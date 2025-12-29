Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Когда GPS перестаёт существовать: способ, который помогает навигатору видеть дорогу в городе глушилок

Wi-Fi-геолокация ускоряет отклик навигатора
Авто

Навигация в Москве всё чаще подводит даже опытных водителей, особенно в центре и на многоуровневых развязках. Яндекс. Навигатор может внезапно "терять" автомобиль или вести по ошибочному маршруту, создавая лишний стресс за рулём. Оказывается, есть неочевидный способ повысить точность работы приложения даже при глушении GPS.

Навигатор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Навигатор

Почему навигатор теряет точность в Москве

В последние годы автомобилисты всё чаще сталкиваются с нестабильной работой GPS в столице. Причина — использование антидроновых систем, которые искажают спутниковый сигнал. В результате навигационные приложения, включая Яндекс. Навигатор, получают неполные или ошибочные данные о местоположении.

Особенно заметна проблема на МКАДе, в центре города и на сложных транспортных узлах, где много полос, съездов и тоннелей. В такие моменты приложение может "прыгать" по карте, опаздывать с подсказками или направлять водителя не туда.

Почему привычные советы не работают

Рекомендации ориентироваться по дорожным знакам или заранее изучать маршрут подходят не всем. Для приезжих из других городов и тех, кто редко бывает в Москве, такие советы малоэффективны. В плотном потоке времени на анализ схем развязок просто нет.

Даже современные смартфоны и обновлённые версии навигаторов не всегда справляются с помехами спутникового сигнала, если используются только данные GPS.

Неочевидная настройка, которая улучшает навигацию

Существует способ повысить точность определения местоположения без установки дополнительных приложений. Речь идёт о системной функции смартфона, связанной с работой Wi-Fi и геолокации.

В настройках устройства можно найти параметр Wi-Fi Throttling или LBS. По умолчанию он ограничивает активность Wi-Fi-сканирования для экономии заряда аккумулятора. Если отключить это ограничение, навигатор начнёт активнее использовать данные о точках доступа Wi-Fi и базовых станциях мобильной связи.

В результате Яндекс. Навигатор получает больше информации для расчёта координат и продолжает корректно работать даже при слабом или искажённом GPS-сигнале.

Как меняется работа Яндекс. Навигатора

После отключения ограничения Wi-Fi геолокации поведение приложения заметно улучшается. Маршрут отображается стабильнее, исчезают резкие скачки автомобиля по карте, а подсказки на развязках становятся точнее.

Навигатор увереннее ведёт по маршруту, что особенно важно в условиях плотного трафика и сложной дорожной инфраструктуры мегаполиса.

Компромисс, о котором важно знать

У этого способа есть и обратная сторона. Активное использование Wi-Fi и сетевых данных для определения местоположения значительно увеличивает расход энергии. Смартфон может разряжаться быстрее обычного, а иногда даже быстрая зарядка не позволяет довести уровень батареи до 100%.

Тем не менее, для многих водителей такой компромисс оказывается оправданным, если альтернатива — потеря времени, лишние круги по развязкам и стресс в дороге. Об этом сообщает 110KM.

Сравнение: GPS против Wi-Fi-геолокации

При чистом GPS-сигнале спутниковая навигация обеспечивает высокую точность на открытых участках дороги. В условиях глушения или плотной застройки Wi-Fi-геолокация и данные сотовых сетей становятся более надёжным источником координат. Комбинация этих технологий позволяет навигатору работать стабильнее в городской среде.

Советы по настройке навигации

  1. Зайдите в системные настройки смартфона.

  2. Найдите раздел геолокации или Wi-Fi-настроек.

  3. Отключите ограничение Wi-Fi Throttling или аналогичный параметр.

  4. Проверьте работу Яндекс. Навигатора в движении.

  5. Используйте автомобильную зарядку при длительных поездках.

Популярные вопросы о работе Яндекс. Навигатора

Почему GPS плохо работает в центре Москвы?
Из-за помех от систем глушения и плотной городской застройки.

Безопасно ли отключать ограничение Wi-Fi?
Да, это системная функция, но она увеличивает расход заряда батареи.

Поможет ли этот способ в других городах?
Да, в местах со слабым GPS-сигналом эффект может быть заметен.

Что лучше: GPS или Wi-Fi-геолокация?
На открытых трассах — GPS, в городе — комбинация технологий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы москва смартфоны автомобиль
Новости Все >
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
Тщательную влажную уборку полов рекомендуют проводить раз в 2–3 недели — Real Simple
Слава призналась, что на неё хотят подать в суд из-за мата
Снегопады придут в Москву к Новому году на фоне пониженного давления — Вильфанд
Грибы вызывают у собак расстройство пищеварения — кинолог Голубев
Фестиваль форели тянет семьи в южнокорейскую деревню Суми — Korea Herald
Мозг ночью сохраняет дневную активность, что мешает засыпанию — Sleep Medicine
Качественный сон в праздники улучшает контроль аппетита — врачи
Водители в Европе используют фольгу и металл для защиты ключей от угона — Carandmotor
Посев томатов на рассаду в 2026 году проводят за 60–80 дней до высадки
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Наука и техника
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Садоводство, цветоводство
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Последние материалы
Тщательную влажную уборку полов рекомендуют проводить раз в 2–3 недели — Real Simple
Слава призналась, что на неё хотят подать в суд из-за мата
Чесночная шелуха подходит для приготовления ароматного бульона
Гиалуроновая кислота удерживает влагу в коже
Снегопады придут в Москву к Новому году на фоне пониженного давления — Вильфанд
Грибы вызывают у собак расстройство пищеварения — кинолог Голубев
Большинству подходит 3-5 упражнений за тренировку
Фестиваль форели тянет семьи в южнокорейскую деревню Суми — Korea Herald
Агрессивное торможение сокращает ресурс тормозных дисков
Мозг ночью сохраняет дневную активность, что мешает засыпанию — Sleep Medicine
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.