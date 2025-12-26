Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Лёд не отпускает стекло просто так: секрет, который работает быстрее скребка и не оставляет царапин

Металлические скребки повреждают автомобильные стёкла
Авто

Зимнее утро для водителей без гаража часто начинается одинаково — с наледи на стеклах и спешки. Попытка сэкономить время иногда заканчивается царапинами, трещинами или даже штрафом. Чтобы быстро очистить автомобиль и не навредить ему, важно знать проверенные методы и распространённые ошибки.

Замерзшее лобовое стекло автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замерзшее лобовое стекло автомобиля

Почему очистка стекол зимой — не формальность

Обледеневшие стекла — не только вопрос комфорта, но и безопасности. Ограниченная видимость повышает риск ДТП, а выезд с неочищенными стеклами и номерами может обернуться штрафом. Кроме того, снег и лед с крыши или капота способны слететь на ходу и создать опасность для других участников движения.
Поэтому очищать нужно все стекла, зеркала и номерные знаки, а не только небольшой участок перед глазами водителя.

Лучшие инструменты для удаления льда

Самым безопасным вариантом остается пластиковый скребок. Лучше, если у него есть две кромки — гладкая и зубчатая, а также щетка для снега.
Металлические лезвия использовать нельзя: они легко оставляют царапины и могут повредить стекло или кузов. Скребок должен быть достаточно жестким, но без острых краев.

Как правильно пользоваться скребком

Перед началом очистки полезно включить омыватель, чтобы смыть грязь и песок. Это снизит риск появления царапин.
Двигаться нужно плавно, без сильного давления и резких рывков. Лед лучше снимать постепенно, а не пытаться сорвать его одним движением. Такой подход занимает немного больше времени, но сохраняет стекло в хорошем состоянии.

Опасные способы, которые могут навредить

Подручные предметы — банковские карты, крышки, кухонные лопатки — не предназначены для очистки стекол и часто оставляют следы.
Поливание стекла горячей водой особенно опасно: резкий перепад температур способен вызвать трещины. Даже теплая вода не решает проблему — она быстро замерзает и усложняет очистку.
Электрические скребки с металлическими элементами тоже вызывают вопросы: они могут повредить стекло и небезопасны при неправильном использовании.

Спреи-размораживатели: когда они полезны

Специальные жидкости для размораживания стекол содержат спирты и добавки, которые растворяют лед. Они особенно выручают при плотной наледи.
Важно выбирать составы, не оставляющие разводов и не ухудшающие видимость. Использовать их стоит в сочетании со скребком, а не вместо механической очистки.

Не забывайте про дворники и зеркала

Резинки стеклоочистителей часто примерзают и при движении могут царапать стекло. Для них существуют отдельные скребки и зимние жидкости для бачка омывателя.
Зеркала тоже требуют внимания. Простой лайфхак — надеть на них носки или специальные чехлы на ночь, чтобы избежать образования льда. Об этом сообщает 110KM.

Как подготовить авто с вечера

Если времени утром не хватает, стоит подумать о профилактике. Стекло можно накрыть специальной пленкой или плотным картоном. Газеты для этого не подходят — они промокают и примерзают.
Такая подготовка позволяет утром снять защиту и сразу получить чистое стекло без долгой очистки.

Сравнение способов очистки стекол

Механическая очистка скребком — самый надежный и безопасный метод.
Спреи ускоряют процесс, но не заменяют физическое удаление льда.
Горячая вода и подручные предметы кажутся быстрым решением, но чаще приводят к повреждениям и дополнительным расходам.

Советы для быстрой очистки

  1. Очистите снег щеткой до работы со льдом.

  2. Используйте пластиковый скребок без сильного давления.

  3. При необходимости примените спрей-размораживатель.

  4. Уберите лед со всех стекол и номеров.

  5. Проверьте дворники перед началом движения.

Популярные вопросы об очистке стекол зимой

Можно ли ехать, оставив небольшой "глазок" на лобовом стекле?
Нет, это опасно и может привести к штрафу.

Чем опасна горячая вода?
Она вызывает резкий перепад температур и трещины.

Стоит ли покупать дорогие скребки?
Главное — качественный пластик и удобная форма, а не цена.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы зима штраф советы автомобиль безопасность
Новости Все >
Крокодил-убийца динозавров стал кошмаром мелового периода
Перекись водорода подходит для дезинфекции кухонных поверхностей — The Spruce
Сбербанк наращивает присутствие в Индии — Попов
Цитрусовые вызывают псевдоаллергию у детей раннего возраста — врач Фадеева
Выживание лягушек Breviceps macrops в пустыне — исследование учёных
Голубику обрезают в период полного покоя зимой
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Эксперты раскрыли секреты комфортного полёта в эконом-классе
Цвет планет помог монаху перевернуть представление о космосе
Низкая физическая активность опаснее курения — данные врачей
Сейчас читают
Яйца и плавленый сыр объединяют в быструю пасту
Еда и рецепты
Яйца и плавленый сыр объединяют в быструю пасту
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Наука и техника
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Горбуша остаётся в 3 раза дешевле семги при сопоставимом вкусе
Еда и рецепты
Горбуша остаётся в 3 раза дешевле семги при сопоставимом вкусе
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
Цитрусовые вызывают псевдоаллергию у детей раннего возраста — врач Фадеева
Выживание лягушек Breviceps macrops в пустыне — исследование учёных
Голубику обрезают в период полного покоя зимой
Проверка домашней аптечки снижает риски в праздничные выходные
Слишком большой горшок тормозит развитие замиокулькаса
Отказ от хлеба уменьшает отёки и шелушение кожи
Кровяное включение в яйце не связано с порчей продукта
Разряженный аккумулятор замерзает уже при −10 градусах
Якутский карась не пахнет тиной из-за отсутствия водорослей
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.