Зимняя защита мотора без иллюзий: что правда, а что опасный вымысел для современных авто

Спор о том, нужны ли сегодня отдельные "зимние" и "летние" моторные масла, остаётся одним из самых популярных среди автомобилистов. С развитием технологий появилось немало мифов, и многие водители продолжают ориентироваться на советы, актуальные десятки лет назад. Между тем современный рынок смазочных материалов работает по другим правилам.
Раньше масло действительно приходилось менять по сезону: густые составы зимой загустевали настолько, что масляный насос не мог протолкнуть их к рабочим узлам двигателя. Это вело к масляному голоданию и ускоренному износу. Летом же, наоборот, слишком жидкие смеси быстро теряли свойства.
Современные моторы устроены иначе, а рецептуры масел значительно сложнее и технологичнее. Большинство современных синтетических составов рассчитаны на работу в широком диапазоне температур, и автопроизводители чётко указывают нужную вязкость и спецификации в инструкции. При соблюдении этих требований сезонная замена типа масла уже не требуется.
Главный ориентир всегда один — рекомендации производителя автомобиля. Никакие универсальные советы не заменят информации, указанной в мануале. Для большинства водителей это означает использование синтетического масла с определёнными допусками, подходящего для эксплуатации как в мороз, так и летом.
Зимой нагрузка на двигатель возрастает из-за холодных пусков, длительных прогревов, пробок и перепадов температур. Поэтому важно, чтобы масло легко прокачивалось по системе, не густело при отрицательных температурах и обеспечивало защиту узлов в первые секунды после запуска.
Современные синтетические масла обладают стабильной вязкостью, высокой текучестью при низких температурах и хорошими защитными свойствами. Такие составы позволяют избежать масляного голодания при запуске и обеспечивают оптимальную смазку в условиях морозов. Большинство востребованных на рынке продуктов рассчитано на круглогодичную эксплуатацию и подходят широкому спектру автомобилей — от турбированных моторов до атмосферных двигателей.
Отдельные виды масел ориентированы на тяжёлые зимние условия: они содержат компоненты, улучшающие низкотемпературную текучесть, снижают риск детонации, защищают цепь ГРМ и предотвращают образование нагара. Такие составы востребованы теми, кто эксплуатирует автомобиль в сильные морозы или постоянно сталкивается с холодными пусками.
Технологии смазочных материалов развиваются так же быстро, как и сами двигатели. Легкие синтетические масла стали нормой для большинства производителей и позволяют отказаться от сезонных экспериментов.
Зимой важно ориентироваться на простые, но действенные рекомендации. В первую очередь нужно проверять актуальные спецификации и вязкость, указанные в инструкции. Для тяжёлых условий подходят масла с низкой температурой застывания и хорошей прокачиваемостью, сообщает "Автовзгляд".
Если соблюдаются рекомендации производителя и используется современная синтетика — нет.
Низкотемпературная текучесть и соответствие спецификациям автомобиля.
При эксплуатации в экстремальных условиях — сильные морозы, регулярные холодные пуски, высокая нагрузка на двигатель.
