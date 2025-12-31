Странный и необычный Москвич называли Крокодилом Геной — судьба модели решилась неожиданно

Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году

Этот автомобиль, разъезжавший по столичным улицам с шильдиком на английском Meridian, вызывал небольшой интерес у прохожих. "Опять какая-то иномарка" — наверняка подумало большинство из них. И немудрено: заглаженные формы, блок-фары, клиновидный кузов с длинным передком и короткой кормой — что же тут еще подумать, когда кругом "квадратные" ВАЗы и 412-е "Москвичи".

Фото: Own work by DL24, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Moskvitch C1 "Meridian" prototype, built circa 1976

Но, как оказалось, под "личиной" заграничного автомобиля "скрывалась" очень перспективная модель от АЗЛК.

Новая разработка

К 1974 году стало ясно: модернизация "Москвича-412", который к этому времени уже устарел, ничего не дает. Все попытки создать на его базе что-то новое потерпели фиаско. Нужен был принципиально иной автомобиль. Вектор новой разработки задал главный дизайнер столичного автозавода И. А. Зайцев. Он набросал несколько эскизов и один из них настолько понравился КБ, что там немедленно приступили к изготовлению макета, назвав его "Дельтой". Однако, вскоре стало понятно, что экстерьер напоминает SAAB-900.

Тогда решили сохранить основную концепция (кузов в форме греческой "дельты", клинообразный) и немного переработать внешний вид. Теперь группой дизайнеров руководил художник-конструктор М. Елбаев.

Энтузиазм "выплескивался через край": начиная с февраля 1975 года, новое авто прошло путь от проекта до первого макета за 3 недели. Его по неизвестным причинам (может, кто-то так пошутил?) выкрасили в ядовито-зеленый цвет и представили начальству.

Руководство АЗЛК отметило "прорывность" проекта и дало отмашку на постройку ходового прототипа. Ему дали индекс С-1: неофициально заводчане называли новинку "Крокодил Гена". Из ворот АЗЛК прототип выехал в конце 1975-го.

Экстерьер

Вариант кузова — хэтчбек, однако не совсем: машину сделали двухобъёмной — т. е. дверь багажника открывалась не вместе с задним стеклом, а отдельно, как у седана и с салоном грузовой отсек не соединялся. Сегодня это решение внешне выглядит аляповато: маленькая дверца, да еще и с наружными петлями. Но в то время считалось, что долго открытый багажник хэтчбека будет выстуживать салон.

Еще одно сомнительное вынужденное новшество — выштамповка на капоте — двигатель "мешал". Правда, с другой стороны, такой "горб" напоминал спортивные машины. Сзади и спереди прикрепили "фирменные" шильдики Meridian 1700TS. Блок-фары, да еще и со стеклоочистителями тогда были в диковинку — своих просто не существовало, позаимствовали у Opel Ascona. Передовым решением можно считать цельноштампованные боковины кузова: шов наверху закрыли декоративной пластиковой накладкой.

Двигатель и трансмиссия

Под капотом — серийный М-412 с карбюратором, но доработанный. Объем 1,7 л при мощности 85 "лошадей". Модернизация заключалась в улучшении конструкции головки блока, а также выносе наверх трамблера с коленчатого на распределительный вал. Так уменьшался риск попадания влаги на устройство.

В паре с мотором работала новая коробка, рассчитанная на 5 передач. Ее рычаг управления присоединялся к механизму непосредственно, что обеспечивало четкое переключение скоростей. Привод задний, но подвеска под кормой скопирована с немецкого БМВ пятой серии.

Салон

Интерьер тоже отличался от серийных "Москвичей", хотя особо оригинальным внутреннее оформление назвать нельзя. Перед водителем почти треть центральной панели занимает доска приборов все с теми же "кругляшами", как у большинства советских авто и тракторов. Правда, от французского производителя Jaeger. Много заглушек: вероятно, разработчики думали, что в будущем оснащение авто будет побогаче.

Испытания и дальнейшая судьба С-1

Проверку на дорогах "Крокодил Гена" прошел достойно. Сразу же после окончания испытаний выпустили еще пару автомобилей, окрашенных уже в белый цвет. Прототип С-3 уже считали предсерийным. Однако, события развивались по иному пути. В 1977-м на АЗЛК состоялся исторический техсовет. Именно там было решено (не без учета мнения "сверху"), что новые советские авто должны стать переднеприводными, на что указывала и общемировая тенденция. От нее мы, разумеется, отставать не могли.

Для создания своего переднеприводного автомобиля тогдашний министр В. Поляков, чтобы ускорить работы, приобрел для завода "образец": французскую SIMCA-1308. Эта машина, как когда-то Fiat, стала "Автомобилем года" в 1976-м.

Итогом стал "Москвич-2141", внешне сильно напоминающий заграничного "донора". Вот так (в который раз!) отдали предпочтение зарубежной модели. А своя, "Москвич С-1", предсказуемо отправилась в заводской музей демонстрировать полет мыслей советских инженеров-конструкторов.