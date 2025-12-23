Половина свечей опасны для мотора: три жёстких признака подделки, о которых молчат продавцы

До 50% свечей зажигания на рынке не соответствуют качеству

Свечи зажигания напрямую влияют на запуск мотора и расход топлива, однако риск купить некачественную деталь сегодня крайне высок. По оценкам специалистов, примерно половина изделий на рынке не соответствует заявленным характеристикам. Именно поэтому важно знать, как отличить оригинал от опасной подделки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain свечи зажигания

Почему подделок так много

Большая часть фальшивых свечей поступает из регионов, где контроль качества минимален. Такие изделия перевозят россыпью, без индивидуальной упаковки, а при производстве используют дешёвые сплавы вместо иридия или платины. В результате электрод выгорает значительно быстрее, а двигатель начинает работать нестабильно. Подлинная свеча рассчитана на постепенный износ и сохраняет стабильную искру даже при естественной эрозии, чего нельзя сказать о подделках.

Эксперты отмечают, что последствия использования неоригинальных деталей могут проявиться уже через несколько сотен километров пробега: пропуски зажигания, нестабильный холостой ход и необходимость преждевременного ремонта.

Как упаковка выдаёт подделку

Надёжный производитель уделяет особое внимание полиграфии и качеству коробок. Плотный картон, ровные линии печати, одинаковые оттенки и точный шрифт — всё это признаки оригинального товара. Крышка должна открываться легко и аккуратно.

Сомнительная продукция выдает себя с первого взгляда: тонкий картон, неточное совпадение цветов между упаковками, перекосы в сборке. Разный оттенок коробок в одной партии или нечеткая полиграфия — серьёзный повод отказаться от покупки.

На что смотреть на самой свече

Основные элементы изделия — корпус, изолятор и электроды — должны быть ровными и без дефектов. Однородное покрытие, отсутствие царапин, вмятин и следов от ключа — важные признаки того, что деталь не использовалась и прошла заводской контроль. В оригинальных комплектах прокладочные кольца полностью совпадают по размеру и форме. Любые отличия говорят о низком качестве.

Проверка мультиметром

Измерение сопротивления встроенного резистора — один из самых надёжных способов выявить подделку. У оригинальных свечей показатели в пределах одной партии отличаются не более чем на 3%. Если разброс значений существенный, велика вероятность, что изделие выполнено из дешёвых материалов и не обеспечит стабильной работы двигателя, сообщает портал Pro Город.

Сравнение оригинальных и поддельных свечей

Оригинальные детали производятся из сплавов с высокой термостойкостью и рассчитаны на долгий срок службы. Подделки изготавливаются из материалов, быстро теряющих свойства при нагреве. Разница заметна и в точности сборки: оригинал проходит строгий контроль, тогда как подделка часто имеет дефекты покрытия и неравномерный зазор. У качественной свечи стабильнее сопротивление и выше ресурс, а поддельная быстро приводит к проблемам с зажиганием.

Плюсы и минусы методов проверки

Чтобы обезопасить покупку, важно знать сильные стороны диагностических подходов.

Плюсы

Проверка упаковки доступна каждому.

Визуальный осмотр помогает выявить явные дефекты.

Мультиметр дает точную информацию о сопротивлении.

Комплексный подход снижает риск покупки подделки.

Минусы

Визуальные признаки могут быть незаметны непрофессионалу.

Мультиметр требует базовых навыков измерения.

Недобросовестные производители копируют упаковку.

Различия между партиями могут сбивать с толку новичков.

Советы по покупке свечей зажигания

Покупайте детали у проверенных поставщиков или в специализированных магазинах.

Всегда сравнивайте упаковку с образцом производителя.

Осматривайте корпус и электроды перед установкой.

Проверяйте сопротивление мультиметром при возможности.

Избегайте подозрительно низких цен — они часто указывают на подделку.

Популярные вопросы

Как часто нужно менять свечи

Обычно интервал составляет от 30 до 60 тысяч километров, но много зависит от материала электрода и условий эксплуатации.

Можно ли использовать свечи разных производителей в одном двигателе

Лучше избегать смешивания — характеристики могут отличаться, что скажется на работе мотора.

Стоит ли переплачивать за иридиевые свечи

Да, если автомобиль эксплуатируется активно: они служат дольше и устойчивее к износу.