Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Электромобили с пробегом нарасхват: назван хит рынка, который россияне берут чаще остальных

Рынок подержанных электромобилей вырос на 36% за год
Авто

Рынок подержанных электромобилей в России переживает заметный подъём, и интерес к недорогим и надёжным моделям растёт быстрее, чем ожидалось. Наибольший вклад в динамику вносят массовые городские электрокары, которые сделали сегмент доступнее для широкого круга покупателей. Конец года показал, какие модели стали по-настоящему востребованными.

Конфликт в автосалоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Конфликт в автосалоне

Какие электромобили лидируют на вторичном рынке

По данным агентства "Автостат", в ноябре 2025 года в России было продано 1590 подержанных электромобилей — это на 36% больше, чем годом ранее. Несмотря на сезонное снижение относительно октября, общая активность покупателей остаётся высокой. Почти 60% сделок пришлось на три популярные марки: японский Nissan, американскую Tesla и китайский Zeekr. Наиболее впечатляющий результат показал Nissan Leaf — 521 проданная машина за месяц, что подтверждает устойчивый спрос на модель благодаря цене и простоте эксплуатации.

Tesla за тот же период реализовала 210 электромобилей, а Zeekr — 204, уверенно закрепившись в тройке лидеров. Другие производители не преодолели рубеж в 100 машин, что подчёркивает концентрацию интереса вокруг доступных и распространённых брендов.

Какие модели выбирают чаще всего

Статистика продемонстрировала явных фаворитов.
Топ-3 б/у электромобилей по итогам ноября выглядит следующим образом:

  • Nissan Leaf (503 ед.).
  • Zeekr 001 (136 ед.).
  • Tesla Model 3 (99 ед.).

Leaf стал выбором №1 благодаря сочетанию цены, ремонтопригодности и широкому предложению на рынке. Zeekr 001, наоборот, символизирует интерес к современным технологиям и динамике, а Tesla Model 3 остаётся одним из самых узнаваемых электромобилей в мире, что обеспечивает стабильный спрос.

Всего за 11 месяцев 2025 года в России было продано 13,6 тыс. подержанных электромобилей, что на 26% превышает прошлогодний показатель. Это говорит о стабильном росте сегмента и постепенном расширении инфраструктуры зарядных станций, чему способствует и развитие зарядной инфраструктуры.

Почему рынок подержанных электромобилей растёт

Рост продаж объясняется несколькими факторами. Во-первых, в массовый сегмент приходит больше доступных моделей, и электрокары перестают быть экзотикой. Во-вторых, эксплуатация таких машин остаётся выгодной: низкие затраты на обслуживание и отсутствие топливных расходов привлекают новых владельцев, сообщает "5 колесо".

Не менее важен и фактор доверия: покупатели лучше понимают устройство электромобилей, а рынок предлагает всё больше вариантов с прозрачной историей. Расширение зарядной инфраструктуры делает использование таких машин удобным даже за пределами крупных городов, что подтверждается растущей популярностью китайских электромобилей на станциях зарядки.

Сравнение популярных моделей: что выбрать

  • Nissan Leaf: лучший выбор для тех, кто ищет доступный и неприхотливый электрокар. Простой в ремонте, экономичный и широко представленный на рынке.
  • Zeekr 001: вариант для тех, кто ориентируется на современные технологии, динамику и увеличенный запас хода.
  • Tesla Model 3: востребована у тех, кому важны умные функции, программные возможности и узнаваемость бренда.
    Такое сравнение помогает понять, какая модель лучше подходит под разные сценарии эксплуатации.

Плюсы и минусы покупки подержанного электромобиля

Выбор б/у электрокара имеет свои особенности.

К преимуществам относят

  • Низкие эксплуатационные расходы.
  • Доступную цену по сравнению с новыми моделями.
  • Отсутствие сложных элементов ДВС.
  • Высокий комфорт при городской езде.

К минусам можно отнести

  • Возможное снижение ёмкости батареи.
  • Зависимость от зарядной инфраструктуры.
  • Необходимость проверки истории обслуживания.
  • Меньший запас хода у ранних моделей.

Советы по выбору электромобиля с пробегом

  • Проверяйте фактическую ёмкость батареи — это главный показатель состояния автомобиля.
  • Изучайте сервисную историю и особенности эксплуатации предыдущего владельца.
  • Предпочитайте модели, официально представленные в России или имеющие развитое коммьюнити.
  • Обращайте внимание на наличие быстрых разъёмов зарядки.
  • Сравнивайте стоимость обслуживания и доступность запчастей.

Популярные вопросы

Какой электромобиль выгоднее всего покупать на вторичке

Больше всего предложений и лучшая цена — у Nissan Leaf, что делает его самым доступным вариантом.

Стоит ли брать подержанную Tesla

Да, при условии проверки батареи и электроники — высокая ликвидность сохраняется.

Как быстро развивается рынок

За 11 месяцев продажи выросли на 26%, что говорит о стабильном увеличении предложения и спроса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы tesla авто дорога машина покупка водитель автомобиль
Новости Все >
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Эксперты раскрыли секреты комфортного полёта в эконом-классе
Цвет планет помог монаху перевернуть представление о космосе
Низкая физическая активность опаснее курения — данные врачей
Эффективные привычки, которые являются ключом к долгой и здоровой жизни
Для теплиц в 2026 году рекомендуют устойчивые гибриды томатов — Antonovsad
Kia стала самой угоняемой маркой автомобилей в России в 2025 году
За пару часов до смерти Алентова казалась бодрой и уверенной
Кошки используют пристальный взгляд для привлечения внимания — Белновости
Кошки могут терять автономию после переезда и изменений в распорядке — Lemagduchat
Сейчас читают
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Газ
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Отдых между тренировками повышает силовой прогресс
Новости спорта
Отдых между тренировками повышает силовой прогресс
Яйца и плавленый сыр объединяют в быструю пасту
Еда и рецепты
Яйца и плавленый сыр объединяют в быструю пасту
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
Минимализм упрощает поддержание чистоты в квартире
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Тофу и сушёные абрикосы обеспечивают железом при вегетарианском питании
Цвет планет помог монаху перевернуть представление о космосе
Эксперты рассказали, как правильно выбрать кредитный лимит
Низкая физическая активность опаснее курения — данные врачей
Эффективные привычки, которые являются ключом к долгой и здоровой жизни
Gigantopithecus blacki был крупнейшим приматом Земли — Earth
Для теплиц в 2026 году рекомендуют устойчивые гибриды томатов — Antonovsad
Гвоздика усиливает рождественский аромат ёлки — Ouest-france
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.