Ольга Сакиулова

Автолюбители мечтают именно об этом: топ-идеи подарков для Нового года, которые не пылятся на полке

Сертификат на детейлинг — универсальный подарок водителю
Авто

Выбрать подарок автомобилисту на Новый год сложнее, чем кажется на первый взгляд. У многих водителей уже есть базовый набор аксессуаров, а банальные сувениры быстро теряют ценность. Тем не менее удачный подарок всё ещё возможен — если понимать, что действительно пригодится в дороге и за её пределами. Об этом сообщает 110KM.

Подарок автомобилисту
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Подарок автомобилисту

Практичные подарки для ежедневных поездок

Для большинства автолюбителей особенно ценны вещи, которые работают каждый день. В эту категорию входят автомобильные зарядные устройства — проводные и беспроводные, особенно модели с креплением на дефлектор или панель. Они редко бывают "лишними", потому что часто теряются или выходят из строя.

Не менее полезны органайзеры для салона и багажника. Сумки, сетки и боксы помогают держать под контролем инструменты, автохимию и мелочи. Для тех, кто постоянно роняет предметы между сиденьями, подойдут специальные заглушки для зазоров. В качестве более "технического" подарка можно рассмотреть электронный компрессор, цифровой манометр или компактный набор инструментов.

Чистота и уход за автомобилем

Подарки, связанные с уходом за машиной, всегда остаются актуальными, особенно зимой. Наборы автохимии и автокосметики подойдут водителям, которые следят за внешним видом автомобиля. Это могут быть средства для мойки, ухода за пластиком, стеклами и кожей салона.

Автомобильный пылесос станет хорошим решением для семей с детьми или владельцев домашних животных. Портативные мойки и ручные очистители позволяют быстро привести машину в порядок без визита на автомойку. Дополнить подарок можно современным ароматизатором или аромадиффузором с нейтральным запахом — они выглядят аккуратно и не раздражают в дороге.

Гаджеты для комфорта и безопасности

Современные автомобильные гаджеты давно вышли за рамки развлечений. Держатели для телефона, очков и документов делают поездки удобнее и безопаснее. Bluetooth-гарнитуры и мультитулы подойдут тем, кто часто бывает в дороге или работает "на колёсах".

Отдельного внимания заслуживают видеорегистраторы и портативные пуско-зарядные устройства. Первые помогают в спорных ситуациях на дороге, вторые — выручают зимой, когда аккумулятор подводит в самый неподходящий момент. Для продвинутых пользователей интересным вариантом станет устройство, расширяющее возможности штатной мультимедийной системы и превращающее её в полноценный мультимедиа-центр.

Подарки для автолюбителей-энтузиастов

Если автомобиль — часть образа жизни, стоит присмотреться к тематическим подаркам. Чехлы для документов, брелоки, аксессуары с логотипом марки или модели автомобиля подойдут фанатам бренда. Коллекционерам понравятся сборные модели машин, а оригинальные интерьерные светильники в виде тормозного диска или фары добавят индивидуальности дому или гаражу.

Для тех, кто ценит эмоции, подойдут подарки-впечатления. Сертификаты на курсы экстремального вождения, джип-туры или поездки на квадроциклах дарят не вещь, а опыт. Универсальным вариантом остаются сертификаты на автомойку, детейлинг или обслуживание в сервисе.

Сравнение: практичный подарок или впечатление

Практичные подарки полезны каждый день и быстро находят применение.
Подарки-впечатления запоминаются надолго и подходят тем, у кого "всё уже есть". Выбор зависит от характера водителя и его образа жизни.

Популярные вопросы о подарках для автомобилистов

Что подарить, если бюджет ограничен?
Аксессуары для салона или зарядные устройства.

Подойдут ли автохимия и косметика?
Да, если человек ухаживает за машиной.

Что делать, если не знаете предпочтений?
 Выбрать универсальный сертификат.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы новый год автомобиль
