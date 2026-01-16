Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Странный Москвич с дверями не как у всех: этот проект АЗЛК опередил своё время

АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х
Авто

При разглядывании этого автомобиля возникает двоякое чувство. С одной стороны, видишь "нечто" со спорной внешностью, какими-то странными боковыми дверями и стеклами. Возникает мысль, что это "чудо" я себе точно не приобрел бы. С другой — понимаешь, что это чей-то полет фантазии, попытка вырваться из обыденных контуров автомобиля, к которым все привыкли. А что было в реальности с необычной легковушкой?

Седан АЗЛК-2143 «Яуза» в музее АЗЛК
Фото: Own work by the original uploader by w:ru:Sah68 (talk | contribs), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Седан АЗЛК-2143 «Яуза» в музее АЗЛК

Как на АЗЛК задумывали автомобиль нового поколения

Машину стали разрабатывать в 80-е, когда на АЗЛК модель "2141" только встала на конвейер. А конструкторы, инженеры уже озаботились заменой "Алеко" и в заводском КБ приступили к созданию нового автомобиля под индексом "2143", который, как предполагалось, поступит в массовое производство к 1993 году. Тогдашний руководитель АЗЛК А. Сорокин, докладывая "наверх" о перспективах своего предприятия, сформировал основную концепцию: новая модель должна быть скоростной, экономичной, просторной, но оставаться в том же классе, что и "Алеко" — АЗЛК-2141.

Перипетии экстерьера

В те времена считалось, что обтекаемость кузова авто является чуть ли не главным фактором малого расхода топлива. Поэтому аэродинамическим свойствам будущей легковушки придали особое внимание: верхняя часть кузова напоминала, скорее, фонарь истребителя или леденец. Получилась довольно современная внешность плюс отменные аэродинамические качества. Но была загвоздка: выпуклость в профиль подразумевала применение изогнутых в обоих плоскостях боковых стекол. А это, для технологий того времени — проблема.

Тогда остекление решили делать "двухэтажным". Открывалась только узкая нижняя часть: щели было достаточно, чтобы предъявить инспектору права или охраннику пропуск. Верхняя часть бокового остекления оставалась неподвижной и не открывающейся. Это следствие еще одного "предвидения".

В конце 80-х считалось, что в будущем все легковые авто будут выпускаться с кондиционерами и надобность в открывающихся форточках отпадет. Кстати, подобную схему в боковом остеклении использовали горьковчане в своем прототипе "Волга" ГАЗ-3105. В общем, видок получился еще тот! Глаз буквально "спотыкался" о среднюю боковую линию кузова.

Но, если присмотреться к авто со всех сторон, можно с удивлением обнаружить сходство с тогда еще только проектируемой вазовской "десяткой". Особенно хорошо аналогия просматривается в задней части, "корме", где была, как у ВАЗ-2110 сплошная линия фонарей.

Интерьер

А вот здесь — совсем другое дело. Тогда это называлось почему-то "биостиль". Он подразумевал плавные и мягкие обводы в элементах салона. В "2143" все так и было: скругленные очертания панели приборов, "торпеды", щитков, выделяющих переключатели, воздуховодов. Даже "бублик" руля, который вполне можно назвать многофункциональным, сделали пухлым и двухцветным,.

В машине устанавливался бортовой компьютер отечественного производства. Джае обогрев сидений и электростеклоподъемники предусмотрели! Весь вид портила разве что "дубовая" советская магнитола "Былина", входившая в штатную комплектацию "Москвич-2141" и плохо вписывавшаяся в интерьер новинки.

Технические нюансы

На "Москвич-2143" рассчитывали устанавливать тогда еще экспериментальный движок, производство которого так и не наладили. Впрочем, допускалась комплектация "21414" или дизелем "21413". Именно с первым мотором и построили прототип.

Трансмиссию сделали полноприводной. Разработка получилась удачной, жизнеспособной. Схему реализовали даже на серийном "Алеко": недолгое время малым тиражом выпускалась модель АЗЛК-2144 с колесной схемой 4х4. Эту же трансмиссию ставили на автомобили "Иван Калита" и "Князь Владимир". А что с самим "М-2143"?

Предсказать дальнейший ход событий, учитывая, что на дворе был 1993-й год, несложно. Союз развалился, налаженные в течение десятилетий экономические связи с поставщиками, особенно теми, что из "братских" республик, рухнули. Делать машины стало не из чего, финансирование со стороны государства иссякло.

Тем не менее один прототип (по другим данным, их было три) все же построили. Заводу было не до новинок: он активно штамповал модернизированные версии "2141" (тот же "Иван Калита" и т. п.), безуспешно пытаясь удержаться на рынке, куда уже яростно хлынул поток б/у иномарок. Где-то до 1996-го "2143" даже считался перспективной моделью для серийного производства. Но уже в 1994-м тихо и как-то незаметно перекочевал в музей АЗЛК, где и находится поныне.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто автомобиль
Новости Все >
Число нелегальных криптоферм выросло на 44 процента — директор МТС Марьясов
Археологи нашли захоронение вдали от столицы Фригии — археолог Эрпехливан
Вакансии водителей такси выросли вдвое за год — vostokmedia.com
Подводные аппараты зафиксировали медузу Stygiomedusa gigantea с отростками до 10 м
Морозы ускорили отбор газа из хранилищ ЕС — EADaily
У хамелеонов обнаружены спиральные зрительные нервы — доцент Хуан Даза
В Приморье начался сезон рождения детёнышей ларги — нацпарк Земля леопарда
Результат в Германии стал антирекордом карьеры — лыжник Лекомцев
Повышение НДС стало основной причиной роста цен — экономист Сусин
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 23,8%
Сейчас читают
Экосистему без солнечного света обнаружили на глубине 4 км в Арктике
Наука и техника
Экосистему без солнечного света обнаружили на глубине 4 км в Арктике
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Авто
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Сладость томатов зависит от сорта и калийных подкормок
Садоводство, цветоводство
Сладость томатов зависит от сорта и калийных подкормок
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Последние материалы
Иранские протесты пошли на спад, но самое тревожное только начинается — Дарья Митина
Пастельная палитра стала основой интерьера в стиле прованс — дизайнер Теплицкая
В 2026 году микроблейдинг уступает место натуральным бровям
Повторный звонок через 30 минут может ускорить приезд ДПС
Освещение с датчиком движения снижает риск краж
Лунный календарь подсказывает сроки посева томатов
Визуальный беспорядок в доме поддерживает тревожность перед сном — Diwali
Кухонная губка снижает риск плесени в овощном отсеке — C.B. Radar
Подкормка витамином B12 усиливает цветение фиалок
Клетчатая юбка признана ключевым модным трендом 2026 года — ND+
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.