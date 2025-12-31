Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Список, который взбудоражит автолюбителей: главные внедорожники и пикапы 2026 года уже на подходе

Volkswagen готовит доступный электрокар ID. Polo
Авто

2026 год готовит автолюбителям настоящий парад премьер — от электрических спорткаров до суровых внедорожников и пикапов. Производители делают ставку на технологии, мощность и неожиданные форматы, а рынок обещает стать заметно разнообразнее. Многие модели могут изменить привычное представление о классах автомобилей.

Bugatti Tourbillon
Фото: commons.wikimedia.org by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Bugatti Tourbillon

Почему 2026 год станет переломным для авторынка

Автомобильная индустрия переживает период быстрых изменений. Электрификация больше не ограничивается городскими хэтчбеками, а гибридные технологии приходят даже в сегмент суперкаров и пикапов. При этом классические ДВС не исчезают — напротив, бренды стараются переосмыслить их роль, сочетая мощность с экологическими требованиями.

Именно поэтому 2026 год обещает стать особенно насыщенным: на рынок выйдут модели, которые ранее казались экспериментами, а теперь готовы к серийному производству. Об этом сообщает 110KM.

Спорткары и суперкары: ставка на технологии

В премиальном сегменте ожидается сразу несколько громких премьер. Mercedes-AMG готовит электрический GT 4-Door Coupe нового поколения и его трековую версию GT Track Sport с обновлённым V8. Porsche обновит линейку 718, предложив как электрические, так и бензиновые версии, а также представит более утончённый 911 Turbo Touring.

Lamborghini уже начала поставки Temerario — преемника Huracan с турбированным V8. Bugatti открывает новую страницу истории с гибридным Tourbillon и двигателем V16, а Chevrolet Corvette ZR1X станет одним из самых мощных гибридных гиперкаров в мире с отдачей свыше 1200 л. с.

Массовые модели и возвращение культовых форматов

Не только премиум-сегмент готовит сюрпризы. Volkswagen планирует вывести на рынок доступный электрокар ID. Polo на платформе MEB+, ориентированный на широкую аудиторию. Бренд smart возвращается к компактному формату с моделью #2, фактически переосмысливая идею Fortwo.

Такие новинки показывают, что производители снова обращают внимание на компактные городские автомобили, но уже в электрическом исполнении.

Пикапы и внедорожники: мощность и универсальность

Любителей больших автомобилей тоже ждёт богатый выбор. Ram планирует вернуть экстремальный TRX, предположительно с турбированным V8, а также выпустить гибридный Ram 1500 REV с увеличенным запасом хода.

Chevrolet готовит новое поколение Silverado 1500 с обновлённой линейкой V8, а Jeep представит Gladiator 392 с атмосферным HEMI V8. Эти модели ориентированы на тех, кому важны тяга, проходимость и универсальность.

Электрические внедорожники нового уровня

В сегменте SUV электрификация выходит на новый уровень. Porsche Cayenne Turbo Electric обещает сочетание динамики и практичности, Bentley готовит роскошный электрический кроссовер, а Ferrari представит свой первый электрический внедорожник Elettrica (F222).

Genesis выведет флагманский GV90 на платформе eM, а BMW iX3 станет первой серийной моделью на архитектуре Neue Klasse, задающей направление бренда на годы вперёд.

Обновления популярных семейных моделей

Среди более практичных автомобилей выделяются второе поколение Kia Telluride с турбогибридной установкой и обновлённый Subaru Outback Wilderness, получивший улучшенные внедорожные настройки. Эти модели рассчитаны на семьи и активный образ жизни, но при этом активно внедряют современные технологии.

Популярные вопросы о новинках 2026 года

Будут ли эти модели доступны в России?
Многие из них планируются для российского рынка, но состав линейки может отличаться.

Стоит ли ждать электромобили премиум-класса?
Да, именно 2026 год станет ключевым для этого сегмента.

Сохранятся ли автомобили с V8?
Да, но в основном в нишевых и имиджевых моделях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы автомобиль внедорожник
Сейчас читают
