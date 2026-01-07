Переднеприводный седан рождался в хаосе 90-х: амбиции были, а будущего не сложилось

Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир"

Как это ни странно, но на тяжелые в экономическом плане 90-е годы пришлось очень много разработок автомобилей, большинство из которых не пошло в массовое производство.

Фото: https://www.drive2.ru/s/a/BwIogEAAAQk by неизвестен, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Один из сохранившихся экземпляров модели «АЗЛК-2142»

Седан на смену "сорок первому"

Новые концепт-кары, прототипы штамповались, как горячие пирожки, всеми предприятиями страны. Среди них были, как откровенно неудачные модели, так и очень перспективные, вобравшие в себя передовые технические решения, иногда даже преждевременные. АЗЛК не был исключением: в конце 80-х, когда на конвейер ставили "Москвич-2141", уже разрабатывался следующий автомобиль.

Надо сказать, в те времена, не без указки сверху, столичный автозавод и ВАЗ переключились на производство переднеприводных легковушек. Считалось, что это более прогрессивное, передовое техническое решение. К тому же

Запад (на который равнялись) уже перешел на этот тип авто, составлявшие абсолютное большинство. У нас тоже — "Спутник" ВАЗ-2108, на АЗЛК — "Москвич-2141".

Но был нюанс: кузов хэтчбек, такой модный на Западе и представленный у нас в стране "восьмеркой", "сорок первым", народу как-то не очень нравился. В СССР привыкли к более практичному и вместительному седану.

Вот АЗЛК как раз и решил восполнить данный пробел новой моделью "2142". Тут вам и передний привод и кузов седан.

Двигатель

Первый камень преткновения. Задумывалось, что на "сорок второй" буди устанавливаться перспективный, новый агрегат собственной разработки. На территории завода даже начали возводить новые цеха для изготовления

моторов, завезли оборудование. Но предприятие так и не запустили: помещения остались полупустыми, станки и оснащение, валявшееся на улице, постепенно растащили. А что осталось — распродали позже, в ходе процедуры банкротства.

Но машина-то уже готова! Надо было что-то делать. Сначала поставили движок от многократно устаревшего морально "Москвича-412". Затем обратили взоры к давнишнему партнеру, помогавшему запускать "2141" —

Renault. Французы предложили движок F3R, которым комплектовали свою модель "Лагуна". Для русских "Рено" даже подготовили специальный агрегат — F3R-272.

Также ставили на "2142" дизель "Форд": слабенький мотор, предназначенный для авто типа "Таврии" и устанавливаемый на "Москвич-2141". В основном это были машины, шедшие на экспорт: там все еще худо-бедно, но покупали советско-российские машины. Еще проводили

эксперименты с южнокорейским мотором Hyundai. Но потом от него отказались.

Что получилось в итоге

Задумывалось так: при изготовлении модели "2142" будут учитываться все всплывшие минусы поставленного на конвейер "2141". А также в новом "Москвиче" хотели воплотить то, что не успели по каким-то причинам в "сорок первом". В "2142" планировали устанавливать элементы пассивной безопасности для переднего ряда, многорычажную подвеску сзади, чтобы поставить более вместительный бак. Прорабатывали интерьер, даже

сделали автомобиль с полным приводом. Правда, передок достался в итоге от "Святогора".

"Князь Владимир"

Время шло, однако новый "Москвич" так и не получил отечественного мотора. К 1996-му году власть на заводе сменилась и директором стал Рубен Асатрян. Он почему-то решил, что будет более рентабельно производить легковые авто среднего класса, но VIP-категории. А чтобы привлечь

внимание, названия новым моделям взяли из русской истории. Так появился "Князь Владимир", "Юрий Долгорукий" и его менее удачные коллеги "Иван Калита", кошмарный "Дуэт". Последний — купе на базе "2142". Что касается "Князя Владимира", то он стал длиннее за счет вставки в кузов между первым и вторым рядом. Головную оптику взяли от Hella, задние фонари, наподобие американских легковушек, получили вертикальные фары.

Кузовные "кормовые" стойки вышли довольно крупными, зато увеличился объем багажника. Первые машины "Князь Владимир" оснащались французским силовым агрегатом, ГУРом от ZF, литыми колесными дисками на 14”.

Внутри все, исключая устаревшую "приборку" и "баранку", было на высоте: электростеклоподъемники, такие же боковые зеркала, кондиционер, задний подлокотник, индивидуальный свет для пассажиров. Да и места сзади, благодаря кузовной вставке, было достаточно: пассажирам передние кресла не мешали. По большому счету, если почитать нынешние отзывы редких владельцев, машина получилась неплохой.

Что было дальше

В конце 1998-го неожиданно "Князь Владимир" стал пятимиллионным авто, произведенным предприятием. Однако юбилей легковушке не помог ничем: на нее почти не обращали внимания, а завод держался на плаву исключительно благодаря госсубсидиям. Год 2000-й ознаменовался попыткой рестайлинга модели.

Заднюю балку хотели заменить на "трехрычажку" Panhard, поставить двухлитровый, тоже французский движок на 140 "лошадей". Но до сих пор непонятно: был ли создан хотя бы один опытный экземпляр с перечисленными выше новшествами. По неофициальным данным за цеховые ворота к 2002-му выехало не менее 1500 авто "Князь Владимир".

Ставка тогдашних руководителей АЗЛК на покупателей со средним достатком не оправдалась. Люди, имевшие хоть какие-то деньги, предпочитали покупать иномарки б/у, который к концу 90-х буквально заполонили весь российский рынок. Ибо любая легковушка зарубежного производства со вторичного рынка считалась престижнее новой отечественной. А "Москвич-2142" можно встретить и сегодня, хотя и нечасто. Очевидно, что модель скоро станет предметом поиска коллекционеров.