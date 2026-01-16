Странный Москвич с дверями не как у всех: этот проект АЗЛК опередил своё время

АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х

При разглядывании этого автомобиля возникает двоякое чувство. С одной стороны, видишь "нечто" со спорной внешностью, какими-то странными боковыми дверями и стеклами. Возникает мысль, что это "чудо" я себе точно не приобрел бы. С другой — понимаешь, что это чей-то полет фантазии, попытка вырваться из обыденных контуров автомобиля, к которым все привыкли. А что было в реальности с необычной легковушкой?

Фото: Own work by the original uploader by w:ru:Sah68 (talk | contribs), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Седан АЗЛК-2143 «Яуза» в музее АЗЛК

Как на АЗЛК задумывали автомобиль нового поколения

Машину стали разрабатывать в 80-е, когда на АЗЛК модель "2141" только встала на конвейер. А конструкторы, инженеры уже озаботились заменой "Алеко" и в заводском КБ приступили к созданию нового автомобиля под индексом "2143", который, как предполагалось, поступит в массовое производство к 1993 году. Тогдашний руководитель АЗЛК А. Сорокин, докладывая "наверх" о перспективах своего предприятия, сформировал основную концепцию: новая модель должна быть скоростной, экономичной, просторной, но оставаться в том же классе, что и "Алеко" — АЗЛК-2141.

Перипетии экстерьера

В те времена считалось, что обтекаемость кузова авто является чуть ли не главным фактором малого расхода топлива. Поэтому аэродинамическим свойствам будущей легковушки придали особое внимание: верхняя часть кузова напоминала, скорее, фонарь истребителя или леденец. Получилась довольно современная внешность плюс отменные аэродинамические качества. Но была загвоздка: выпуклость в профиль подразумевала применение изогнутых в обоих плоскостях боковых стекол. А это, для технологий того времени — проблема.

Тогда остекление решили делать "двухэтажным". Открывалась только узкая нижняя часть: щели было достаточно, чтобы предъявить инспектору права или охраннику пропуск. Верхняя часть бокового остекления оставалась неподвижной и не открывающейся. Это следствие еще одного "предвидения".

В конце 80-х считалось, что в будущем все легковые авто будут выпускаться с кондиционерами и надобность в открывающихся форточках отпадет. Кстати, подобную схему в боковом остеклении использовали горьковчане в своем прототипе "Волга" ГАЗ-3105. В общем, видок получился еще тот! Глаз буквально "спотыкался" о среднюю боковую линию кузова.

Но, если присмотреться к авто со всех сторон, можно с удивлением обнаружить сходство с тогда еще только проектируемой вазовской "десяткой". Особенно хорошо аналогия просматривается в задней части, "корме", где была, как у ВАЗ-2110 сплошная линия фонарей.

Интерьер

А вот здесь — совсем другое дело. Тогда это называлось почему-то "биостиль". Он подразумевал плавные и мягкие обводы в элементах салона. В "2143" все так и было: скругленные очертания панели приборов, "торпеды", щитков, выделяющих переключатели, воздуховодов. Даже "бублик" руля, который вполне можно назвать многофункциональным, сделали пухлым и двухцветным,.

В машине устанавливался бортовой компьютер отечественного производства. Джае обогрев сидений и электростеклоподъемники предусмотрели! Весь вид портила разве что "дубовая" советская магнитола "Былина", входившая в штатную комплектацию "Москвич-2141" и плохо вписывавшаяся в интерьер новинки.

Технические нюансы

На "Москвич-2143" рассчитывали устанавливать тогда еще экспериментальный движок, производство которого так и не наладили. Впрочем, допускалась комплектация "21414" или дизелем "21413". Именно с первым мотором и построили прототип.

Трансмиссию сделали полноприводной. Разработка получилась удачной, жизнеспособной. Схему реализовали даже на серийном "Алеко": недолгое время малым тиражом выпускалась модель АЗЛК-2144 с колесной схемой 4х4. Эту же трансмиссию ставили на автомобили "Иван Калита" и "Князь Владимир". А что с самим "М-2143"?

Предсказать дальнейший ход событий, учитывая, что на дворе был 1993-й год, несложно. Союз развалился, налаженные в течение десятилетий экономические связи с поставщиками, особенно теми, что из "братских" республик, рухнули. Делать машины стало не из чего, финансирование со стороны государства иссякло.

Тем не менее один прототип (по другим данным, их было три) все же построили. Заводу было не до новинок: он активно штамповал модернизированные версии "2141" (тот же "Иван Калита" и т. п.), безуспешно пытаясь удержаться на рынке, куда уже яростно хлынул поток б/у иномарок. Где-то до 1996-го "2143" даже считался перспективной моделью для серийного производства. Но уже в 1994-м тихо и как-то незаметно перекочевал в музей АЗЛК, где и находится поныне.