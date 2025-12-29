Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Сладкий старт, горький итог: как Haval Jolion и Lada Granta меняются после 30 тысяч километров

Haval Jolion тише на трассе, чем Lada Granta
Авто

Выбор автомобиля часто сводится к дилемме между рациональностью и желанием комфорта. Через три года эксплуатации и 40 тысяч километров пробега этот выбор становится особенно наглядным. Опыт владельцев Haval Jolion и Lada Granta показывает, как разные подходы отражаются на расходах, эмоциях и повседневной езде.

Haval Jolion
Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Haval Jolion

Два подхода к владению автомобилем

Haval Jolion и Lada Granta изначально обращаются к разной аудитории. Первый — компактный кроссовер с акцентом на технологии, тишину и оснащение. Вторая — простой и доступный седан, где во главе угла стоят цена и ремонтопригодность.

В первые месяцы разница ощущалась особенно остро. Владелец Jolion отмечал плавность хода, хорошую шумоизоляцию, турбированный двигатель, камеры кругового обзора и подогревы. После более простой машины такой набор воспринимался как качественный скачок вперёд. Владелец Granta, напротив, не ждал откровений: автомобиль просто выполнял свою функцию, не отвлекая ни эмоциями, ни технологиями.

Как машины проявили себя со временем

По мере роста пробега иллюзия идеальности у обеих моделей начала рассеиваться. У Haval Jolion роботизированная коробка передач стала заметно подёргиваться в городских пробках, а ближе к 30 тысячам километров начала "задумываться" при переключениях. К 35 тысячам километров появился стук в подвеске, который потребовал замены стойки стабилизатора.

У Lada Granta проблемы были другими, но не менее ощутимыми. Уже к 20 тысячам километров салон начал активно скрипеть, а к 30 тысячам дал о себе знать ступичный подшипник. Зимой владельцу регулярно приходилось сталкиваться с замерзающими замками дверей, а дальние поездки быстро вызывали усталость из-за слабой шумоизоляции и простых сидений.

Комфорт против выносливости

В повседневной эксплуатации Jolion оставался более удобным автомобилем. Даже с появлением технических нюансов он продолжал радовать плавностью хода и уровнем оснащения. Granta же требовала большего терпения: шум, вибрации и мелкие бытовые неудобства стали постоянными спутниками поездок.

Разница особенно ощущалась в трассовых поездках и плотном городском трафике, где комфорт напрямую влиял на уровень усталости водителя. Об этом сообщает 110 KM.

Сравнение затрат за три года владения

Финансовый итог оказался предсказуемым, но показателен. Владение Haval Jolion за три года обошлось примерно в 550 тысяч рублей. В эту сумму вошли плановое и внеплановое обслуживание, ремонты, страховка, налоги и потеря стоимости автомобиля.

Lada Granta потребовала около 350 тысяч рублей за тот же период. Дешёвые запчасти, простая конструкция, низкие налоги и меньшая амортизация сделали своё дело. Разница в 200 тысяч рублей стала фактической ценой комфорта, технологий и более приятных ощущений за рулём.

Плюсы и минусы каждого варианта

У обоих автомобилей есть свои сильные и слабые стороны, которые особенно ярко проявляются при длительной эксплуатации.

Haval Jolion выигрывает по уровню оснащения, тишине в салоне и общему ощущению современного автомобиля. При этом он требует больших вложений, более дорогого обслуживания и внимательного отношения к трансмиссии и подвеске.

Lada Granta берёт простотой, доступностью ремонта и низкими расходами. Однако за экономию приходится расплачиваться комфортом, акустическим фоном и усталостью в длительных поездках.

Популярные вопросы о Haval Jolion и Lada Granta

Что выгоднее в долгосрочной перспективе?
С точки зрения расходов — Lada Granta, с точки зрения комфорта — Haval Jolion.

Насколько надёжен Haval Jolion после трёх лет?
Серьёзных поломок не выявлено, но роботизированная коробка и подвеска требуют внимания.

Подойдёт ли Granta для дальних поездок?
Технически — да, но уровень комфорта может стать утомительным.

Что лучше для города?
Jolion удобнее в плотном трафике, Granta проще и дешевле в содержании.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы lada haval автомобиль
Новости Все >
Очистка стекла духовки от засохшего жира с помощью соды и фольги — Primainspirace
Прудовые лягушки поедают шершней без отравления — данные Университета Кобе
В декабре почва сохраняет биологическую активность — Flam Energie
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
Тщательную влажную уборку полов рекомендуют проводить раз в 2–3 недели — Real Simple
Слава призналась, что на неё хотят подать в суд из-за мата
Снегопады придут в Москву к Новому году на фоне пониженного давления — Вильфанд
Грибы вызывают у собак расстройство пищеварения — кинолог Голубев
Фестиваль форели тянет семьи в южнокорейскую деревню Суми — Korea Herald
Мозг ночью сохраняет дневную активность, что мешает засыпанию — Sleep Medicine
Сейчас читают
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Садоводство, цветоводство
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Последние материалы
Боковой пробор из 80-х снова становится трендом зимы 2026 — стилист Бенджамин Мохапи
Haval Jolion тише на трассе, чем Lada Granta
Домашний горячий шоколад готовят из трех ингредиентов без сахара
Полёты над Мачу-Пикчу запретили ради защиты наследия инков
В декабре почва сохраняет биологическую активность — Flam Energie
Томат "Лотарингская красавица" даёт плоды массой до 500 г
Wi-Fi-геолокация ускоряет отклик навигатора
Розмарин снижает отёчность ног за счёт противовоспалительного действия
Размах крыльев странствующего альбатроса достигает 3 метров — RSPB
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.