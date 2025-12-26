Электромобили с пробегом нарасхват: назван хит рынка, который россияне берут чаще остальных

Рынок подержанных электромобилей вырос на 36% за год

Рынок подержанных электромобилей в России переживает заметный подъём, и интерес к недорогим и надёжным моделям растёт быстрее, чем ожидалось. Наибольший вклад в динамику вносят массовые городские электрокары, которые сделали сегмент доступнее для широкого круга покупателей. Конец года показал, какие модели стали по-настоящему востребованными.

Какие электромобили лидируют на вторичном рынке

По данным агентства "Автостат", в ноябре 2025 года в России было продано 1590 подержанных электромобилей — это на 36% больше, чем годом ранее. Несмотря на сезонное снижение относительно октября, общая активность покупателей остаётся высокой. Почти 60% сделок пришлось на три популярные марки: японский Nissan, американскую Tesla и китайский Zeekr. Наиболее впечатляющий результат показал Nissan Leaf — 521 проданная машина за месяц, что подтверждает устойчивый спрос на модель благодаря цене и простоте эксплуатации.

Tesla за тот же период реализовала 210 электромобилей, а Zeekr — 204, уверенно закрепившись в тройке лидеров. Другие производители не преодолели рубеж в 100 машин, что подчёркивает концентрацию интереса вокруг доступных и распространённых брендов.

Какие модели выбирают чаще всего

Статистика продемонстрировала явных фаворитов.

Топ-3 б/у электромобилей по итогам ноября выглядит следующим образом:

Nissan Leaf (503 ед.).

Zeekr 001 (136 ед.).

Tesla Model 3 (99 ед.).

Leaf стал выбором №1 благодаря сочетанию цены, ремонтопригодности и широкому предложению на рынке. Zeekr 001, наоборот, символизирует интерес к современным технологиям и динамике, а Tesla Model 3 остаётся одним из самых узнаваемых электромобилей в мире, что обеспечивает стабильный спрос.

Всего за 11 месяцев 2025 года в России было продано 13,6 тыс. подержанных электромобилей, что на 26% превышает прошлогодний показатель. Это говорит о стабильном росте сегмента и постепенном расширении инфраструктуры зарядных станций, чему способствует и развитие зарядной инфраструктуры.

Почему рынок подержанных электромобилей растёт

Рост продаж объясняется несколькими факторами. Во-первых, в массовый сегмент приходит больше доступных моделей, и электрокары перестают быть экзотикой. Во-вторых, эксплуатация таких машин остаётся выгодной: низкие затраты на обслуживание и отсутствие топливных расходов привлекают новых владельцев, сообщает "5 колесо".

Не менее важен и фактор доверия: покупатели лучше понимают устройство электромобилей, а рынок предлагает всё больше вариантов с прозрачной историей. Расширение зарядной инфраструктуры делает использование таких машин удобным даже за пределами крупных городов, что подтверждается растущей популярностью китайских электромобилей на станциях зарядки.

Сравнение популярных моделей: что выбрать

Nissan Leaf: лучший выбор для тех, кто ищет доступный и неприхотливый электрокар. Простой в ремонте, экономичный и широко представленный на рынке.

лучший выбор для тех, кто ищет доступный и неприхотливый электрокар. Простой в ремонте, экономичный и широко представленный на рынке. Zeekr 001: вариант для тех, кто ориентируется на современные технологии, динамику и увеличенный запас хода.

вариант для тех, кто ориентируется на современные технологии, динамику и увеличенный запас хода. Tesla Model 3: востребована у тех, кому важны умные функции, программные возможности и узнаваемость бренда.

Такое сравнение помогает понять, какая модель лучше подходит под разные сценарии эксплуатации.

Плюсы и минусы покупки подержанного электромобиля

Выбор б/у электрокара имеет свои особенности.

К преимуществам относят

Низкие эксплуатационные расходы.

Доступную цену по сравнению с новыми моделями.

Отсутствие сложных элементов ДВС.

Высокий комфорт при городской езде.

К минусам можно отнести

Возможное снижение ёмкости батареи.

Зависимость от зарядной инфраструктуры.

Необходимость проверки истории обслуживания.

Меньший запас хода у ранних моделей.

Советы по выбору электромобиля с пробегом

Проверяйте фактическую ёмкость батареи — это главный показатель состояния автомобиля.

Изучайте сервисную историю и особенности эксплуатации предыдущего владельца.

Предпочитайте модели, официально представленные в России или имеющие развитое коммьюнити.

Обращайте внимание на наличие быстрых разъёмов зарядки.

Сравнивайте стоимость обслуживания и доступность запчастей.

Популярные вопросы

Какой электромобиль выгоднее всего покупать на вторичке

Больше всего предложений и лучшая цена — у Nissan Leaf, что делает его самым доступным вариантом.

Стоит ли брать подержанную Tesla

Да, при условии проверки батареи и электроники — высокая ликвидность сохраняется.

Как быстро развивается рынок

За 11 месяцев продажи выросли на 26%, что говорит о стабильном увеличении предложения и спроса.