Сервисы рвут с руками мёртвые моторы: почему пробитые блоки стали золотой жилой для мастеров

Рост цен на запчасти вызвал спрос на изношенные двигатели

Российский рынок подержанных автомобилей переживает неожиданный всплеск интереса к старым и даже сломанным двигателям. Перекупщики массово скупают агрегаты, которые раньше считались металлоломом, а сервисы готовы платить ощутимые суммы за моторы в любом состоянии. Причины такого бума лежат в росте стоимости авто и дефиците комплектующих.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капот

Почему старые двигатели стали цениться больше

Стоимость владения автомобилем за последние годы увеличилась настолько, что вторичный рынок превратился в основной источник транспорта для большинства россиян. При ограниченном выборе новых моделей и высоких ценах на иномарки покупатели стали внимательнее относиться к возможности продлить срок службы уже имеющихся машин, особенно на фоне роста интереса к подержанным автомобилям в России.

Востребованными оказались ремонты, которые ещё недавно считались экономически невыгодными: переборка моторов, восстановление коробок передач, кузовной ремонт с заменой элементов. Теперь это способ не только сэкономить, но и сохранить машину в рабочем состоянии на годы вперёд.

На онлайн-площадках регулярно появляются объявления о покупке двигателей — от изношенных до заклинивших. Их приобретают либо для восстановления, либо для разборки на детали, которые потом используют в ремонте более дорогих или редких агрегатов. Высокая цена новых комплектующих только усилила интерес: для некоторых моторов оригинальные поршни, коленвалы или ГБЦ уже практически недоступны.

Как работают перекупщики и сервисы

Рынок повреждённых двигателей стал частью более широкой ремонтной схемы. Одни моторы восстанавливают полностью, другие — идут на донорские запчасти, без которых капитальный ремонт был бы невозможен. Иногда мастерские комбинируют детали от двух агрегатов, собирая один рабочий мотор — метод, знакомый многим по советским временам и до сих пор применяемый в автосервисах и гаражных мастерских.

Восстановление старого двигателя обходится дешевле покупки нового или импортного оригинала, особенно с учётом логистики и сроков поставок. Однако часть агрегатов ремонтировать всё же нерентабельно: глубокие трещины в блоке цилиндров, значительная коррозия или серьёзные повреждения коленчатого вала могут сделать восстановление бессмысленным. Такие случаи хорошо иллюстрируют ситуации, когда современные моторы служат меньше ожидаемого.

Тенденции вторичного рынка и поведение покупателей

Автовладельцы стали гибче — меньше внимания уделяют пробегу и числу владельцев, а больше оценивают состояние кузова и отсутствие серьёзных аварий. При этом понимание того, что двигатель можно восстановить или заменить подержанным, заметно повышает ценность старых авто. Такой подход делает ремонт предсказуемым по стоимости и позволяет сохранить даже модели, давно снятые с производства.

Растущая популярность небольших гаражных мастерских объясняется доступностью услуг и широкой практикой восстановления редких агрегатов. Эти сервисы часто используют детали, собранные из нескольких моторов, что позволяет удерживать цену ремонта на приемлемом уровне.

Новый, контрактный и восстановленный двигатель

Новый двигатель становится самым дорогим вариантом из-за сложности поставок и высокой стоимости. Контрактные агрегаты также подорожали, а их состояние не всегда предсказуемо. Восстановленные моторы выигрывают по цене, особенно если ремонт проводится с использованием донорских деталей. Они позволяют вернуть автомобилю работоспособность без серьёзных вложений и подходят для машин среднего возраста.

Советы автомобилистам

Перед покупкой подержанного двигателя важно проводить визуальную диагностику и проверять историю эксплуатации. Не стоит игнорировать состояние блока цилиндров, ГБЦ и коленчатого вала. Полезно сравнивать стоимость восстановления с ценой контрактного агрегата, чтобы выбрать наиболее выгодное решение. Для жидкостных систем стоит учитывать стоимость масла, фильтров и расходников, необходимых при первом запуске отремонтированного мотора, сообщает "Моторам".

Популярные вопросы

Стоит ли покупать совсем сломанный двигатель

Да, если агрегат можно восстановить или использовать как донор деталей.

Почему восстановление стало выгоднее

Из-за роста цен на новые запчасти и сложности поставок ремонт подержанных компонентов стал экономически оправдан.

Что лучше: восстановленный мотор или контрактный

Восстановленный выгоднее по цене, но важно качество работы мастеров. Контрактный подойдёт тем, кто хочет минимального вмешательства.