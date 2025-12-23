Автомобиль превращается в чёрную дыру бюджета: 2025 год показал истинный масштаб затрат

Обслуживание автомобиля подорожало в 2025 году на 15–25 %

2025 год стал для автовладельцев моментом неприятного осознания: содержать машину стало ощутимо дороже. Расходы растут сразу по нескольким направлениям, и экономить "по мелочи" уже не получается. Даже привычные статьи бюджета требуют пересмотра и более точного планирования.

Фото: https://unsplash.com by Rodan Can is licensed under Free Фото автомобиля

Обслуживание и ремонт: самый заметный рост

Техническое обслуживание и ремонт стали главной статьёй подорожания. Стоимость запчастей и расходных материалов за год выросла в среднем на 15-25 %. На это повлияли колебания валют, подорожание логистики, рост цен у поставщиков и увеличение зарплат в автосервисах.

Плановое ТО, которое ещё недавно для массовых моделей обходилось в 10-12 тысяч рублей, теперь всё чаще тянет на 15-17 тысяч. Особенно сильно подорожал кузовной ремонт: дефицит отдельных деталей, рост цен на краски и материалы сделали даже мелкие повреждения ощутимыми для кошелька.

Топливо: стабильного снижения не ждут

Цены на бензин и дизель в 2025 году продолжают расти. Средняя стоимость литра АИ-95 к осени держится в районе 57-59 рублей, и предпосылок для заметного снижения эксперты не видят.

Для водителя с годовым пробегом 15-20 тысяч километров это означает дополнительные 10-15 тысяч рублей в год только на топливо. Альтернативы вроде ГБО, гибридов или электромобилей могут снизить текущие расходы, но требуют крупных вложений. Установка газового оборудования сейчас стоит от 80 до 150 тысяч рублей, и подходит не всем.

Страхование: электроника делает аварии дороже

Страховка также прибавила в цене. ОСАГО подорожало примерно на 10-12 %, каско — на 15-20 %. Основная причина — рост стоимости восстановительного ремонта.

Современные автомобили оснащены камерами, радарами и датчиками, поэтому даже лёгкое ДТП может привести к замене дорогих электронных компонентов. Это напрямую отражается на страховых тарифах и расчётах рисков.

Налоги и сопутствующие сборы

Формально ставки транспортного налога в большинстве регионов не изменились. Однако из-за роста средней мощности автомобилей и корректировок региональных коэффициентов реальная нагрузка для многих владельцев увеличилась.

Дополнительно выросли расходы на техосмотр, а при регистрации новых автомобилей — утилизационный сбор. В сумме эти статьи редко бросаются в глаза, но в годовом бюджете становятся заметными.

Потеря стоимости: скрытая, но существенная статья

Амортизация остаётся одним из самых недооценённых расходов. За последние годы вторичный рынок стал менее благоприятным для продавцов, особенно для машин с большим пробегом и без гарантии.

Средняя потеря стоимости автомобиля за три года сейчас составляет около 45-55 %. Это означает, что машина, купленная за 2 млн рублей, через три года может стоить всего 1-1,1 млн. Формально это не "ежемесячный платёж", но финансово — одна из самых крупных статей потерь. Об этом сообщает auto.ru.

Сравнение: разные классы автомобилей

Для автомобилей класса C с бензиновым двигателем и пробегом около 15 тыс. км средние годовые расходы в 2025 году составляют примерно 350-500 тыс. рублей. В эту сумму входят обслуживание, топливо, страховка, налоги и потери стоимости.

Кроссоверы и премиальные модели обходятся дороже — в диапазоне 700-900 тыс. рублей в год. Здесь сильнее сказываются страховка, расход топлива и стоимость запчастей.

Популярные вопросы о расходах на автомобиль в 2025 году

Сколько в среднем стоит владение машиной в год?

От 350 до 500 тыс. рублей для массовых моделей и до 900 тыс. рублей для кроссоверов и премиума.

Что подорожало сильнее всего?

Запчасти, обслуживание и страхование.

Можно ли существенно сократить расходы?

Частично — за счёт аккуратной эксплуатации, выбора более простых комплектаций и продуманного страхования.