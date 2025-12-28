Если в машине дети — выбирайте только эти авто: рейтинг самых безопасных кроссоверов 2025 года

Выбор семейного кроссовера всё чаще начинается с вопроса безопасности, а не мощности или дизайна. Новые краш-тесты показали, какие автомобили обеспечивают максимальную защиту при столкновениях и соответствуют современным требованиям. Результаты оказались неожиданно убедительными для нескольких моделей.
Эксперты отметили, что современные кроссоверы проходят расширенные программы испытаний, включающие фронтальные, боковые и ударные тесты, а также проверку эффективности электронных ассистентов. Лидером рейтинга стала модель, набравшая максимальные баллы в национальной системе оценки и получившая дополнительную награду за устойчивость к аварийным ситуациям — во многом за счёт развитых систем активной безопасности.
Рядом с ней в списке находятся автомобили, получившие аналогичную максимальную оценку безопасности. Эти модели отличились стабильным поведением в экстремальных условиях и высокой надёжностью конструкций.
Также в топ включены кроссоверы премиального сегмента, демонстрирующие высокий уровень пассивной и активной безопасности, а часть моделей получила признание за эффективность автоматического торможения и помощи водителю.
Эксперты выделили 10 автомобилей модельного ряда 2025-2026 годов, показавших лучшие показатели:
Эти модели продемонстрировали высокий уровень защиты водителя и пассажиров во всех основных сценариях ДТП.
Главным критерием стали результаты краш-тестов, а также отзывчивость систем активной безопасности. Важную роль сыграли и конструкции кузова, способные эффективно распределять энергию удара, снижая риск травмирования пассажиров — по тем же принципам, что используются при современных испытаниях безопасности.
Дополнительные баллы приносили электронные ассистенты, предотвращающие съезд с полосы, столкновения с препятствиями, а также корректирующие движение автомобиля в сложных ситуациях. У гибридных и электрических моделей учитывалась ещё и защита аккумуляторного блока, сообщает "Автоновости дня".
Нет, важно учитывать комплектацию, управляемость и качество сборки.
Не обязательно — многое зависит от инженерных решений и оснащения.
Да, системы предотвращения столкновений заметно повышают общий рейтинг.
