Андрей Докучаев

Ребёнок в машине стал дорогим риском: правила ужесточили так, что отговорки больше не работают

Штраф за перевозку детей без кресел увеличили до 5 тысяч рублей для водителей
Нарушение правил перевозки детей в автомобиле станет ощутимо дороже для всех участников рынка — от частных водителей до крупных компаний. Закон, одобренный верхней палатой парламента, меняет подход к ответственности и фактически приравнивает безопасность детей к приоритетным требованиям дорожного движения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Новые размеры штрафов

Одобренный закон предусматривает значительное увеличение штрафов за перевозку детей без соблюдения установленных требований. Для обычных водителей размер взыскания составит 5 тысяч рублей, что в несколько раз превышает действующие санкции. Для должностных лиц штраф установлен на уровне 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — 200 тысяч рублей.

Законодатели исходили из того, что прежние меры ответственности не оказывали достаточного профилактического эффекта. Усиление финансовой нагрузки должно стимулировать водителей и перевозчиков строже соблюдать правила и заранее обеспечивать наличие детских удерживающих устройств.

Отдельные правила для такси и предпринимателей

В документе отдельно прописан порядок наказания для водителей, работающих в сфере перевозок. Водители, зарегистрированные в статусе индивидуальных предпринимателей, будут нести ответственность как юридические лица и платить штраф 200 тысяч рублей. Такой подход объясняется тем, что ИП фактически ведут коммерческую деятельность наравне с компаниями.

Если же за рулем такси находится самозанятый водитель без статуса ИП, к нему применяется иной тариф. В этом случае штраф составит 50 тысяч рублей, как для должностного лица, а не 5 тысяч рублей, предусмотренные для обычных автомобилистов. Это различие отражает степень ответственности при оказании платных услуг по перевозке пассажиров, как сообщает Москва 24.

Требования к детским креслам в такси

Параллельно с ужесточением штрафов обсуждаются дополнительные меры регулирования. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко ранее заявлял о необходимости обязать такси оснащаться детскими креслами в зависимости от класса автомобиля.

Согласно его позиции, машины экономкласса должны иметь минимум одно детское кресло, а автомобили классов «комфорт», «комфорт-плюс» и «бизнес» — не менее двух. Он также указывал, что подобные требования целесообразно закрепить законодательно и включить в правила лицензирования такси, сделав наличие детских кресел обязательным условием допуска к перевозкам.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
