Ребёнок в машине стал дорогим риском: правила ужесточили так, что отговорки больше не работают

Штраф за перевозку детей без кресел увеличили до 5 тысяч рублей для водителей

Нарушение правил перевозки детей в автомобиле станет ощутимо дороже для всех участников рынка — от частных водителей до крупных компаний. Закон, одобренный верхней палатой парламента, меняет подход к ответственности и фактически приравнивает безопасность детей к приоритетным требованиям дорожного движения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain ребенок в машине

Новые размеры штрафов

Одобренный закон предусматривает значительное увеличение штрафов за перевозку детей без соблюдения установленных требований. Для обычных водителей размер взыскания составит 5 тысяч рублей, что в несколько раз превышает действующие санкции. Для должностных лиц штраф установлен на уровне 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — 200 тысяч рублей.

Законодатели исходили из того, что прежние меры ответственности не оказывали достаточного профилактического эффекта. Усиление финансовой нагрузки должно стимулировать водителей и перевозчиков строже соблюдать правила и заранее обеспечивать наличие детских удерживающих устройств.

Отдельные правила для такси и предпринимателей

В документе отдельно прописан порядок наказания для водителей, работающих в сфере перевозок. Водители, зарегистрированные в статусе индивидуальных предпринимателей, будут нести ответственность как юридические лица и платить штраф 200 тысяч рублей. Такой подход объясняется тем, что ИП фактически ведут коммерческую деятельность наравне с компаниями.

Если же за рулем такси находится самозанятый водитель без статуса ИП, к нему применяется иной тариф. В этом случае штраф составит 50 тысяч рублей, как для должностного лица, а не 5 тысяч рублей, предусмотренные для обычных автомобилистов. Это различие отражает степень ответственности при оказании платных услуг по перевозке пассажиров, как сообщает Москва 24.

Требования к детским креслам в такси

Параллельно с ужесточением штрафов обсуждаются дополнительные меры регулирования. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко ранее заявлял о необходимости обязать такси оснащаться детскими креслами в зависимости от класса автомобиля.

Согласно его позиции, машины экономкласса должны иметь минимум одно детское кресло, а автомобили классов «комфорт», «комфорт-плюс» и «бизнес» — не менее двух. Он также указывал, что подобные требования целесообразно закрепить законодательно и включить в правила лицензирования такси, сделав наличие детских кресел обязательным условием допуска к перевозкам.