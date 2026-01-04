Транспортное чудо строили за недели — как узкоколейки изменили жизнь отдалённых районов СССР

50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х

К началу 1950-х годов протяженность узкоколейных железных дорог (УЖД) в Советском Союзе составляла 50 тысяч километров. Как раз столько сегодня насчитывает вся ж/д сеть Англии. История появления "малых" путей сообщения началась еще в 1870-м году, когда Александр II выделил деньги на строительство "опытной" ж/д в размере 1,4 млн руб.

Фото: Gallery Photo archive copy at the Wayback Machine by Vasiljev Sergei, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ 17 января 2014 г. был доставлен на Ярославскую ДЖД. Со 2-го мая в регулярном движении.

Надо сказать, к этому времени общая протяженность путей сообщения в Российской империи достигла 3000 км.

Зачем стране понадобились узкоколейки

Возникает вопрос: а зачем понадобились узкоколейные железные дороги? Ответ простой: страна нуждалась в транспортном сообщении, а данный тип ж/д обходился значительно дешевле, чем стандартный. В частности, насыпь не требовалась, рельсы можно было использовать облегченного вида. Да и сроки создания такой дороги были несравненно короче, чем обычной.

Первую узкоколейку построили в Орловской губернии. Протяженность дороги, соединявшей Ливны и Верховье, вместе с разъездами достигала 72 км. По путям ходили пассажирские и грузовые поезда. Однако, дорога оказалась убыточной: после революции в 1918-м сообщение перевели на стандартную колею. Тем не менее, в России к 1906 году функционировало 4500 ж/д с уменьшенным расстоянием между рельсами в 1067, 100, 750 мм.

Транспорт, который связал страну

В 1920–1950 годах этот вид сообщения между населенными пунктами зачастую являлся единственным широкодоступным способом добраться до "большой земли". Легкие и недорогие пути прокладывались прямо по земле в кратчайшие сроки. Рельсы привозили, а шпалы делали тут же, что ускоряло строительство.

Еще одна причина популярности узкоколеек — оперативный вывоз из леса его богатств: стволов деревьев, торфа. Также УЖД широко использовалась на горнодобывающих комбинатах для подвоза руды, в шахтах и в иных промышленных зонах. Именно узкоколейка и труд миллионов заключенных ГУЛАГа помогли осуществить такой грандиозный проект, как, например, Беломорканал.

Что уж тут говорить о годах Великой Отечественной — в то время с помощью УЖД военные могли быстро перебрасывать грузы и людей на нужные участки фронта. А при необходимости, к большому удивлению врага, быстро строили ж/д ветки там, где не пройдет ни один автомобиль. Но уже к началу 1960-х годов ситуация с узкоколейкой стала постепенно меняться.

Упадок

Его причинами в первую очередь послужило бурное развитие автомобильного транспорта. Доставка грузов машинами зачастую оказывалась дешевле, чем по ж/д. Автомобиль мог привезти требуемое оборудование, товары сразу до места, без перегрузок.

Второй, не менее важный момент — широкое распространение таких видов топлива, как газ и мазут. Торф, с которым возни было куда больше, постепенно уходил в прошлое: узкоколейки, проложенные к его разработкам, стали ветшать — ремонтировать их было незачем.

Третий момент — ликвидация ГУЛАГа. Это привело к сокращению количества зон, где заготавливали лес. В итоге узкоколейки тоже стали вести в "никуда" и их попросту забрасывали. Причем, процесс этот не был единомоментным: все приходило в упадок постепенно. Например, в Свердловской области даже в 1990-е функционировало сорок УЖД, ныне — только шесть.

Где сегодня можно увидеть узкоколейки

В большинстве — это районы, где не развито автомобильное сообщение от одного населенного пункта до другого. Между ними до сих пор курсируют поезда по УЖД, играющие роль общественного транспорта.

Много узкоколеек сохранилось в Архангельской области. Например, Кудемская ж/д. Когда-то ее протяженность составляла 100 км, сегодня осталось 35 км, соединяющих п. Белое Озеро с Северодвинском. По этой дороге не только возят людей и грузы: в 2010-м эта ветка включена в российскую версию "Форбс", как самый живописный ж/д маршрут в мире. Другая узкоколейка связывает п. Поперечка (Верхнетоемский округ), где занимаются заготовкой древесины, с "большой землей".

Есть УЖД и в других районах России. В Краснодарском крае с 1927 года функционирует Апшеронская УЖД. С 2018-го по ней ездят группы туристов на экскурсии. Наверное, самая длинная узкоколейка находится в Свердловской области: ветка, построенная в 1877 году, длиной 177 км соединяет п. Калач с Алапаевском.

В 2007-м разобрали 54 км Висимо-Уткинской УЖД, по которой возили продукцию горнообогатительных комбинатов. Однако, сегодня власти рассматривают возможность восстановления путей сообщения.

Детские железные дороги

Еще одна сфера использования УЖД. На 2021 год в РФ официально значилось 26 функционирующих детских железных дорог. Как правило, поезда представляют собой несколько вагончиков (3-6) и тепловоз (ВП-750, ПВ40 или ранние ТУ7, ЕУ10), курсирующие по рельсам, расстояние между которыми 750 мм. Самая длинная (11,6 км) УЖД находится в городе Свободный Амурской области рядом с космодромом.

Вторая по километражу (10,8 км) детская ж/д находится в Ленинградской области и протягивается до станции метро Купчино уже в Санкт-Петербурге. И третья по длине железная дорога для детей расположена в Челябинске (5,8 км). Открыта в 1949-м, в 90-е ее чуть было не разобрали на металлолом, но в 1998-м УЖД снова стала работать.

На некоторых ДЖД организована возможность управления локомотивами детьми под присмотром взрослых. По сути, такие дороги являются настоящей кузницей кадров будущих машинистов.