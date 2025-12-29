Когда GPS перестаёт существовать: способ, который помогает навигатору видеть дорогу в городе глушилок

Навигация в Москве всё чаще подводит даже опытных водителей, особенно в центре и на многоуровневых развязках. Яндекс. Навигатор может внезапно "терять" автомобиль или вести по ошибочному маршруту, создавая лишний стресс за рулём. Оказывается, есть неочевидный способ повысить точность работы приложения даже при глушении GPS.
В последние годы автомобилисты всё чаще сталкиваются с нестабильной работой GPS в столице. Причина — использование антидроновых систем, которые искажают спутниковый сигнал. В результате навигационные приложения, включая Яндекс. Навигатор, получают неполные или ошибочные данные о местоположении.
Особенно заметна проблема на МКАДе, в центре города и на сложных транспортных узлах, где много полос, съездов и тоннелей. В такие моменты приложение может "прыгать" по карте, опаздывать с подсказками или направлять водителя не туда.
Рекомендации ориентироваться по дорожным знакам или заранее изучать маршрут подходят не всем. Для приезжих из других городов и тех, кто редко бывает в Москве, такие советы малоэффективны. В плотном потоке времени на анализ схем развязок просто нет.
Даже современные смартфоны и обновлённые версии навигаторов не всегда справляются с помехами спутникового сигнала, если используются только данные GPS.
Существует способ повысить точность определения местоположения без установки дополнительных приложений. Речь идёт о системной функции смартфона, связанной с работой Wi-Fi и геолокации.
В настройках устройства можно найти параметр Wi-Fi Throttling или LBS. По умолчанию он ограничивает активность Wi-Fi-сканирования для экономии заряда аккумулятора. Если отключить это ограничение, навигатор начнёт активнее использовать данные о точках доступа Wi-Fi и базовых станциях мобильной связи.
В результате Яндекс. Навигатор получает больше информации для расчёта координат и продолжает корректно работать даже при слабом или искажённом GPS-сигнале.
После отключения ограничения Wi-Fi геолокации поведение приложения заметно улучшается. Маршрут отображается стабильнее, исчезают резкие скачки автомобиля по карте, а подсказки на развязках становятся точнее.
Навигатор увереннее ведёт по маршруту, что особенно важно в условиях плотного трафика и сложной дорожной инфраструктуры мегаполиса.
У этого способа есть и обратная сторона. Активное использование Wi-Fi и сетевых данных для определения местоположения значительно увеличивает расход энергии. Смартфон может разряжаться быстрее обычного, а иногда даже быстрая зарядка не позволяет довести уровень батареи до 100%.
Тем не менее, для многих водителей такой компромисс оказывается оправданным, если альтернатива — потеря времени, лишние круги по развязкам и стресс в дороге. Об этом сообщает 110KM.
При чистом GPS-сигнале спутниковая навигация обеспечивает высокую точность на открытых участках дороги. В условиях глушения или плотной застройки Wi-Fi-геолокация и данные сотовых сетей становятся более надёжным источником координат. Комбинация этих технологий позволяет навигатору работать стабильнее в городской среде.
Зайдите в системные настройки смартфона.
Найдите раздел геолокации или Wi-Fi-настроек.
Отключите ограничение Wi-Fi Throttling или аналогичный параметр.
Проверьте работу Яндекс. Навигатора в движении.
Используйте автомобильную зарядку при длительных поездках.
Почему GPS плохо работает в центре Москвы?
Из-за помех от систем глушения и плотной городской застройки.
Безопасно ли отключать ограничение Wi-Fi?
Да, это системная функция, но она увеличивает расход заряда батареи.
Поможет ли этот способ в других городах?
Да, в местах со слабым GPS-сигналом эффект может быть заметен.
Что лучше: GPS или Wi-Fi-геолокация?
На открытых трассах — GPS, в городе — комбинация технологий.
