Мария Круглова

Почему китайцы не покупают свои же машины: внутренняя правда, которую не видно из России

Китайские бренды занимают средние позиции на авторынке КНР
Авто

На российских дорогах всё чаще появляются машины из Китая, и создаётся впечатление, что китайский автопром уверенно закрепился в числе лидеров. Новые модели выходят с высокой регулярностью, а бренды занимают сильные позиции в статистике продаж. Однако, как отметил владелец автосалона в разговоре с журналистами, внутри самого Китая расстановка сил выглядит иначе и куда сложнее.

Haval H9
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval H9

Как устроена конкуренция на внутреннем рынке Китая

В Китае автопроизводители из разных стран работают по долгосрочным стратегиям: открывают заводы, локализуют выпуск комплектующих, адаптируют модели под местные требования. Из-за этого китайским брендам приходится конкурировать не только друг с другом, но и с крупными международными концернами, годами присутствующими в регионе и формирующими мировой рынок автопрома.

Интересно, что марки, которые в России воспринимаются как одни из самых перспективных, в домашнем рейтинге занимают далеко не первые строки. Changan и Geely стабильно держатся лишь в середине топ-10. А модели Chery и Haval нередко даже не входят в основной список лидеров продаж, уступая более узнаваемым международным компаниям.

Важная причина такой ситуации — разнообразие предложений: на местных прилавках представлены десятки модификаций каждого крупного производителя, что усложняет конкуренцию среди бюджетных и среднеценовых сегментов.

Почему иностранные бренды остаются сильными

На протяжении многих лет значительную долю китайского рынка удерживают немецкие и японские концерны. Volkswagen активно развивал производство в стране, сформировал сеть заводов и предложил широкий выбор моделей, что обеспечило бренду высокую лояльность покупателей.

Японские производители до недавнего времени занимали лидирующие позиции: Toyota контролировала около восьми процентов рынка, а Honda — порядка шести. Надёжность этих автомобилей и их высокий спрос на вторичном рынке долгое время делали их наиболее предпочтительным выбором для многих водителей, особенно на фоне падения интереса к подержанным китайским моделям.

Однако ситуация постепенно меняется. Покупатели обращают внимание на новые технологии, а национальные производители повышают качество, расширяют модельные ряды и инвестируют в разработку электромобилей.

Рост китайских брендов и изменение предпочтений

Одним из символов трансформации рынка стал BYD. Ранее марку критиковали за внешний вид и простоту интерьера, но сегодня электромобили компании стали флагманами индустрии и активно продаются за пределами Китая.

Интересно, что такие бренды, как Chery и Haval, встречаются за границей чаще, чем в крупных китайских городах. Это связано с тем, что внутри страны конкуренция намного выше, а потребители ориентируются на мировые стандарты, выбирая модели международных концернов и новые технологические решения в сфере электромобилей и гибридов.

Советы по выбору автомобиля на китайском рынке

При покупке машины в Китае важно учитывать специфику региона. Во-первых, стоит анализировать локальные рейтинги продаж — они отличаются от международных. Во-вторых, полезно смотреть на предложения по электромобилям, так как этот сегмент наиболее динамичный и поддерживается государством. В-третьих, необходимо оценить доступность сервисного обслуживания, которой международные концерны уделяют большое внимание. Также важно изучить стоимость страховки и условия гарантии, которые могут различаться у разных производителей, сообщает Naavtotrasse.

Популярные вопросы

Почему китайцы выбирают иностранные бренды

Предпочтения формируются из-за доверия к качеству и узнаваемости международных марок, которые давно работают на рынке Китая.

Почему некоторые китайские бренды популярны за границей, но не внутри страны

Внутренний рынок насыщен предложениями, и конкуренция выше. За рубежом бренды часто позиционируются иначе и воспринимаются как более доступная альтернатива европейским моделям.

Какие автомобили стремительно набирают популярность в Китае

В первую очередь речь идёт об электромобилях и гибридных моделях — особенно о линейках BYD и других производителей, инвестирующих в новые технологии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
