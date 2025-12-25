Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

LADA Iskra рвётся в топ: покупатели выбрали фаворита, а один кузов остался в полном проигрыше

Седан и SW Cross обеспечили 84% продаж LADA Iskra
Авто

Новая LADA Iskra всего за несколько недель после старта продаж сумела удивить рынок и аналитиков. Покупатели не просто активно берут модель, но и делают весьма однозначный выбор между версиями, трансмиссиями и моторами. Один из кузовов оказался явным аутсайдером, а "механика" вновь доказала свою силу. 

Lada Iskra SW
Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Lada Iskra SW

Какие кузова LADA Iskra оказались в фаворитах

Несмотря на ожидания, что интерес будет распределён равномерно, статистика показала обратное. Основной спрос сосредоточился всего на двух версиях модели — седане и универсале SW Cross. Именно они формируют львиную долю продаж и фактически вытеснили классический универсал из гонки за покупателя.

По данным дилерской сети "Прагматика", на седан и SW Cross приходится 84% всех проданных автомобилей LADA Iskra. Оставшиеся 16% — это стандартный универсал, который оказался наименее востребованным вариантом. Эксперты связывают это с практичностью: увеличенный клиренс, защитный обвес и "кроссовая" внешность делают SW Cross более привлекательным для российских условий эксплуатации.

Почему классический универсал проиграл

Покупатели всё чаще смотрят не только на объём багажника, но и на универсальность в повседневной езде. Универсал SW Cross воспринимается как более "всеядный" автомобиль — он одинаково уместен и в городе, и на разбитых дорогах, и зимой. На этом фоне обычный универсал выглядит менее адаптированным к реальности, даже несмотря на схожую техническую начинку.

Седан же традиционно остаётся самым популярным типом кузова в России благодаря более низкой цене и привычному формату, что также объясняет его стабильный спрос.

Механика против автомата: выбор без сюрпризов

Интересной оказалась и статистика по трансмиссиям. Несмотря на общее стремление рынка к автоматическим коробкам передач, покупатели LADA Iskra продолжают голосовать за классику. Около двух третей всех проданных машин оснащены механической коробкой передач.

Автоматическая трансмиссия пока уступает по популярности. Причины лежат на поверхности: механика дешевле, проще в обслуживании и традиционно считается более надёжной в глазах российских водителей, особенно в регионах.

Какой двигатель выбирают чаще всего

Ещё более показательной стала статистика по моторам. Абсолютное большинство покупателей — 87% — выбирают версию с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. Более скромный вариант на 90 л. с. интересует лишь 13% клиентов.

Это говорит о том, что даже в сегменте доступных автомобилей покупатели всё чаще готовы платить за лучшую динамику и запас мощности, особенно если разница в цене не критична.

Цена и готовность доплачивать

Базовая стоимость LADA Iskra начинается от 1 249 000 рублей — за седан в комплектации Comfort с 90-сильным мотором и механической коробкой передач. Однако реальные продажи показывают, что большинство клиентов не ограничиваются минимальной версией.

Автомобили с 106-сильным двигателем, шестиступенчатой "механикой" или автоматом расходятся активнее, несмотря на более высокий ценник. Для многих покупателей решающими становятся комфорт и уверенность на дороге. Об этом сообщает Автостат.

Сравнение: седан, универсал и SW Cross

Седан выигрывает за счёт цены и привычного формата. Классический универсал предлагает практичность, но проигрывает в образе и адаптации к плохим дорогам. Универсал SW Cross объединяет вместимость и повышенную проходимость, что делает его наиболее универсальным вариантом для российских условий. Именно этот баланс и обеспечил ему высокий спрос.

Плюсы и минусы популярных версий

Популярные версии Iskra обладают рядом очевидных преимуществ.

  •  Седан — доступная цена и экономичность.
  •  SW Cross — увеличенный клиренс, защита кузова и универсальность.
  •  106-сильный мотор — лучшая динамика и комфорт при обгонах.

При этом минусами можно считать более высокую стоимость "кросс"-версии и автоматической коробки, а также меньший интерес к базовым модификациям с минимальным оснащением.

Как выбрать свою LADA Iskra

  1. Определитесь с типом дорог, по которым ездите чаще всего.

  2. Для города и трассы подойдёт седан, для смешанных условий — SW Cross.

  3. Если важна динамика, выбирайте двигатель на 106 л. с.

  4. Рассмотрите "механику" как более доступный и надёжный вариант.

  5. Сравните комплектации — разница в цене часто оправдана оснащением.

Популярные вопросы о LADA Iskra

Какой кузов LADA Iskra самый популярный?
Седан и универсал SW Cross вместе формируют 84% продаж.

Почему покупатели выбирают механику?
Из-за более низкой цены, простоты обслуживания и привычки водителей.

Какой двигатель лучше продаётся?
1,6-литровый мотор мощностью 106 л. с., на него приходится 87% сделок.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы lada автомобиль российский рынок
