Машина утонула в сугробе? Один старый способ заставит её поехать, даже если всё кажется безнадёжным

Торможение буксующего колеса помогает создать крутящий момент
Споры вокруг крутящего момента и мощности двигателя не утихают годами — особенно когда речь заходит о поведении полноприводных машин на сложных покрытиях. Многие уверены, что электроника "перекидывает момент" на буксующее колесо, позволяя автомобилю выбраться из ловушки. Эти утверждения вызывают раздражение у тех, кто помнит курс школьной физики.

Колесо в зимней колее
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Почему тема мощности и момента вызывает недопонимание

Чтобы разобраться в вопросе, важно помнить физический принцип, сформулированный Блезом Паскалем: опереться можно только на то, что оказывает сопротивление. В автомобильной интерпретации это звучит так: если сопротивления нет — крутящего момента не будет. Именно эта мысль помогает объяснить, почему на буксующем колесе невозможно получить полезную тягу, какой бы "умной" ни была электроника.

Мощность двигателя — это работа, совершаемая за единицу времени, которую измеряют в ваттах. Она показывает, насколько быстро мотор способен совершать механические действия. Крутящий момент измеряют в ньютон-метрах, и именно он "толкает" автомобиль вперёд. Связь между этими показателями проста: мощность равна произведению момента и угловой скорости коленчатого вала.

Что происходит, когда колесо буксует

На бездорожье ситуация часто выглядит так: одно ведущее колесо вращается в грязи, не находя опоры. Электроника действительно может менять настройки трансмиссии, но она не способна "передать" момент туда, где нет сопротивления. Пока колесо вращается вхолостую, момент на нём равен нулю — как и мощность, несмотря на высокие обороты двигателя.

Выбраться можно только создав сопротивление, позволяющее системе распределения тяги направить момент на колесо, имеющее сцепление с дорогой. Для этого на внедорожниках используют блокировки межосевых и межколёсных дифференциалов — они позволяют распределять тягу независимо от того, какое колесо пытается провернуться в грязи.

Интересно, что старый "гаражный" способ остаётся актуальным и сегодня: если слегка подтянуть стояночный тормоз, буксующее колесо получит сопротивление от тормозных колодок. Дифференциал воспримет это как возможность передать момент второму, неподвижному колесу, которое цепляется за поверхность. Такой приём может помочь выехать с льда или мокрой глины.

Роль современных систем помощи водителю

Электроника управления полного привода работает с механическими элементами — блокировками, муфтами, тормозами. Она может менять схему подключения мостов, притормаживать колёса и оптимизировать работу трансмиссии. Но перераспределять момент "сам по себе" она не в состоянии — физика остаётся неизменной. Поэтому без наличия опоры даже самые продвинутые системы не помогут.

Сравнение систем полного привода

Разные типы полного привода по-разному реагируют на пробуксовку. Электронные системы часто используют тормозные механизмы для создания сопротивления, тогда как механические блокировки обеспечивают более прямое распределение момента между колёсами. Для тяжёлого бездорожья ценятся механические блокировки, а для городских условий достаточно систем стабилизации и электронного управления тягой.

Плюсы и минусы электронных систем тяги

Современная автоматика значительно облегчает управление автомобилем в сложных ситуациях. Она помогает компенсировать недостаток опыта водителя и снижает вероятность пробуксовки на скользкой дороге. Однако не стоит ожидать от неё невозможного.

Преимущества

  • Повышает устойчивость на скользком покрытии.
  • Помогает контролировать автомобиль в поворотах
  • Автоматически притормаживает буксующие колёса.
  • Снижает нагрузку на водителя.

Недостатки

  • Не может создавать крутящий момент без сопротивления.
  • Эффективность зависит от шин и поверхности дороги.
  • Ограничена по возможностям в условиях глубокого бездорожья.

Советы водителям по повышению проходимости

Для улучшения сцепления на сложной дороге важно помнить о простых приёмах. При наличии блокировок следует использовать их заранее, избегая длительной пробуксовки. Правильно подобранные шины — зимние или внедорожные — позволяют создавать необходимое сопротивление и увеличивают тягу. На скользком покрытии помогает умеренное притормаживание, которое стабилизирует дифференциал и способствует выходу из ловушки, сообщает "5Колесо".

Популярные вопросы

Почему при высокой мощности автомобиль может застрять

Без сопротивления на колёсах момент не возникает, даже если обороты двигателя высокие.

Зачем нужны блокировки дифференциалов

Они помогают направить момент на колесо, имеющее сцепление с дорогой.

Перебрасывает ли автоматика крутящий момент

Нет. Она создаёт условия для его появления, работая через тормоза и механизмы трансмиссии.

