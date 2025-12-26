Машины, которые угоняют чаще всех: одна марка в 2025 году обогнала конкурентов с огромным отрывом

Доля угонов китайских брендов авто выросла до 21% в 2025 году

Автомобильный рынок фиксирует любопытный сдвиг: количество угонов заметно снизилось, однако предпочтения злоумышленников стали более однозначными. Аналитики "Страхового дома ВСК" представили предварительные данные за 2025 год, согласно которым число хищений сократилось на 37% по сравнению с предыдущим периодом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

География и масштабы угонов

Доля Москвы в общем числе преступлений по-прежнему остаётся самой высокой: здесь произошло 35% всех зарегистрированных случаев. Санкт-Петербург сформировал ещё 23% статистики. В других регионах цифры распределились равномерно — по 5% пришлись на Амурскую и Воронежскую области, а также на Дагестан, Татарстан и Рязанскую область. Такая картина, по оценкам экспертов, показывает смещение активности угонщиков в пользу крупных агломераций.

Между тем ряд регионов демонстрирует устойчивый рост числа эпизодов, связанных с организованными группами. И хотя их суммарная доля остаётся сравнительно небольшой, аналитики обращают внимание на постепенное расширение криминальных схем, затрагивающих транспорт из разных ценовых категорий.

Какие марки выбирают угонщики

Лидером антирейтинга снова стала Kia — автомобили этого бренда похищали в 21% случаев. В 14% эпизодов злоумышленники выбирали Lada. Ещё 12% пришлось сразу на несколько популярных марок: Lexus, Chery, Lixiang, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota. Такая концентрация показывает, что угонщики ориентируются не только на доступность автомобиля, но и на ликвидность его комплектующих.

По словам экспертов, распределение брендов в статистике отражает структуру российского авторынка и востребованность машин на сером рынке запчастей. Так что предпочтения преступников часто совпадают с потребительскими трендами.

Какие модели оказались наиболее уязвимыми

Самой популярной целью среди конкретных моделей стал спортивный лифтбек Kia Stinger — на него пришлось 14% угонов. При этом заметно выросла доля китайских марок: их суммарный показатель достиг 21%, а наиболее часто похищаемыми оказались автомобили Chery и Lixiang. Аналитики подчёркивают, что рост популярности китайских брендов на рынке напрямую повышает их криминальную привлекательность, сообщает "За рулем".

Отдельный сегмент — грузовой транспорт. За 11 месяцев 2025 года доля угонов грузовиков достигла 14%. Большинство таких эпизодов связано с машинами китайской марки FAW, что связывают с расширением парка коммерческой техники и её активным использованием в логистике.