Мария Круглова

Холодный старт для китайского автопрома: новый дефект обсуждают владельцы по всей стране

Владельцы китайских авто сообщают о разрушении стёкол в мороз
Авто

Первое серьёзное похолодание в этом сезоне преподнесло неожиданность многим владельцам китайских автомобилей. Как только температура опустилась ниже нуля, обнаружилась новая особенность популярных моделей: при включении подогрева заднего стекла оно у некоторых автовладельцев буквально трескалось на глазах. Ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Когда мороз стал испытанием для заднего стекла

Утренние морозы наступили поздно, но даже непродолжительное снижение температуры оказалось критичным для ряда машин. Водители, как обычно, активировали обогрев, подготовили автомобиль к поездке — и в этот момент услышали характерный хлопок. На фото и видео, размещённых пользователями, видно, что стекло разрушалось по всей поверхности, а трещины расходились мгновенно.

Подобная ситуация удивила многих: система обогрева заднего стекла давно воспринимается как стандартная и надёжная. Она используется на отечественных автомобилях уже десятилетия и по умолчанию считается элементом, не вызывающим вопросов. Однако в случае с некоторыми китайскими моделями владельцы столкнулись с иным результатом, особенно в период зимней эксплуатации автомобиля.

Обилие жалоб заставило обсудить возможные причины и обратить внимание на конструктивные особенности. По словам водителей, внешних повреждений не было, автомобили эксплуатировались бережно, а морозы были не экстремальными.

Что может вызвать разрушение стекла

Если исключить заводские дефекты установки, влияние кузовных деформаций и резкие перепады температуры, остаётся лишь работа нагревательных нитей. Обогрев заднего стекла функционирует по простому принципу: по проводящим дорожкам проходит ток, который равномерно нагревает поверхность. Если одна из нитей повреждена, нагрузка перераспределяется и создаёт зону локального перегрева.

Небольшие дефекты могут появиться не только от прежних трещин или сколов, но и от случайных нагрузок при перевозке предметов. Даже лёгкое воздействие на поверхность способно нарушить целостность тонкого проводящего слоя. В момент включения подогрева такая точка нагревается значительно быстрее, чем остальная область, и стекло теряет прочность почти мгновенно.

С учётом того, что задние стекла вклеиваются с использованием полиуретанового клея, амортизация есть, но локальный перегрев остаётся слабым местом конструкции. Именно поэтому разрушение стекла может происходить неожиданно, даже без видимых признаков проблемы.

Как водители сталкиваются с отказом в гарантии

Согласно сообщениям владельцев, дилеры не всегда признают разрушение стекла гарантийным случаем. Поскольку повреждение может происходить вследствие локального перегрева нитей, производитель классифицирует его как эксплуатационный дефект. В результате замена выполняется за счёт автовладельца.

Такая практика вызывает недовольство, особенно если автомобиль новый и имеет минимальный пробег. Водители ожидают, что важные элементы комфорта и безопасности должны выдерживать стандартные условия использования.

Некоторые владельцы указывают на необходимость дополнительных проверок перед включением обогрева: осмотра стекла, оценки возможных царапин, отсутствия нагрузки на поверхность. Однако практика показывает, что это сложно реализовать в повседневных условиях, сообщает портал "АвтоВзгляд".

Плюсы и минусы систем обогрева

Система подогрева остаётся необходимым элементом в регионах с длительными зимами. Она обеспечивает комфорт, улучшает обзор и снижает риск аварийных ситуаций. При этом чувствительность нитей к повреждениям остаётся общей особенностью для большинства автомобилей.

  • Плюсы системы: удобство, быстрый прогрев, безопасность при движении зимой.
  • Плюсы современных вклеиваемых стекол: прочность, виброустойчивость, надёжное крепление.
  • Минусы нагревательных нитей: риск локального перегрева при их повреждении.
  • Минусы стекол низкого качества: чувствительность к температурным перепадам.

Советы автомобилистам

  • Осматривайте стекло перед наступлением морозов на предмет сколов и повреждений нитей.
  • Избегайте давления на поверхность стекла при перевозке вещей.
  • Включайте подогрев постепенно и следите за равномерностью прогрева.
  • При первых признаках неисправности обращайтесь в сервис для проверки цепи обогрева.

Популярные вопросы

Почему стекло лопается именно в момент включения обогрева

Причиной становится локальный перегрев повреждённой нагревательной нити.

Считается ли разрушение стекла гарантийным случаем

В ряде случаев дилеры относят такие ситуации к эксплуатационным, поэтому замена может выполняться за счёт владельца.

Можно ли предотвратить проблему

Своевременный осмотр стекла, аккуратное обращение и контроль состояния нитей помогают снизить риск.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
