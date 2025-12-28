Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Если в машине дети — выбирайте только эти авто: рейтинг самых безопасных кроссоверов 2025 года

Kia Telluride вошёл в список самых безопасных кроссоверов
Авто

Выбор семейного кроссовера всё чаще начинается с вопроса безопасности, а не мощности или дизайна. Новые краш-тесты показали, какие автомобили обеспечивают максимальную защиту при столкновениях и соответствуют современным требованиям. Результаты оказались неожиданно убедительными для нескольких моделей.

Внедорожник Kia Telluride на улице
Фото: flickr.com by Джейсон Лоуренс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Внедорожник Kia Telluride на улице

Какие модели получили высшие оценки

Эксперты отметили, что современные кроссоверы проходят расширенные программы испытаний, включающие фронтальные, боковые и ударные тесты, а также проверку эффективности электронных ассистентов. Лидером рейтинга стала модель, набравшая максимальные баллы в национальной системе оценки и получившая дополнительную награду за устойчивость к аварийным ситуациям — во многом за счёт развитых систем активной безопасности.

Рядом с ней в списке находятся автомобили, получившие аналогичную максимальную оценку безопасности. Эти модели отличились стабильным поведением в экстремальных условиях и высокой надёжностью конструкций.

Также в топ включены кроссоверы премиального сегмента, демонстрирующие высокий уровень пассивной и активной безопасности, а часть моделей получила признание за эффективность автоматического торможения и помощи водителю.

Итоговая десятка самых безопасных семейных кроссоверов

Эксперты выделили 10 автомобилей модельного ряда 2025-2026 годов, показавших лучшие показатели:

  • Mazda CX-30 (2026).
  • Mazda CX-50 (2026).
  • Volvo XC90 (2025).
  • Genesis GV60 (2026).
  • Mazda CX-90 (2026).
  • Genesis GV80 (2025).
  • Kia Telluride (2025).
  • Honda CR-V (2026).
  • Hyundai Ioniq 5 (2025).
  • Hyundai Palisade (2025).

Эти модели продемонстрировали высокий уровень защиты водителя и пассажиров во всех основных сценариях ДТП.

Почему именно эти кроссоверы оказались в лидерах

Главным критерием стали результаты краш-тестов, а также отзывчивость систем активной безопасности. Важную роль сыграли и конструкции кузова, способные эффективно распределять энергию удара, снижая риск травмирования пассажиров — по тем же принципам, что используются при современных испытаниях безопасности.

Дополнительные баллы приносили электронные ассистенты, предотвращающие съезд с полосы, столкновения с препятствиями, а также корректирующие движение автомобиля в сложных ситуациях. У гибридных и электрических моделей учитывалась ещё и защита аккумуляторного блока, сообщает "Автоновости дня".

Плюсы и минусы семейных кроссоверов

Преимущества

  • Надёжная защита при различных видах ударов.
  • Широкий набор ассистентов.
  • Повышенная устойчивость на дороге.
  • Оптимальный вариант для семейных поездок.

Недостатки

  • Высокая стоимость комплектаций.
  • Более дорогой ремонт.
  • Увеличение массы влияет на расход.
  • Крупные габариты требуют привыкания в городе.

Советы по выбору безопасного семейного кроссовера

  • Изучайте результаты международных краш-тестов.
  • Оценивайте комплектацию — ассистенты есть не во всех версиях.
  • Проверяйте наличие автоматического торможения.
  • Сравнивайте поведение моделей в независимых тестах.
  • Учитывайте габариты и удобство посадки для детей.

Популярные вопросы

Обязательно ли ориентироваться только на краш-тесты

Нет, важно учитывать комплектацию, управляемость и качество сборки.

Всегда ли более дорогая модель безопаснее

Не обязательно — многое зависит от инженерных решений и оснащения.

Сильно ли влияют электронные ассистенты на итоговую оценку

Да, системы предотвращения столкновений заметно повышают общий рейтинг.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто советы машина покупка рейтинг кроссовер безопасность
Новости Все >
Пуфики, табуреты и латунный декор для гостиной выгоднее искать на вторичном рынке
Россия входит в топ-50 самых экономически устойчивых стран — рейтинг Global Finance
Французский способ запекания курицы даёт хрустящую корочку — Simply Recipes
Юлия Меньшова выпустила новый эпизод шоу после смерти матери
Космическая дипольная аномалия не совпала с материей — данные космологов
Замок Ментенон воссоздал викторианское Рождество по Диккенсу
Компактные сорта подсолнухов вывели для контейнеров — Mein Schöner Garten
Забытый билет принёс миллионы жительнице Дальнего Востока
В 2026 году шестидневных рабочих недель не ожидается — Бессараб
Хрустальную посуду советуют мыть вручную тёплой водой и мягким средством
Сейчас читают
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Домашние животные
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Последние материалы
Космическая дипольная аномалия не совпала с материей — данные космологов
Замок Ментенон воссоздал викторианское Рождество по Диккенсу
Компактные сорта подсолнухов вывели для контейнеров — Mein Schöner Garten
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Тигровый окрас шерсти у собак формируется из-за неравномерного меланина — Kodami
Забытый билет принёс миллионы жительнице Дальнего Востока
В 2026 году шестидневных рабочих недель не ожидается — Бессараб
Хрустальную посуду советуют мыть вручную тёплой водой и мягким средством
Самцы мышей используют самок для снижения агрессии — Университет Делавэра
Медицинские службы в регионах России переведут на усиленный режим с 30 декабря — Минз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.