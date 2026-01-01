Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Четыре цилиндра — железный характер: топ моторов, которые выдерживают любые дороги и ошибки водителей

Honda K24 сочетает надёжность с высокой литровой отдачей
Авто

Надёжность двигателя остаётся одним из ключевых факторов при выборе автомобиля — особенно когда речь идёт о массовых и экономичных моделях. Четырёхцилиндровые моторы десятилетиями доказывали, что способны служить сотни тысяч километров без серьёзных проблем. Эксперты проанализировали опыт владельцев и профильные обсуждения, чтобы выделить действительно выносливые агрегаты. 

двигатель автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
двигатель автомобиля

Почему четырёхцилиндровые моторы считаются самыми практичными

Четырёхцилиндровые двигатели давно стали основой мирового автопрома. Их выбирают за баланс между мощностью, экономичностью и ресурсом. Такие агрегаты устанавливаются на седаны, кроссоверы, пикапы и даже спортивные версии, а в последние годы активно используются и в гибридных установках.

Современные производители, включая китайские бренды, часто уменьшают рабочий объём и настраивают моторы на умеренные нагрузки. Это позволяет снизить расход топлива, упростить обслуживание и продлить срок службы при правильной эксплуатации.

Лидеры рейтинга: моторы с проверенной выносливостью

Первое место в списке занял 2,0-литровый турбированный двигатель Ford EcoBoost. Этот мотор выпускался с 2010 по 2018 год и устанавливался не только на модели Ford, но и на автомобили Volvo, Jaguar и Land Rover. Перед серийным запуском двигатель прошёл ресурсные испытания, в ходе которых его пробег искусственно доводили до 1 млн миль, что эквивалентно примерно 1,6 млн километров.

Вторую позицию занял атмосферный Toyota 22R/22RE. Этот двигатель почти два десятилетия ставился на пикапы Hilux и внедорожники 4Runner. Он известен своей простотой и способностью без капитального ремонта проходить свыше 800 тысяч километров при базовом обслуживании.

Третье место досталось более современному агрегату — Toyota T24A Dynamic Force Hybrid. Четырёхцилиндровый мотор, появившийся в 2021 году, используется в гибридных версиях Toyota Tacoma, Highlander и Lexus TX. Его мощность достигает 278 лошадиных сил, а конструкция изначально рассчитана на длительную эксплуатацию в составе гибридной системы.

Двигатели-легенды из прошлого

Четвёртым в рейтинге стал атмосферный Volvo Redblock B230 с чугунным блоком цилиндров. Этот мотор конца 1980-х годов стал символом надёжности моделей Volvo 240 и 740. Известны случаи, когда автомобили с таким двигателем проходили до 1,6 млн километров без капитального ремонта.

Замыкает первую пятёрку BMW S14 — спортивный атмосферный мотор, устанавливавшийся на BMW E30. При регулярном и качественном обслуживании он способен сохранять стабильную работу сотни тысяч километров, хотя содержание такого двигателя нельзя назвать дешёвым. Об этом сообщает CarBuzz.

Список самых надёжных четырёхцилиндровых двигателей

В рейтинг также вошли агрегаты разных эпох и концепций — от классических атмосферников до современных турбомоторов:

  1. Ford EcoBoost 2,0 (2010-2018) — Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover.

  2. Toyota 22R/22RE (1981-1997) — Toyota Hilux, 4Runner.

  3. Toyota T24A Dynamic Force Hybrid (2021-н.в.) — Toyota Tacoma, Lexus TX.

  4. Volvo Redblock B230 (1985-1988) — Volvo 240, 740.

  5. BMW S14 (1986-1991) — BMW E30.

  6. Volkswagen EA888 Gen3 1,8 (2007-н.в.) — Volkswagen Golf, Beetle, Audi A3.

  7. Chevrolet 2,7 TurboMax (2018-н.в.) — Chevrolet Silverado, Colorado, Cadillac CT4.

  8. Subaru EJ22 (1990-1999) — Subaru Legacy, Impreza, Outback.

  9. Hyundai Smartstream Gamma II 1,5 (2018-н.в.) — Hyundai Elantra, Accent, Kia Seltos.

  10. Honda K24 (2001-2016) — Honda Accord, CR-V, Acura TSX.

Сравнение атмосферных и турбированных четвёрок

Атмосферные двигатели традиционно ценят за простоту конструкции и предсказуемый ресурс. Они менее чувствительны к качеству топлива и перегреву. Турбированные моторы выигрывают по мощности и экономичности, но требуют более строгого соблюдения регламента обслуживания и качественных масел. В рейтинге представлены оба типа, что показывает: надёжность зависит не столько от турбины, сколько от инженерных решений и эксплуатации.

Популярные вопросы 

Какой двигатель самый неприхотливый?

Классические атмосферные моторы Toyota и Volvo считаются одними из самых выносливых и простых в обслуживании.

Стоит ли бояться турбомоторов?

При правильном обслуживании современные турбированные двигатели способны служить не хуже атмосферных аналогов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы bmw ford toyota двигатель автомобиль
Новости Все >
Орегано отпугивает тараканов в доме из-за резкого запаха — Crusoe
Работодатели смогут выплачивать до 1 млн рублей без НДФЛ при рождении ребёнка
Мост Хуацзян в Китае сократил двухчасовой путь до двух минут
Дальнему Востоку начинают платить за снижение энергопотребления
Финский Оулу готовится стать культурной столицей в 2026 году
В долине Гебрус-Валлис на Марсе обнаружены 8 провалов
Спазм глубоких мышц становится причиной боли в спине — врачи
Стрелка на приборной панели указывает расположение топливного бака — Carandmotor
Белый уксус используют для отпугивания мышей из хозяйственных помещений — Actualno
В России глубина протектора зимних шин не должна быть менее 4 мм — Rambler
Сейчас читают
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Домашние животные
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Наука и техника
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Дальнему Востоку начинают платить за снижение энергопотребления
Финский Оулу готовится стать культурной столицей в 2026 году
Владельцы китайских авто сообщают о разрушении стёкол в мороз
В долине Гебрус-Валлис на Марсе обнаружены 8 провалов
Космея вырастает за месяц и цветёт без ухода до морозов
Электрический тёплый пол требует мощности 120–180 Вт/м²
Pteropus vampyrus признан крупнейшей летучей мышью мира — CPG
Закуски с рыбой и чесноком могут вызвать отторжение у гостей — OW
Семена чиа содержат больше клетчатки для пищеварения — диетолог Карп
Стеллерова морская корова исчезла к 1768 году из-за охоты человека — IFLscience
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.