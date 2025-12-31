Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Европейцы заводят и сразу едут: как им удаётся не мёрзнуть и не убивать мотор в мороз

В Финляндии прогрев двигателя ограничен законом
Авто

Зимой в России многие водители по привычке долго прогревают автомобиль во дворе, считая это обязательным условием бережной эксплуатации. В Европе же при сильных морозах машины часто трогаются почти сразу после запуска двигателя. Такой подход кажется рискованным, но на деле он основан на чётких правилах и продуманных технических решениях.

Машина на морозе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Машина на морозе

Почему в Европе запрещают долгий прогрев двигателя

В северных странах Европы экология и городская среда стоят на первом месте. В Финляндии и Швеции работа двигателя на холостом ходу ограничена законом. В обычных условиях автомобиль может стоять с заведённым мотором не более двух минут. При сильных морозах, ниже -20 °C, допускается максимум четыре минуты.

Нарушение этих правил грозит штрафами, поэтому водители не оставляют машину заведённой "для прогрева". Такой подход снижает выбросы, уменьшает шум во дворах и экономит топливо.

Почему там не боятся ехать без прогрева

Современные автомобили устроены так, что двигатель выходит на рабочий режим быстрее именно в движении. Под нагрузкой быстрее прогреваются масло, коробка передач и другие узлы. Долгий холостой ход, наоборот, затягивает этот процесс.

Производители давно указывают, что мягкое начало движения без резких ускорений безопаснее для мотора, чем продолжительный прогрев на месте. Именно этим и пользуются европейские водители.

В чём проблема быстрого старта зимой

Несмотря на технические аргументы, у отказа от прогрева есть очевидный минус — комфорт. В первые минуты в салоне холодно, печка работает слабо, а стёкла могут оставаться покрытыми льдом. При коротких поездках тепло в салоне иногда так и не появляется.

Именно этот фактор чаще всего удерживает российских водителей от полного отказа от прогрева двигателя.

Как в Европе решили вопрос без вреда для машины

В странах с суровым климатом проблему комфорта решили заранее, ещё до запуска двигателя. Там широко применяются электрические предпусковые подогреватели, работающие от обычной сети 220 В.

Во дворах жилых домов и на парковках устанавливают розетки. Автомобиль подключают к сети на ночь или за несколько часов до поездки. В результате водитель садится в уже подготовленную машину, не нарушая закон и не запуская мотор заранее. Об этом сообщает NG CAR.

Как работают электрические подогреватели

Устройство состоит из нагревательного элемента и небольшого насоса. Он прогоняет антифриз по системе охлаждения и равномерно прогревает двигатель. За 30-40 минут температура охлаждающей жидкости может подняться с -25 до +30 °C.

Такой прогрев снижает холодный износ, облегчает запуск и позволяет печке почти сразу начать отдавать тепло в салон.

Почему этот подход выгоден

Электрические подогреватели стоят заметно дешевле автономных систем, не расходуют топливо и не создают выхлопов. Они особенно популярны в Скандинавии, но постепенно применяются и в холодных регионах России.

Главное условие — наличие розетки поблизости, что в Европе давно стало стандартом городской инфраструктуры.

Сравнение подходов: прогрев на месте и подогрев от сети

Долгий прогрев двигателя на холостом ходу увеличивает расход топлива и выбросы, но даёт быстрый комфорт. Подогрев от сети требует подготовки, зато сохраняет ресурс мотора и соответствует экологическим нормам. Быстрый старт без прогрева допустим, если двигатель не перегружают в первые минуты движения.

Популярные вопросы о зимнем запуске двигателя

Опасно ли ехать без прогрева?
Нет, если избегать нагрузок в первые минуты движения.

Почему в Европе за это штрафуют?
Из-за экологии, шума и лишних выбросов.

Можно ли применять такой подход в России?
Да, особенно при использовании предпусковых подогревателей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
