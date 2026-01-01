Классика, которая не стареет: Niva зимой раскрывает потенциал, недоступный модным кроссоверам

LADA Niva Legend использует постоянный полный привод

Зима традиционно считается самым сложным испытанием для автомобилей, особенно вне асфальта. Однако у "Нивы" есть качества, которые позволяют ей уверенно чувствовать себя там, где многие современные кроссоверы сдаются. АвтоВАЗ напомнил, почему легендарный внедорожник по-прежнему остаётся одним из самых приспособленных к снегу и бездорожью.

Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Niva Legend

Почему Нива уверенно едет зимой

Классическая LADA Niva Legend давно воспринимается не просто как средство передвижения, а как инструмент для поездок туда, где нет очищенных дорог и ровного покрытия. В компании подчёркивают: высокий спрос на модель сохраняется именно среди тех, кто зимой регулярно сталкивается с глубоким снегом, колеёй и обледеневшими подъёмами.

Ключевое преимущество конструкции — постоянный полный привод. В отличие от большинства современных кроссоверов, где задняя ось подключается электроникой при пробуксовке, "Нива" всегда готова к сложным условиям. Это особенно важно на заснеженных участках, при парковке в сугробах и при движении по целине.

"В большинстве случаев вам даже не придется включать пониженную передачу и блокировку дифференциала", — подчеркнул представитель "АвтоВАЗа".

Испытание склонами и сугробами

В АвтоВАЗе напомнили и о практических тестах, которые наглядно демонстрируют возможности модели. Во время осеннего тест-драйва обновлённой LADA Niva Travel с новым 90-сильным двигателем участникам предложили нестандартное задание: спуститься с крутого склона на первой пониженной передаче, не касаясь педалей, а затем таким же образом подняться обратно.

Автомобиль показал стабильное движение без пробуксовок и рывков. По словам представителей компании, даже опытные водители отметили, что машина уверенно держит траекторию и позволяет контролировать скорость исключительно за счёт трансмиссии.

Конструкция, которая остаётся актуальной

Отдельный акцент был сделан на том, что потенциал платформы "Нивы" до сих пор не исчерпан. Классические внедорожные решения — рамная философия, простая и надёжная трансмиссия, короткие свесы — в сочетании с обновлёнными агрегатами позволяют модели оставаться востребованной и сегодня.

По мнению представителей АвтоВАЗа, именно эта комбинация делает "Ниву" машиной, которая продолжает вдохновлять владельцев на зимние поездки, выезды на природу и маршруты за пределами привычных дорог. Об этом сообщает Telegram-канал "Поладим с LADA".

Сравнение Нивы и современных кроссоверов зимой

В зимних условиях различия между классическим внедорожником и городским кроссовером становятся особенно заметны. "Нива" выигрывает за счёт постоянного полного привода и механических решений, не зависящих от электроники. Кроссоверы, в свою очередь, часто предлагают больший комфорт и экономичность, но на глубоком снегу их системы полного привода могут срабатывать с задержкой. В результате именно простота конструкции "Нивы" становится её главным преимуществом за свою цену.

Как подготовить Ниву к зиме

Установить качественные зимние шины с выраженным протектором. Проверить работу трансмиссии и состояние раздаточной коробки. Следить за уровнем и состоянием технических жидкостей. Использовать возможности пониженной передачи и блокировок по назначению, не перегружая узлы.

Популярные вопросы о зимних возможностях Нивы

Нужно ли постоянно включать блокировки зимой?

В большинстве ситуаций постоянного полного привода достаточно, а блокировки требуются лишь в сложных условиях.

Чем версия Bronto отличается от обычной "Нивы"?

Bronto лучше подготовлена к бездорожью за счёт самоблокирующихся дифференциалов, усиленной подвески и увеличенного клиренса.

Подходит ли "Нива" для ежедневной зимней езды?

Да, при условии понимания её особенностей и готовности мириться с более простым уровнем комфорта.