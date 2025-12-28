Если в машине дети — выбирайте только эти авто: рейтинг самых безопасных кроссоверов 2025 года

Kia Telluride вошёл в список самых безопасных кроссоверов

Выбор семейного кроссовера всё чаще начинается с вопроса безопасности, а не мощности или дизайна. Новые краш-тесты показали, какие автомобили обеспечивают максимальную защиту при столкновениях и соответствуют современным требованиям. Результаты оказались неожиданно убедительными для нескольких моделей.

Фото: flickr.com by Джейсон Лоуренс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Внедорожник Kia Telluride на улице

Какие модели получили высшие оценки

Эксперты отметили, что современные кроссоверы проходят расширенные программы испытаний, включающие фронтальные, боковые и ударные тесты, а также проверку эффективности электронных ассистентов. Лидером рейтинга стала модель, набравшая максимальные баллы в национальной системе оценки и получившая дополнительную награду за устойчивость к аварийным ситуациям — во многом за счёт развитых систем активной безопасности.

Рядом с ней в списке находятся автомобили, получившие аналогичную максимальную оценку безопасности. Эти модели отличились стабильным поведением в экстремальных условиях и высокой надёжностью конструкций.

Также в топ включены кроссоверы премиального сегмента, демонстрирующие высокий уровень пассивной и активной безопасности, а часть моделей получила признание за эффективность автоматического торможения и помощи водителю.

Итоговая десятка самых безопасных семейных кроссоверов

Эксперты выделили 10 автомобилей модельного ряда 2025-2026 годов, показавших лучшие показатели:

Mazda CX-30 (2026).

Mazda CX-50 (2026).

Volvo XC90 (2025).

Genesis GV60 (2026).

Mazda CX-90 (2026).

Genesis GV80 (2025).

Kia Telluride (2025).

Honda CR-V (2026).

Hyundai Ioniq 5 (2025).

Hyundai Palisade (2025).

Эти модели продемонстрировали высокий уровень защиты водителя и пассажиров во всех основных сценариях ДТП.

Почему именно эти кроссоверы оказались в лидерах

Главным критерием стали результаты краш-тестов, а также отзывчивость систем активной безопасности. Важную роль сыграли и конструкции кузова, способные эффективно распределять энергию удара, снижая риск травмирования пассажиров — по тем же принципам, что используются при современных испытаниях безопасности.

Дополнительные баллы приносили электронные ассистенты, предотвращающие съезд с полосы, столкновения с препятствиями, а также корректирующие движение автомобиля в сложных ситуациях. У гибридных и электрических моделей учитывалась ещё и защита аккумуляторного блока, сообщает "Автоновости дня".

Плюсы и минусы семейных кроссоверов

Преимущества

Надёжная защита при различных видах ударов.

Широкий набор ассистентов.

Повышенная устойчивость на дороге.

Оптимальный вариант для семейных поездок.

Недостатки

Высокая стоимость комплектаций.

Более дорогой ремонт.

Увеличение массы влияет на расход.

Крупные габариты требуют привыкания в городе.

Советы по выбору безопасного семейного кроссовера

Изучайте результаты международных краш-тестов.

Оценивайте комплектацию — ассистенты есть не во всех версиях.

Проверяйте наличие автоматического торможения.

Сравнивайте поведение моделей в независимых тестах.

Учитывайте габариты и удобство посадки для детей.

Популярные вопросы

Обязательно ли ориентироваться только на краш-тесты

Нет, важно учитывать комплектацию, управляемость и качество сборки.

Всегда ли более дорогая модель безопаснее

Не обязательно — многое зависит от инженерных решений и оснащения.

Сильно ли влияют электронные ассистенты на итоговую оценку

Да, системы предотвращения столкновений заметно повышают общий рейтинг.