и молодыми дизайнерами Зайцевым и Леоновым. Первый даже уволился с предприятия.

"Москвич 3-5-5"

Дойдя до моделей 3-5-4 на АЗЛК уже всем стало понятно, что, сколько ни совершенствуй старый "412", толку не будет. К этому времени на завод все-таки вернулся Зайцев и с энтузиазмом принялся за дизайн очередной модели 3-5-5. Облик новинки получился очень даже современным, немного напоминающим только что вставший на конвейер BMW 5-й серии в кузове Е12. При этом некоторые элементы экстерьера сохранили от "412"-го: боковое ребро, частично передок, оптику. Да еще и цвет был "эксклюзивным", непривычным для советских авто — серебристый металлик.

Венец серии

Им стала модель "Москвич 3-5-6", показанная в 1974 году. Новой стала не только внешность: автомобиль получил современный по тем меркам салон, созданный с использованием посадочного макета — ранее такого в совавтопроме не делали. Двигатель, хоть и был "москвичевским", на 1,8 литра, но карбюраторы стояли новейшие, горизонтального типа, от компании Stromberg. Трансмиссия — автоматическая коробка Borg-Warner! Подвеска тоже была инновационной: от архаичных рессор отказались, запланировав многорычажную конструкцию с пружинами. Приплюсуйте сюда цвет "зеленый металлик", гнутые боковые стекла, травмобезопасные (тогда этим "хвастались"!) ручки дверей, утопленные в кузов, просторный салон.

Почему проект 3-5 провалился

Историки и эксперты называют две причины. Первая — уход с поста главы предприятия Андронова, который поддерживал проект. Новый руководитель В. Коломников не рискнул взять на себя ответственность за организацию крупномасштабного производства новой модели. Но есть и иные точки зрения. Хотя, скорее всего, на провал повлияли все причины, вместе взятые.

Брат художника АЗЛК И. Зайцева, Виктор, утверждает, что к моменту выпуска прототипа "3-5-6" мировой автопром сделал рывок вперед и разработки "3-5" морально уже устарели. Да и в министерстве на затянувшийся проект стали поглядывать косо. Все пазлы сложились в единую грустную картину. В итоге работы по "3-5" прекратили. Однако, идеи, воплощенные в несостоявшейся серии, не пропали даром — их использовали в дальнейшем. Отчасти — в модели "Москвич-412Н", вставшей на конвейер в 1976-м. А дальше стартовали работы по созданию принципиально нового легкового автомобиля — "Москвича -С", о печальной судьбе которого мы расскажем чуть позже.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
