Зимняя защита мотора без иллюзий: что правда, а что опасный вымысел для современных авто

Современные моторы требуют масел строго по допускам завода

Спор о том, нужны ли сегодня отдельные "зимние" и "летние" моторные масла, остаётся одним из самых популярных среди автомобилистов. С развитием технологий появилось немало мифов, и многие водители продолжают ориентироваться на советы, актуальные десятки лет назад. Между тем современный рынок смазочных материалов работает по другим правилам.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моторное масло

Почему масла прошлого больше не подходят

Раньше масло действительно приходилось менять по сезону: густые составы зимой загустевали настолько, что масляный насос не мог протолкнуть их к рабочим узлам двигателя. Это вело к масляному голоданию и ускоренному износу. Летом же, наоборот, слишком жидкие смеси быстро теряли свойства.

Современные моторы устроены иначе, а рецептуры масел значительно сложнее и технологичнее. Большинство современных синтетических составов рассчитаны на работу в широком диапазоне температур, и автопроизводители чётко указывают нужную вязкость и спецификации в инструкции. При соблюдении этих требований сезонная замена типа масла уже не требуется.

Как выбрать масло перед зимой

Главный ориентир всегда один — рекомендации производителя автомобиля. Никакие универсальные советы не заменят информации, указанной в мануале. Для большинства водителей это означает использование синтетического масла с определёнными допусками, подходящего для эксплуатации как в мороз, так и летом.

Зимой нагрузка на двигатель возрастает из-за холодных пусков, длительных прогревов, пробок и перепадов температур. Поэтому важно, чтобы масло легко прокачивалось по системе, не густело при отрицательных температурах и обеспечивало защиту узлов в первые секунды после запуска.

Современные универсальные решения

Современные синтетические масла обладают стабильной вязкостью, высокой текучестью при низких температурах и хорошими защитными свойствами. Такие составы позволяют избежать масляного голодания при запуске и обеспечивают оптимальную смазку в условиях морозов. Большинство востребованных на рынке продуктов рассчитано на круглогодичную эксплуатацию и подходят широкому спектру автомобилей — от турбированных моторов до атмосферных двигателей.

Отдельные виды масел ориентированы на тяжёлые зимние условия: они содержат компоненты, улучшающие низкотемпературную текучесть, снижают риск детонации, защищают цепь ГРМ и предотвращают образование нагара. Такие составы востребованы теми, кто эксплуатирует автомобиль в сильные морозы или постоянно сталкивается с холодными пусками.

Плюсы и минусы современных зимних технологий

Технологии смазочных материалов развиваются так же быстро, как и сами двигатели. Легкие синтетические масла стали нормой для большинства производителей и позволяют отказаться от сезонных экспериментов.

Преимущества

Высокая текучесть при морозе.

Быстрый доступ масла ко всем узлам двигателя.

Защита цепи ГРМ и поршневой группы.

Совместимость с современными системами доочистки выхлопа.

Стабильность параметров в течение всего межсервисного цикла.

Недостатки

Повышенная чувствительность к качеству и происхождению продукта.

Необходимость строго соблюдать рекомендации производителя.

Риск подделок на рынке популярных брендов.

Советы по выбору масла перед холодами

Зимой важно ориентироваться на простые, но действенные рекомендации. В первую очередь нужно проверять актуальные спецификации и вязкость, указанные в инструкции. Для тяжёлых условий подходят масла с низкой температурой застывания и хорошей прокачиваемостью, сообщает "Автовзгляд".

Популярные вопросы

Менять ли масло специально под зиму

Если соблюдаются рекомендации производителя и используется современная синтетика — нет.

Что важнее при выборе масла зимой

Низкотемпературная текучесть и соответствие спецификациям автомобиля.

Когда требуется специальное масло для холода

При эксплуатации в экстремальных условиях — сильные морозы, регулярные холодные пуски, высокая нагрузка на двигатель.