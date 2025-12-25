LADA Iskra рвётся в топ: покупатели выбрали фаворита, а один кузов остался в полном проигрыше

Новая LADA Iskra всего за несколько недель после старта продаж сумела удивить рынок и аналитиков. Покупатели не просто активно берут модель, но и делают весьма однозначный выбор между версиями, трансмиссиями и моторами. Один из кузовов оказался явным аутсайдером, а "механика" вновь доказала свою силу.
Несмотря на ожидания, что интерес будет распределён равномерно, статистика показала обратное. Основной спрос сосредоточился всего на двух версиях модели — седане и универсале SW Cross. Именно они формируют львиную долю продаж и фактически вытеснили классический универсал из гонки за покупателя.
По данным дилерской сети "Прагматика", на седан и SW Cross приходится 84% всех проданных автомобилей LADA Iskra. Оставшиеся 16% — это стандартный универсал, который оказался наименее востребованным вариантом. Эксперты связывают это с практичностью: увеличенный клиренс, защитный обвес и "кроссовая" внешность делают SW Cross более привлекательным для российских условий эксплуатации.
Покупатели всё чаще смотрят не только на объём багажника, но и на универсальность в повседневной езде. Универсал SW Cross воспринимается как более "всеядный" автомобиль — он одинаково уместен и в городе, и на разбитых дорогах, и зимой. На этом фоне обычный универсал выглядит менее адаптированным к реальности, даже несмотря на схожую техническую начинку.
Седан же традиционно остаётся самым популярным типом кузова в России благодаря более низкой цене и привычному формату, что также объясняет его стабильный спрос.
Интересной оказалась и статистика по трансмиссиям. Несмотря на общее стремление рынка к автоматическим коробкам передач, покупатели LADA Iskra продолжают голосовать за классику. Около двух третей всех проданных машин оснащены механической коробкой передач.
Автоматическая трансмиссия пока уступает по популярности. Причины лежат на поверхности: механика дешевле, проще в обслуживании и традиционно считается более надёжной в глазах российских водителей, особенно в регионах.
Ещё более показательной стала статистика по моторам. Абсолютное большинство покупателей — 87% — выбирают версию с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. Более скромный вариант на 90 л. с. интересует лишь 13% клиентов.
Это говорит о том, что даже в сегменте доступных автомобилей покупатели всё чаще готовы платить за лучшую динамику и запас мощности, особенно если разница в цене не критична.
Базовая стоимость LADA Iskra начинается от 1 249 000 рублей — за седан в комплектации Comfort с 90-сильным мотором и механической коробкой передач. Однако реальные продажи показывают, что большинство клиентов не ограничиваются минимальной версией.
Автомобили с 106-сильным двигателем, шестиступенчатой "механикой" или автоматом расходятся активнее, несмотря на более высокий ценник. Для многих покупателей решающими становятся комфорт и уверенность на дороге. Об этом сообщает Автостат.
Седан выигрывает за счёт цены и привычного формата. Классический универсал предлагает практичность, но проигрывает в образе и адаптации к плохим дорогам. Универсал SW Cross объединяет вместимость и повышенную проходимость, что делает его наиболее универсальным вариантом для российских условий. Именно этот баланс и обеспечил ему высокий спрос.
Популярные версии Iskra обладают рядом очевидных преимуществ.
При этом минусами можно считать более высокую стоимость "кросс"-версии и автоматической коробки, а также меньший интерес к базовым модификациям с минимальным оснащением.
Определитесь с типом дорог, по которым ездите чаще всего.
Для города и трассы подойдёт седан, для смешанных условий — SW Cross.
Если важна динамика, выбирайте двигатель на 106 л. с.
Рассмотрите "механику" как более доступный и надёжный вариант.
Сравните комплектации — разница в цене часто оправдана оснащением.
Какой кузов LADA Iskra самый популярный?
Седан и универсал SW Cross вместе формируют 84% продаж.
Почему покупатели выбирают механику?
Из-за более низкой цены, простоты обслуживания и привычки водителей.
Какой двигатель лучше продаётся?
1,6-литровый мотор мощностью 106 л. с., на него приходится 87% сделок.
