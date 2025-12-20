Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Мороз бьёт не по рукам, а по кошельку: зимние ошибки, которые тихо убивают автомобиль за одну ночь

Замёрзшая омывательная система приводит к поломкам
Авто

Зима каждый год проверяет водителей на внимательность и здравый смысл. Даже незначительные ошибки в уходе за автомобилем в холодный сезон способны обернуться серьёзными проблемами — от утреннего отказа двигателя до аварии на скользкой дороге. Многие промахи совершают даже опытные автомобилисты, действуя по привычке.

Автомобиль в снегу
Фото: unsplash.com by Oleg Bilyk is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автомобиль в снегу

Почему зима обнажает слабые места автомобиля

С понижением температуры нагрузка на автомобиль возрастает в разы. Мороз, снег и гололёд усиливают износ узлов, а то, что летом казалось мелочью, зимой превращается в источник риска. Дополнительную опасность создаёт уверенность водителей в том, что "и так сойдёт", особенно если предыдущие зимы проходили без проблем.

Эксперты подчёркивают: большинство зимних неисправностей можно предотвратить заранее, если уделить внимание базовым элементам — аккумулятору, шинам, свету и жидкостям.

Аккумулятор и запуск двигателя

Одна из самых распространённых зимних ловушек — слабый аккумулятор. Даже батарея с небольшим износом в мороз может потерять ёмкость и не выдать нужный пусковой ток. В результате автомобиль не заводится в самый неподходящий момент — ранним утром или перед важной поездкой.

Не менее важен и прогрев двигателя. Резкий старт на холодном моторе ускоряет износ деталей и сокращает ресурс силового агрегата, особенно в городском режиме с короткими поездками.

Обзор и видимость на дороге

Зимой критически важно всё, что влияет на обзор. Старые стеклоочистители быстро теряют эластичность, размазывают грязь и не справляются с наледью. Это ухудшает видимость и увеличивает риск ДТП.

Отдельного внимания требуют фары. Слабый или неправильно отрегулированный свет делает автомобиль менее заметным для других участников движения, особенно в условиях снегопада и короткого светового дня. Об этом сообщает Российская газета.

Шины и стиль вождения

Запоздалый переход на зимние шины — ещё одна типичная ошибка. Даже лёгкий гололёд превращает летнюю резину в опасный компромисс. Зимние покрышки обеспечивают сцепление, управляемость и более короткий тормозной путь.

Однако одних шин недостаточно. Привычка ездить зимой так же, как летом, часто приводит к заносам. Скользкая дорога требует плавных ускорений, осторожного торможения и увеличенной дистанции.

Жидкости и обслуживание

Использование воды вместо зимней жидкости в бачке омывателя — ошибка, которая может закончиться замерзанием системы и дорогостоящим ремонтом. Также зимой особенно важно следить за состоянием тормозной системы, уровнем антифриза и исправностью электроники.

Регулярное техническое обслуживание снижает вероятность поломок в морозы и помогает избежать неприятных сюрпризов в дороге.

Парковка как источник проблем

Неправильно выбранное место для парковки может обернуться утренними сложностями. Машину легко засыпает снегом, а выезд из сугроба требует времени и помощи. Кроме того, тесная зимняя парковка повышает риск повреждений при манёврах соседних автомобилей.

Сравнение зимней и летней эксплуатации автомобиля

Летом автомобиль прощает многие недочёты, тогда как зимой каждая мелочь влияет на безопасность. В холодный сезон возрастает роль шин, аккумулятора и освещения, а стиль вождения становится не менее важным, чем техническое состояние машины.

Советы по безопасной езде зимой шаг за шагом

  1. Проверьте аккумулятор и систему запуска.

  2. Замените шины на зимние заранее.

  3. Используйте качественную незамерзающую жидкость.

  4. Убедитесь в исправности фар и стеклоочистителей.

  5. Корректируйте стиль вождения под погодные условия.

Популярные вопросы о зимнем вождении

Нужно ли прогревать двигатель зимой?

Да, особенно при сильных морозах, чтобы снизить износ и обеспечить стабильную работу.

Когда лучше менять шины?

До наступления устойчивых заморозков, а не после первого гололёда.

Что важнее зимой — техника или стиль езды?

Оба фактора одинаково важны и дополняют друг друга.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы зима автомобиль безопасность
Новости Все >
Зимние тренировки увеличивают нагрузку на организм — пояснила тренер
Учёные зафиксировали массовую гибель морских ежей в нескольких морях
Картофельный крахмал помогает мыть окна без разводов зимой — Primainspirace
В 10 крупнейших городах РФ около половины строящегося жилья не находит покупателей
Утаптывание снега под деревьями снизило защиту корней
Оксана Самойлова рассказала, что коза Мими умерла весной
Спрос на рабочие специальности на рынке труда растёт
Потеря впитываемости и запах указывают на износ полотенец — Real Simple
В Монголии при поиске меди обнаружены древние курганы хиргисуур возрастом до 3000 лет
В Подмосковье удалили кисту яичника массой более 10 кг — Вести Подмосковья
Сейчас читают
Частые тренировки без восстановления замедляют похудение
Новости спорта
Частые тренировки без восстановления замедляют похудение
Россияне всё меньше используют банковские карты
Экономика и бизнес
Россияне всё меньше используют банковские карты
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Последние материалы
Учёные зафиксировали массовую гибель морских ежей в нескольких морях
Картофельный крахмал помогает мыть окна без разводов зимой — Primainspirace
Святилище Савин признали самым загадочным местом России — ведущий Вадим Норштейн
Замёрзшая омывательная система приводит к поломкам
В 10 крупнейших городах РФ около половины строящегося жилья не находит покупателей
Индейку замачивают в пряном рассоле против сухости — The Standard
Утаптывание снега под деревьями снизило защиту корней
Оксана Самойлова рассказала, что коза Мими умерла весной
Шабти в Танисе раскрыли личность фараона в безымянной гробнице — Popular Mechanics
Холодные ролики сужают поры и повышают упругость кожи — Vogue France
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.