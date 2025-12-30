Ржавый и простой, но желаннее новых моделей: ретро-седан стал главным фаворитом рынка с пробегом

ВАЗ-2107 стал самым продаваемым автомобилем с пробегом

Средний возраст автомобилей в стране стремительно растёт, а покупатели всё чаще обращают внимание на модели, которые, казалось бы, давно должны были уступить место современным технологиям. Тем не менее на вершине рейтинга подержанных машин неожиданно оказалась ВАЗ-2107 — автомобиль, который многие считали частью ушедшей эпохи. Результаты свежей статистики добавили интриги к обсуждению тенденций на вторичном рынке автомобилей в России.

Фото: commons.wikimedia.org by IlIPEK111, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ВАЗ-2107

История классики и её путь к сегодняшнему успеху

Модель ВАЗ-2107 вышла в 1982 году и на протяжении трёх десятилетий оставалась узнаваемым символом российского автопрома. Производство завершилось в 2012-м, позже небольшие партии собирались на предприятиях в Украине и Египте, а окончательный выпуск прекратился в 2014 году.

Несмотря на солидный возраст, интерес к автомобилю остаётся высоким. По данным аналитиков, в ноябре 2025 года на новых владельцев было оформлено 12 639 таких машин. Этот показатель заметно превышает результаты продаж популярных иномарок вроде Kia Rio и Ford Focus, а также ряда отечественных моделей. В статистику не вошли автомобили, продолжающие эксплуатироваться без смены владельца или находящиеся "на вечном учёте", что делает реальную картину ещё масштабнее.

Три причины устойчивого спроса

Успех ВАЗ-2107 основан на сочетании практичности и доступности. Первый фактор — огромный тираж: за время производства было выпущено более трёх миллионов экземпляров. Это обеспечивает масштабный вторичный рынок, где легко найти машину в подходящем состоянии.

Второй фактор — ремонтопригодность. Большинство деталей доступны в продаже, а обслуживание возможно практически в любом автосервисе или гараже. Многие водители отмечают, что поддерживать "классику" в рабочем состоянии проще, чем популярные модели, которые чаще других возвращаются в сервис.

Третий фактор — цена. Стоимость большинства экземпляров варьируется до 200 000 рублей, а верхняя планка редко превышает 600 000. На фоне цен на подержанные иномарки, где стоимость даже старых Ford Focus или Mitsubishi Lancer может достигать 350-400 тысяч рублей, предложение выглядит особенно привлекательным.

Кто выбирает ВАЗ-2107 сегодня

Автомобиль востребован у молодых водителей, которым нравится задний привод и простота конструкции. Пенсионеры также охотно выбирают модель, ценя привычность и доступность ремонта. На популярных площадках по продаже авто можно найти более 13 000 объявлений, что обеспечивает широкий выбор по состоянию и стоимости.

Эксперты рынка отмечают, что именно ВАЗ-2107 нередко становится доступной точкой входа в автомобильный мир: расходы на содержание минимальны, запчасти недорогие, а базовое обслуживание можно выполнить своими силами.

Возможность для автопрома: что показывает феномен семёрки

История модели всё чаще рассматривается как пример того, каким может быть востребованный бюджетный автомобиль. На фоне высоких цен на современные машины многие аналитики считают, что возрождение производства доступного транспорта могло бы поддержать спрос в эконом-сегменте.

Советы по выбору автомобиля с пробегом

При покупке подержанного автомобиля, особенно возрастного, стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, важно внимательно проверять кузов — коррозия становится ключевой проблемой старых машин. Во-вторых, стоит изучить историю владения и условия эксплуатации. В-третьих, пробный осмотр у независимого мастера поможет избежать скрытых затрат. Кроме того, полезно учитывать стоимость страховки и возможные расходы на шины, аккумулятор и расходники в первые месяцы владения, сообщает портал "АвтоВзгляд" .

Популярные вопросы

Сколько стоит обслуживать ВАЗ-2107

Большинство затрат остаются минимальными: базовые расходники и ремонт в гаражных условиях обходятся дешевле, чем обслуживание современных автомобилей.

Что лучше выбрать — ВАЗ-2107 или недорогую иномарку

Выбор зависит от приоритетов. "Семёрка" выигрывает по цене и ремонту, но уступает по комфорту и безопасности.

На что обращать внимание при покупке

Ключевые моменты — состояние кузова, работа двигателя и коробки, история обслуживания и отсутствие серьёзных вмешательств в конструкцию.