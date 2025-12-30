Признание о поездках за рулём без кортежа прозвучало неожиданно — и многое объяснило

Служебным авто президента России остаётся Aurus Senat

В начале декабря глава государства поддержал возмущение граждан по поводу бесконтрольного перемещения курьеров по улицам на мобильных транспортных средствах с большой скоростью.

Фото: https://www.kremlin.ru/events/president/news/58014/photos/54656 by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин прибыл в Финляндию. Это первый зарубежный визит главы Российского государства, где используется новый отечественный лимузин «Аурус» проекта «Кортеж»

Президент за рулем легковых машин

Владимир Путин пообещал, что даст поручение разобраться с данной проблемой, а заодно заметил, что хорошо с ней знаком, т. к. сам иногда "по-тихому" ездит за рулем автомобиля без кортежа.

Глава пресс-службы Песков в одной из бесед также подтвердил слова Владимира Владимировича.

Путин достаточно давно управляет автомобилями — более пятидесяти лет: его первой техникой был "Запорожец", потом — ВАЗ, "Волга". На посту президента он тоже не раз садился за руль — граждане могли это видеть по телевидению.

Пожалуй, самой громкой поездкой российского лидера было путешествие на Lada Kalina желтого цвета в 2010 году по маршруту из Хабаровска в Читу. Правда, тогда Путин занимал должность премьер-министра и решил проверить качество недавно вставшей на конвейер легковушки, а заодно и трассы.

Президент проехал 350 км, встречаясь по пути с местными жителями, журналистами и руководством регионов. "Калину" после окончания поездки хотели отдать в заводской музей.

Эпизоды президентских тест-драйвов

Второй интересный момент — "тестирование" Lada Granta на ее презентации. Президент внимательно осмотрел новинку, заметив, что в ее объемный багажник пара мешков картошки точно влезет.

Однако дальше случился конфуз: Владимир Владимирович сел за руль и попытался завести авто, что ему не удалось. Стоявший рядом и сразу вспотевший представитель ВАЗа предложил главе государства не нажимать на газ при пуске двигателя. Мотор запустился.

Президент ездил не только на продукции отечественного автопрома: в 2017-м он приехал в Преображенский храм (о. Валаам) мужского монастыря на внедорожнике Mercedes-Benz ML. Присутствовавшие при этом журналисты отметили: на заднем сиденье автомобиля находился, видимо, сотрудник спецслужб. Позже Песков подтвердил, что это действительно был сотрудник охраны президента.

В 2019-м Владимир Путин принимал участие в мероприятии, посвященном старту производства авто Mercedes-Benz в Московской области. А в 2021-м президент присутствовал на открытии ЦКАД, проехав по новой дороге за рулем служебного Aurus в компании с корреспонденткой одного из крупных изданий. Однако не только легковушки "покорялись" главе государства.

Спор о ремне безопасности

Самым заметным событием стал проезд президента по Крымскому мосту 15.05.2018 года. Принимая участие в торжественном мероприятии, Владимир Владимирович сел за баранку КАМАЗа (модель "65115") и проехал на нем девятнадцать километров, возглавляя следовавшую за ним колонну спецтехники.

Ушлые журналисты обратили внимание: Путин не пристегивался ремнями безопасности! Что же, закон не для всех одинаков?

Однако Денис Симонов, возглавляющий отдел по связям с общественностью и мультимедиа, резонно ответил, что на момент проезда президента по мосту последний не получил еще статус дороги общего пользования. Поэтому водитель имел право не пристегиваться ремнями безопасности.

Служебное авто президента РФ

Это бронированная модель под названием Aurus Senat Limousine с уровнем безопасности VR8/VR10. Первый подразумевает защиту от автоматического оружия, мощных винтовок типа СВД, и осколков. VR10 обеспечивает противостояние еще и фугасам массой до 15 кг, срабатывающими на расстоянии 2-х м от авто.

Впервые эта машина "засветилась" на инаугурации 2018-го и с тех пор является основной служебной машиной Президента РФ.

Под капотом президентского "Ауруса" — гибридная установка, включающая ДВС в 4,4 л объемом, и электрический мотор, работающие с девятидиапазонным "автоматом".

Стоимость этого лимузина не разглашается, но известно, что подобные бронированные "Аурусы" делают по заказу и стоят они в районе 107-117 млн рублей. Президентский вариант машины является уникальным и в серию не идет.

Номера президентского Aurus

На инаугурации был лимузин с регистрационными знаками В776УС77, ранее принадлежавшие списанной частной "Волге". Однако номера служебного "Ауруса" могут меняться во время поездок как по стране, так и за рубежом.

Например, в ходе визита в Китай в кортеже был российский лимузин, номера которого включали в себя пару "восьмерок" — цифр, приносящих в культуре КНР процветание, счастье. Так что постоянных номеров на машине российского президента просто не бывает.