Кроссоверы-ловушки на вторичке: моторы, которые превращают экономию в дорогое разочарование

Моторы EP6 страдают масложором, нагаром и перегревами

На вторичном рынке кроссоверов легко соблазниться ценой, особенно если пробег уже перевалил за 100 тысяч километров. Но именно здесь скрывается главный риск — двигатель, который на первый взгляд кажется современным и экономичным. Ошибочный выбор может обернуться дорогостоящим ремонтом уже в ближайшее время.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) двигатель автомобиля

Почему даунсайзинг стал проблемой

Основная группа риска — бензиновые моторы, появившиеся во время первой волны даунсайзинга около 20 лет назад. Производители массово переходили на алюминиевые блоки, прямой впрыск и турбонаддув, отказываясь от проверенных чугунных конструкций. Часто такие двигатели оснащались уязвимым цепным приводом ГРМ и требовали высокооктанового топлива, вплоть до АИ-98.

Формально цель была благой — снижение расхода топлива и соответствие экологическим нормам. На практике же многие агрегаты оказались чрезмерно сложными и потеряли в ресурсе. В итоге часть марок столкнулась с падением репутации, а сами моторы позже пришлось срочно дорабатывать или полностью заменять.

Как распознать проблемный двигатель на вторичке

Большинство таких моторов спокойно доживают до 80-120 тысяч километров без критических неисправностей. Но после 150 тысяч вероятность серьёзных проблем резко возрастает. Именно поэтому автомобили с ними часто стоят заметно дешевле аналогов.

Низкая цена — главный маркер риска. Экономия при покупке почти всегда компенсируется дорогостоящим ремонтом или заменой двигателя, особенно с учётом современных цен на запчасти и работы.

Peugeot 3008 первого поколения

Первое поколение Peugeot 3008 продавалось до 2016 года. Наиболее удачным мотором в линейке считается дизель 1.6 DV6C, сохранивший восьмиклапанную схему. А вот бензиновые двигатели серии EP6 надолго закрепились в антирейтингах надёжности.

Эти моторы ставили не только на Peugeot и Citroën, но и на отдельные модели BMW и Mini. Они выпускались в атмосферных версиях VTi и турбированных THP. Несмотря на многочисленные награды за экологичность, список проблем впечатляет: растяжение цепи ГРМ, нагар на клапанах, масложор, перегревы, течи масла и антифриза, ранние отказы помпы и засорение EGR.

Даже после модернизаций надёжность осталась слабым местом. Версии с пробегом свыше 100 тысяч километров покупать крайне рискованно.

Volkswagen Tiguan первого поколения

Первый Tiguan выпускался до 2017 года. Самым удачным вариантом считается дизель 2.0 в паре с классическим гидроавтоматом. Все бензиновые версии получили турбонаддув и прямой впрыск.

И моторы 1.4, и 2.0 долго страдали от масложора, растяжения цепи ГРМ и чувствительности к топливу. Производитель неоднократно менял поршни и кольца, но полностью проблему удалось сгладить лишь на более поздних версиях. Наименее проблемным считается дефорсированный 1.4 мощностью 122 л. с., конструктивно более простой.

Skoda Yeti

Skoda Yeti делила моторы с Tiguan. Самым массовым на вторичке стал бензиновый 1.2 (105 л. с.) с алюминиевым блоком и залитыми гильзами. Капитальный ремонт для него не предусмотрен, а оптимальным топливом считается АИ-98.

До 100 тысяч километров мотор обычно ведёт себя спокойно, но затем часто выходит из строя цепь ГРМ. Добавляют хлопот загрязнение клапанов, дросселя, течи масла и слабые элементы зажигания. При этом ресурс может превышать 300 тысяч км, но экономического смысла выбирать именно этот двигатель немного — у Yeti есть более надёжный атмосферный 1.6.

Nissan Qashqai второго поколения

Во втором поколении Qashqai для российского рынка предложили турбомотор 1.2 (HRA2DDT). До 80-100 тысяч км он может не доставлять проблем, но дальше риски растут.

Алюминиевый негильзованный блок, прямой впрыск и склонность к масложору сделали этот двигатель крайне спорным. На ранних версиях расход масла доходил до 5 литров на 1000 км, а цепь ГРМ требовала замены раньше заявленного срока. Ситуацию усугубляет связка с вариатором Jatco, который также не отличается долговечностью.

Ford Kuga второго поколения

Ford Kuga до 2019 года часто оснащался турбомоторами 1.6 и 1.5 EcoBoost. Изначальный 1.6 оказался чрезмерно термонагруженным: перегревы приводили к трещинам в ГБЦ, чему способствовали проблемы системы охлаждения.

Позже его заменили мотором 1.5, но он унаследовал большую часть конструктивных недостатков. Перегревы стали реже, но полностью не исчезли. Ресурс оценивается в 230-250 тысяч км, однако стоимость содержания остаётся непредсказуемой. Об этом сообщает издание "За рулём".

Сравнение проблемных и удачных моторов

Почти у всех перечисленных моделей существуют альтернативные двигатели с ресурсом 250-350 тысяч километров. Именно они пользуются стабильным спросом, тогда как версии с неудачными моторами надолго "зависают" в продаже.

Советы при выборе кроссовера с пробегом

Изучите историю конкретного двигателя, а не только модели. Не ориентируйтесь только на цену — закладывайте бюджет на ремонт. Проверяйте состояние ГРМ, системы охлаждения и впускных клапанов. По возможности выбирайте атмосферные моторы или проверенные дизели.

