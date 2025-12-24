Брошенная машина заняла парковку? Вот как добиться её удаления, не нарушая ни одного правила

Брошенные автомобили во дворах признали проблемой безопасности

Во многих российских дворах годами стоят машины, давно утратившие внешность и назначение транспорта, и постепенно превращающиеся в источник бытовых и экологических рисков. При этом жители часто считают, что могут самостоятельно решить проблему, но любые действия в обход установленных процедур приводят к юридическим последствиям.

Фото: unsplash.com by Michael is licensed under Free to use under the Unsplash License Автомобиль в снегу

Почему брошенный автомобиль считается проблемой

Подобные машины занимают парковочные места, портят вид придомовой территории и могут становиться источником опасности. Утечки технических жидкостей или разрушение кузова создают угрозу не только для автомобиля, стоящего рядом, но и для людей, которые используют двор ежедневно. Особенно неприятна ситуация в плотной городской застройке, где свободных парковочных площадей и так не хватает.

Многие автовладельцы полагают, что бесхозным считается любой старый автомобиль, стоящий без движения. Но эксперты уточняют: речь идёт о транспортных средствах, которые длительное время не эксплуатируются, имеют серьёзные повреждения, лишены колёс, стёкол или дверей. Наличие госномеров усложняет процедуру, поскольку автомобиль не может быть эвакуирован без решения суда.

По словам специалистов, самостоятельное перемещение машины недопустимо. Любая попытка перетащить авто или перекатить его в другой угол двора будет расценена как нарушение закона. В большинстве случаев единственным легальным способом становится обращение в местную администрацию, которая обладает полномочиями инициировать проверку и организовать вывоз автомобиля при соблюдении всех формальных требований.

Как запускается официальная процедура

Жителям или управляющей организации необходимо направить заявление в администрацию района. В документе указывают адрес, технические признаки автомобиля, госномер, марку, модель и время, в течение которого транспорт не используется. Эти сведения позволяют начать проверку и подтвердить, что машина действительно не эксплуатируется длительное время.

После получения обращения администрация формирует комиссию, которая выезжает во двор и фиксирует состояние автомобиля. Специалисты определяют степень повреждений, наличие отсутствующих элементов и внешние признаки того, что машина давно не используется. Далее комиссия обращается в ГАИ и МВД, чтобы установить владельца. Это обязательный шаг, который исключает возможность ошибочного признания машины бесхозной.

Эксперт Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК "АВТОДОМ" и ГК "АвтоСпецЦентр", подтверждает, что правовые ограничения в таких ситуациях довольно строгие:

"Брошенные автомобили не только занимают парковочные места, но и могут создавать риски для безопасности. Бесхозным авто считается, если собственник длительное время отсутствует, автомобиль поврежден и не подлежит восстановлению. Если на автомобиле есть регистрационные номера, то его эвакуация или признание бесхозным возможна только через суд", — пояснила Уткина.

Что происходит после выявления владельца

Если собственник установлен, ему направляют требование убрать автомобиль либо привести его в состояние, позволяющее безопасно размещать транспорт во дворе. Иногда владельцы предпринимают такие шаги сразу, но в ряде случаев игнорируют обращения комиссии, что автоматически запускает следующую стадию.

При бездействии владельца автомобиль эвакуируют принудительно. Машину отправляют на специализированную стоянку, где она ожидает дальнейшего решения. Если владелец всё же объявится, он должен оплатить расходы и забрать автомобиль. Если же установление собственника не представляется возможным, процедура переходит в судебную плоскость.

Суд вправе признать автомобиль бесхозным и передать его в собственность города. После такого решения комиссия получает право вывезти транспортное средство на спецстоянку или направить его в дальнейшем на переработку. Эта схема защищает жителей от самоуправства и исключает случайные ошибки, когда машина могла оказаться временно оставленной из-за ремонта или длительной поездки владельца.

Почему нельзя решать проблему самостоятельно

Желание убрать мешающий автомобиль логично, но любые действия без официальной процедуры нарушают закон. Самостоятельный вывоз или перемещение расцениваются как посягательство на имущество. Это может привести к штрафу и даже к уголовной ответственности, если автомобиль будет повреждён. Таким образом, формальные этапы, хоть и кажутся долгими, защищают и жителей, и собственников, сообщает "За рулем".

Процедура даёт возможность урегулировать проблему цивилизованно и юридически корректно. В результате двор очищается от брошенной техники, а сами жители избегают конфликтов и правовых рисков.