Когда GPS перестаёт существовать: способ, который помогает навигатору видеть дорогу в городе глушилок

Wi-Fi-геолокация ускоряет отклик навигатора

Навигация в Москве всё чаще подводит даже опытных водителей, особенно в центре и на многоуровневых развязках. Яндекс. Навигатор может внезапно "терять" автомобиль или вести по ошибочному маршруту, создавая лишний стресс за рулём. Оказывается, есть неочевидный способ повысить точность работы приложения даже при глушении GPS.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Навигатор

Почему навигатор теряет точность в Москве

В последние годы автомобилисты всё чаще сталкиваются с нестабильной работой GPS в столице. Причина — использование антидроновых систем, которые искажают спутниковый сигнал. В результате навигационные приложения, включая Яндекс. Навигатор, получают неполные или ошибочные данные о местоположении.

Особенно заметна проблема на МКАДе, в центре города и на сложных транспортных узлах, где много полос, съездов и тоннелей. В такие моменты приложение может "прыгать" по карте, опаздывать с подсказками или направлять водителя не туда.

Почему привычные советы не работают

Рекомендации ориентироваться по дорожным знакам или заранее изучать маршрут подходят не всем. Для приезжих из других городов и тех, кто редко бывает в Москве, такие советы малоэффективны. В плотном потоке времени на анализ схем развязок просто нет.

Даже современные смартфоны и обновлённые версии навигаторов не всегда справляются с помехами спутникового сигнала, если используются только данные GPS.

Неочевидная настройка, которая улучшает навигацию

Существует способ повысить точность определения местоположения без установки дополнительных приложений. Речь идёт о системной функции смартфона, связанной с работой Wi-Fi и геолокации.

В настройках устройства можно найти параметр Wi-Fi Throttling или LBS. По умолчанию он ограничивает активность Wi-Fi-сканирования для экономии заряда аккумулятора. Если отключить это ограничение, навигатор начнёт активнее использовать данные о точках доступа Wi-Fi и базовых станциях мобильной связи.

В результате Яндекс. Навигатор получает больше информации для расчёта координат и продолжает корректно работать даже при слабом или искажённом GPS-сигнале.

Как меняется работа Яндекс. Навигатора

После отключения ограничения Wi-Fi геолокации поведение приложения заметно улучшается. Маршрут отображается стабильнее, исчезают резкие скачки автомобиля по карте, а подсказки на развязках становятся точнее.

Навигатор увереннее ведёт по маршруту, что особенно важно в условиях плотного трафика и сложной дорожной инфраструктуры мегаполиса.

Компромисс, о котором важно знать

У этого способа есть и обратная сторона. Активное использование Wi-Fi и сетевых данных для определения местоположения значительно увеличивает расход энергии. Смартфон может разряжаться быстрее обычного, а иногда даже быстрая зарядка не позволяет довести уровень батареи до 100%.

Тем не менее, для многих водителей такой компромисс оказывается оправданным, если альтернатива — потеря времени, лишние круги по развязкам и стресс в дороге. Об этом сообщает 110KM.

Сравнение: GPS против Wi-Fi-геолокации

При чистом GPS-сигнале спутниковая навигация обеспечивает высокую точность на открытых участках дороги. В условиях глушения или плотной застройки Wi-Fi-геолокация и данные сотовых сетей становятся более надёжным источником координат. Комбинация этих технологий позволяет навигатору работать стабильнее в городской среде.

Советы по настройке навигации

Зайдите в системные настройки смартфона. Найдите раздел геолокации или Wi-Fi-настроек. Отключите ограничение Wi-Fi Throttling или аналогичный параметр. Проверьте работу Яндекс. Навигатора в движении. Используйте автомобильную зарядку при длительных поездках.

Популярные вопросы о работе Яндекс. Навигатора

Почему GPS плохо работает в центре Москвы?

Из-за помех от систем глушения и плотной городской застройки.

Безопасно ли отключать ограничение Wi-Fi?

Да, это системная функция, но она увеличивает расход заряда батареи.

Поможет ли этот способ в других городах?

Да, в местах со слабым GPS-сигналом эффект может быть заметен.

Что лучше: GPS или Wi-Fi-геолокация?

На открытых трассах — GPS, в городе — комбинация технологий.