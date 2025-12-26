Электромобили с пробегом нарасхват: назван хит рынка, который россияне берут чаще остальных

Рынок подержанных электромобилей в России переживает заметный подъём, и интерес к недорогим и надёжным моделям растёт быстрее, чем ожидалось. Наибольший вклад в динамику вносят массовые городские электрокары, которые сделали сегмент доступнее для широкого круга покупателей. Конец года показал, какие модели стали по-настоящему востребованными.
По данным агентства "Автостат", в ноябре 2025 года в России было продано 1590 подержанных электромобилей — это на 36% больше, чем годом ранее. Несмотря на сезонное снижение относительно октября, общая активность покупателей остаётся высокой. Почти 60% сделок пришлось на три популярные марки: японский Nissan, американскую Tesla и китайский Zeekr. Наиболее впечатляющий результат показал Nissan Leaf — 521 проданная машина за месяц, что подтверждает устойчивый спрос на модель благодаря цене и простоте эксплуатации.
Tesla за тот же период реализовала 210 электромобилей, а Zeekr — 204, уверенно закрепившись в тройке лидеров. Другие производители не преодолели рубеж в 100 машин, что подчёркивает концентрацию интереса вокруг доступных и распространённых брендов.
Статистика продемонстрировала явных фаворитов.
Топ-3 б/у электромобилей по итогам ноября выглядит следующим образом:
Leaf стал выбором №1 благодаря сочетанию цены, ремонтопригодности и широкому предложению на рынке. Zeekr 001, наоборот, символизирует интерес к современным технологиям и динамике, а Tesla Model 3 остаётся одним из самых узнаваемых электромобилей в мире, что обеспечивает стабильный спрос.
Всего за 11 месяцев 2025 года в России было продано 13,6 тыс. подержанных электромобилей, что на 26% превышает прошлогодний показатель. Это говорит о стабильном росте сегмента и постепенном расширении инфраструктуры зарядных станций, чему способствует и развитие зарядной инфраструктуры.
Рост продаж объясняется несколькими факторами. Во-первых, в массовый сегмент приходит больше доступных моделей, и электрокары перестают быть экзотикой. Во-вторых, эксплуатация таких машин остаётся выгодной: низкие затраты на обслуживание и отсутствие топливных расходов привлекают новых владельцев, сообщает "5 колесо".
Не менее важен и фактор доверия: покупатели лучше понимают устройство электромобилей, а рынок предлагает всё больше вариантов с прозрачной историей. Расширение зарядной инфраструктуры делает использование таких машин удобным даже за пределами крупных городов, что подтверждается растущей популярностью китайских электромобилей на станциях зарядки.
Выбор б/у электрокара имеет свои особенности.
Больше всего предложений и лучшая цена — у Nissan Leaf, что делает его самым доступным вариантом.
Да, при условии проверки батареи и электроники — высокая ликвидность сохраняется.
За 11 месяцев продажи выросли на 26%, что говорит о стабильном увеличении предложения и спроса.
