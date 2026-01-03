Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Зимняя защита мотора без иллюзий: что правда, а что опасный вымысел для современных авто

Современные моторы требуют масел строго по допускам завода
Авто

Спор о том, нужны ли сегодня отдельные "зимние" и "летние" моторные масла, остаётся одним из самых популярных среди автомобилистов. С развитием технологий появилось немало мифов, и многие водители продолжают ориентироваться на советы, актуальные десятки лет назад. Между тем современный рынок смазочных материалов работает по другим правилам.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Почему масла прошлого больше не подходят

Раньше масло действительно приходилось менять по сезону: густые составы зимой загустевали настолько, что масляный насос не мог протолкнуть их к рабочим узлам двигателя. Это вело к масляному голоданию и ускоренному износу. Летом же, наоборот, слишком жидкие смеси быстро теряли свойства.

Современные моторы устроены иначе, а рецептуры масел значительно сложнее и технологичнее. Большинство современных синтетических составов рассчитаны на работу в широком диапазоне температур, и автопроизводители чётко указывают нужную вязкость и спецификации в инструкции. При соблюдении этих требований сезонная замена типа масла уже не требуется.

Как выбрать масло перед зимой

Главный ориентир всегда один — рекомендации производителя автомобиля. Никакие универсальные советы не заменят информации, указанной в мануале. Для большинства водителей это означает использование синтетического масла с определёнными допусками, подходящего для эксплуатации как в мороз, так и летом.

Зимой нагрузка на двигатель возрастает из-за холодных пусков, длительных прогревов, пробок и перепадов температур. Поэтому важно, чтобы масло легко прокачивалось по системе, не густело при отрицательных температурах и обеспечивало защиту узлов в первые секунды после запуска.

Современные универсальные решения

Современные синтетические масла обладают стабильной вязкостью, высокой текучестью при низких температурах и хорошими защитными свойствами. Такие составы позволяют избежать масляного голодания при запуске и обеспечивают оптимальную смазку в условиях морозов. Большинство востребованных на рынке продуктов рассчитано на круглогодичную эксплуатацию и подходят широкому спектру автомобилей — от турбированных моторов до атмосферных двигателей.

Отдельные виды масел ориентированы на тяжёлые зимние условия: они содержат компоненты, улучшающие низкотемпературную текучесть, снижают риск детонации, защищают цепь ГРМ и предотвращают образование нагара. Такие составы востребованы теми, кто эксплуатирует автомобиль в сильные морозы или постоянно сталкивается с холодными пусками.

Плюсы и минусы современных зимних технологий

Технологии смазочных материалов развиваются так же быстро, как и сами двигатели. Легкие синтетические масла стали нормой для большинства производителей и позволяют отказаться от сезонных экспериментов.

Преимущества

  • Высокая текучесть при морозе.
  • Быстрый доступ масла ко всем узлам двигателя.
  • Защита цепи ГРМ и поршневой группы.
  • Совместимость с современными системами доочистки выхлопа.
  • Стабильность параметров в течение всего межсервисного цикла.

Недостатки

  • Повышенная чувствительность к качеству и происхождению продукта.
  • Необходимость строго соблюдать рекомендации производителя.
  • Риск подделок на рынке популярных брендов.

Советы по выбору масла перед холодами

Зимой важно ориентироваться на простые, но действенные рекомендации. В первую очередь нужно проверять актуальные спецификации и вязкость, указанные в инструкции. Для тяжёлых условий подходят масла с низкой температурой застывания и хорошей прокачиваемостью, сообщает "Автовзгляд".

Популярные вопросы

Менять ли масло специально под зиму

Если соблюдаются рекомендации производителя и используется современная синтетика — нет.

Что важнее при выборе масла зимой

Низкотемпературная текучесть и соответствие спецификациям автомобиля.

Когда требуется специальное масло для холода

При эксплуатации в экстремальных условиях — сильные морозы, регулярные холодные пуски, высокая нагрузка на двигатель.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто зима лето дорога машина советы водитель
Новости Все >
Пенсия на два года раньше становится реальностью
Нашатырный спирт в саду обеспечивает азотное питание и отпугивает насекомых
Сравнение наконечников вскрыло скрытую логику оружия
Использование рециркуляции зимой ухудшает концентрацию водителя — Car and motor
Быстрые углеводы вызывают резкие спады энергии после еды — врач Алексей Хухрев
ГИБДД проведёт сплошные проверки водителей на каникулах в начале 2026 года
Сардины у берегов ЮАР ускорили вымирание африканских пингвинов — Earth
SpaceX планирует снизить орбиту около 4400 спутников Starlink — Business Insider
Врач посольства РФ в Индии Панфилова предупреждает о главных опасностях для туристов
Автоматические дворники зимой могут вывести из строя привод — Actualno
Сейчас читают
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Кладбище ржавых кораблей появляется на месте Аральского моря
Наука и техника
Кладбище ржавых кораблей появляется на месте Аральского моря
Популярное
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов

Этот многолетник не производит вау-эффекта в первый год, но со временем меняется до неузнаваемости. Почему опытные садоводы готовы ждать его расцвета годами.

Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех
Сервисы рвут с руками мёртвые моторы: почему пробитые блоки стали золотой жилой для мастеров
Сервисы рвут с руками мёртвые моторы: почему пробитые блоки стали золотой жилой для мастеров
Последние материалы
В советских квартирах использовали антресоли для хранения
Использование рециркуляции зимой ухудшает концентрацию водителя — Car and motor
Быстрые углеводы вызывают резкие спады энергии после еды — врач Алексей Хухрев
Белый уксус удаляет мыльный налет с душевой занавески — Obchodpromiminko
Томаты Тарасенко формируют крупные кисти для заготовок
ГИБДД проведёт сплошные проверки водителей на каникулах в начале 2026 года
Сардины у берегов ЮАР ускорили вымирание африканских пингвинов — Earth
Творожные котлетки подают со сметаной сразу после жарки
SpaceX планирует снизить орбиту около 4400 спутников Starlink — Business Insider
Врач посольства РФ в Индии Панфилова предупреждает о главных опасностях для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.